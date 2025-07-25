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Трансферы Европы, лето-2025, слухи недели в футболе, 19-25 июля 2025, Реал, Ливерпуль, ПСЖ, Челси, Бавария, Исак, Родри, Камавинга

«Реал» купит звезду «Сити», а «Ливерпуль» — ещё одного форварда? Трансферные слухи Европы
Кирилл Закатченко
Трансферные слухи Европы
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Симонс согласен на переход в «Челси».

Лето — период огромного количества трансферных новостей. Немало официальных переходов, но ещё больше слухов. Кого хочет купить «Реал»? Куда перейдёт Хави Симонс? Сколько ещё денег потратит «Ливерпуль»?

Футболист «Баварии» отказался от перехода в «Фенербахче» из-за Моуринью

Брайан Сарагоса (в центре)

Брайан Сарагоса (в центре)

Фото: ФК «Бавария»

«Бавария» намерена расстаться с фланговым нападающим Брайаном Сарагосой. «Фенербахче» был одним из вариантов для перехода 23-летнего испанца, но сам футболист отказался от такого развития событий. Почему? Если верить немецкому изданию Kicker, то причина в главном тренере турецкого клуба. Сарагосу смущает репутация Жозе Моуринью. «Фенербахче» предложил «Баварии» требуемую сумму за игрока, другие претенденты пока рассматривают только вариант с арендой. Прошлый сезон Сарагоса провёл на родине — в составе «Осасуны» (28 матчей, один гол, шесть результативных передач). Срок аренды истёк, и Брайан вернулся в «Баварию».

А вот кто уехал в чемпионат Турции:
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«Реал» нацелился на обладателя «Золотого мяча»

Родри

Родри

Фото: Getty Images

Увидим ли мы когда-нибудь Родри в форме «Реала»? Испанское издание AS сообщает, что мадридский клуб заинтересован в трансфере 29-летнего полузащитника «Манчестер Сити». Есть два возможных варианта. Либо «Реал» попытается купить испанца ближе к концу нынешнего трансферного окна, либо сделает предложение следующим летом. Если действовать в ближайшее время, то сумма трансфера составит примерно € 100 млн. Если через год, то она снизится почти в два раза, ведь контракт Родри истекает летом 2027-го. Полузащитник пропустил бо́льшую часть прошлого сезона из-за разрыва «крестов». Он отыграл всего восемь матчей с учётом клубного чемпионата мира.

Мюллер уедет в США

Томас Мюллер Подробнее

35-летний Томас Мюллер покинул «Баварию» в статусе свободного агента после КЧМ-2025. Но немецкий ветеран пока не планирует прощаться с футболом. Sky Sport Germany сообщает, что Томас уедет в МЛС. Правда, пока точно неизвестно, в каком клубе Мюллер продолжит карьеру. Один из вариантов — «Лос-Анджелес». Ясность по этому вопросу наступит в течение ближайших дней. В минувшем сезоне немец набрал 16 (8+8) очков по системе «гол+пас» в 49 матчах во всех турнирах.

Отпустит ли «Байер» Джаку?

Гранит Джака

Гранит Джака

Фото: Getty Images

По данным инсайдера The Athletic, Гранит Джака согласовал условия личного контракта с «Сандерлендом». Позднее эту информацию подтвердил агент швейцарского футболиста Хосе Ногера. По его словам, Граниту интересен вариант с возвращением в АПЛ. Агент выразил надежду, что «Байер» уважает решение полузащитника и согласует трансфер. Далее — комментарий главного тренера немецкого клуба Эрика тен Хага: «Агент может говорить что угодно, но наш клуб уже продал трёх важных футболистов. Мы больше ни с кем не собираемся расставаться, это невозможно. Джака слишком важен для нас, чтобы мы могли его отпустить». Интересно, к чему всё это приведёт?

Симонс согласен на переход в «Челси»

Хави Симонс Подробнее

«Арсенал», «Челси», «Бавария» — список клубов, которым интересен полузащитник «РБ Лейпциг» Хави Симонс. Нынешняя команда нидерландца пролетела мимо еврокубков, так что продажа пошла бы на пользу всем. «Лейпциг» получит хорошие деньги (клуб оценивает Симонса в € 70 млн), а сам игрок — переход в более статусную команду. Правда, «Арсенал» и «Бавария» пока только наблюдают за ситуацией, а вот «Челси» проявляет наиболее серьёзный интерес. По данным Фабрицио Романо, Симонс дал добро на переезд в лондонский клуб. Теперь всё зависит от того, сможет ли «Челси» ещё кого-то продать, чтобы завершить трансфер 22-летнего футболиста.

Переход, который заставляет задуматься над бизнес-моделью «Челси»:
Удивительный трансфер из «Челси» в «Арсенал». За сумму около € 60 млн!
Удивительный трансфер из «Челси» в «Арсенал». За сумму около € 60 млн!

«ПСЖ» нужен футболист «Реала»

Эдуарду Камавинга

Эдуарду Камавинга

Фото: Getty Images

Эдуарду Камавинга может сменить Мадрид на Париж. Дело в том, что в нём заинтересован главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике. Информация от испанского издания Marca. Тренер считает, что приход такого игрока усилит среднюю линию французского клуба. «Реал» обеспокоен травмами Эдуарду. В прошлом сезоне их было четыре, а на восстановление в общей сложности ушло больше пяти месяцев. В итоге Камавинга отыграл 35 матчей, пять из них — на позиции левого защитника. Контракт 22-летнего француза с «Реалом» истекает в 2029 году.

Мората станет очередным новичком «Комо»?

Альваро Мората Подробнее

Будущее чемпиона Европы напрямую зависит от нападающего «Наполи» Виктора Осимхена. Как только «Галатасарай» оформит трансфер форварда итальянского клуба, Альваро Мората уедет в «Комо». Об этом сообщает сам инсайдер Романо. Права на испанца принадлежат «Милану», а в Турции он находится в аренде до начала 2026 года. 32-летний Альваро покинет «Галатасарай» после прихода Осимхена, но не останется в «Милане». Он примет предложение «Комо», где рулит испанский тренер Сеск Фабрегас. Мората отыграл 16 матчей за «Галатасарай», забил семь мячей и отдал три голевые передачи.

Один из сюрпризов нынешнего трансферного окна:
«Комо» Фабрегаса рвёт трансферный рынок! Потратили более € 100 млн, и это не предел
«Комо» Фабрегаса рвёт трансферный рынок! Потратили более € 100 млн, и это не предел

«Атлетико» купит защитника «Челси» за € 40 млн?

Ренату Вейга Подробнее

«Челси» потратил на новичков € 243 млн, а с продаж выручил € 121 млн. Лондонцам нужно оформить ещё несколько трансферов на выход, особенно если они хотят купить Симонса. Защитник Ренату Вейга — один из вариантов на продажу. «Атлетико» контактирует с окружением футболиста, а сам игрок согласен на переезд в Мадрид. Данные от инсайдера Романо. «Челси» рассчитывает продать защитника за € 40 млн. Вторую половину прошлого сезона 21-летний Вейга провёл в «Ювентусе» на правах аренды (15 матчей, одна голевая передача).

Сон Хын Мин покинет «Тоттенхэм»?

Сон Хын Мин Подробнее

Нападающий Сон Хын Мин может покинуть «Тоттенхэм» и уехать в США. По информации The Athletic, лондонский клуб ведёт переговоры с «Лос-Анджелесом» о продаже 33-летнего футболиста. Кстати, в калифорнийской команде выступает бывший одноклубник Сона — вратарь Уго Льорис. Стороны пока не согласовали сделку, но диалог продолжается. Корейский футболист выступает за «Тоттенхэм» с 2015 года. Он провёл в английской команде 454 матча, забил 173 мяча и отдал 101 голевую передачу.

«Ливерпуль» не отказался от идеи купить Исака

Александер Исак

Александер Исак

Фото: Getty Images

Чемпион Англии рассматривает вариант с покупкой нападающего Александера Исака. По данным инсайдера Романо, швед остаётся трансферной целью «Ливерпуля», несмотря на переход Уго Экитике. Сделка зависит от того, готов ли «Ньюкасл» Исака продать. Если мерсисайдцы, в свою очередь, продадут Луиса Диаса, то сделают предложение «сорокам». 42 матча, 27 голов, шесть результативных передач — статистика шведа в прошлом сезоне. Его контракт с «Ньюкаслом» истекает летом 2028 года.

Кого недавно купил «Ливерпуль»:
«Ливерпуль» отдал € 90 млн за форварда, которого слил «ПСЖ»! Экитике точно столько стоит?
«Ливерпуль» отдал € 90 млн за форварда, которого слил «ПСЖ»! Экитике точно столько стоит?
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