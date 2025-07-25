«Я дважды заканчивал с футболом». Первое большое интервью с Осипенко в «Динамо»

За Максимом Осипенко в последнее время закрепилась репутация не только топ-игрока не из топ-клуба и самого результативного защитника лиги, но и одного из главных молчунов чемпионата. Предыдущее развёрнутое интервью он дал в 2021 году. С тех пор — тишина, максимум — короткий блиц в сборной.

Только после перехода в «Динамо» — первый большой клуб в жизни 31-летнего омича — Осипенко наконец-то пошёл на контакт. Мы встретились на динамовской базе в Новогорске и проговорили целый тайм игрового времени. В реальности Максим оказался очень даже интересным собеседником! Убедитесь сами.

О чём говорили:

Как «Ростов» пережил потерю Осипенко, Комличенко и Глебова. Удивила ли «Балтика» «Динамо»

— Предвкушаешь первую встречу с бывшими одноклубниками? Интересные ощущения?

— Конечно, я жду эту встречу. Буду рад всех увидеть, особенно бывших партнёров. В команде осталось много друзей. Наверное, будет как-то не по себе на поле, потому что очень долгое время играл за «Ростов», ко всем привык. Даже не знаю, какие чувства будут. Видимо, только после игры смогу ответить.

— С кем будет особенно приятно встретиться?

— Возможно, чуть больше с Комаровым, с которым ближе всего общался. В целом со всеми там хорошие отношения у меня. В «Ростове» коллектив, нет такого, что кто-то с кем-то общается, кто-то – нет. Там все друг с другом общаются. У всех со всеми, в том числе с иностранцами, дружеские отношения.

— Наверняка смотрел первую игру «Ростова» в чемпионате — приятно удивили в Петербурге?

— Всю игру не смотрел — только отрывки какие-то. Моменты из первого тайма понравились. В принципе, стиль игры тот же: высокий прессинг, борьба. Хорошо играли, много сил потратили. Во втором, видно, подустали — слишком интенсивный футбол в первом тайме был. Как следствие – отдали инициативу и не сумели удержать счёт.

— Но в целом справляются без Осипенко с Комличенко?

— Да не такие уж и весомые потери (улыбается).

— Да ну. «Всего лишь» лучший бомбардир и основной нападающий.

— Ничего страшного. Глебов, когда зимой уходил, тоже был лидером, но играли, справлялись. В «Ростове» такая система, что любого игрока поставь — плюс-минус все требования знает. Все их выполняют.

— Альба продолжает тактическую линию Карпина?

— Продолжает, но может и на пять защитников перейти, как уже было в нескольких матчах. Так что непонятно, как «Ростов» будет играть.

— А «Балтика» вас удивила? Наверняка не такого старта ждали.

— Нельзя сказать, что удивила. Мы знали, как они будут играть против нас: длинные передачи, подбор и контратаки. В товарищеских матчах против нас так никто не играл. «Балтика» в футбол-то и не играла практически: далеко выбить мяч, борьба, отбор. Наверное, не все футболисты поняли, что будет такая игра. Из-за этого матч получился немного скомканным.

— Значит, всё-таки удивили?

— Я лично понимал, как такие команды будут против нас играть. Подобных матчей будет много, когда соперник не разыгрывает, а только старается выбивать вперёд и играть на контратаках.

Максим Осипенко Фото: fcdynamo.ru

— Как бы оценил свой дебют?

— Конечно, есть куда расти. Нужно ещё время, чтобы сыграться с командой — не совсем на одном языке разговариваем с ней. Для ребят это новая тактика, новые требования. А месяца подготовки недостаточно, чтобы все всё уяснили на 100%. В «Ростове» я всё это делал четыре года, и мы тренировали это каждый день, а здесь прошло слишком мало времени.

— В «Ростове» рядом с тобой играл один иностранец — Сако. Было проще в плане коммуникации?

— Да, к тому же с этими футболистами я уже долго играл. Был Мелёхин, который много разговаривал на поле. И каждый понимал свои действия. В «Динамо» в этом плане пока тяжелее.

— В «Динамо» много латиноамериканцев. Выучил пару испанских слов для подсказа?

— Да нет, мне-то зачем? Они ведь в Россию приехали — должны учить русский. Могу подсказать на английском. Тот же Нико Маричаль понимает этот язык, и я могу на нём говорить.

— Как в целом прошёл первый месяц в «Динамо»?

— Да всё хорошо. Практически месяц жил на базе. Тренировались по два раза в день.

— Уже ощутил «топовость» клуба?

— Как только зашёл на базу, сразу ощутил масштабы «Динамо», задачи, уровень.

— На первых порах с адаптацией помогал Глебов?

— Да. С ним я очень долго играл и в первые дни в «Динамо» ходил только с Глебовым. База огромная, и первые три дня я даже иногда писал ему: «Где я?!» Сейчас уже спокойно один передвигаюсь.

Максим Осипенко и Данил Глебов в «Ростове» Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

— А в Москву погулять выбирался?

— Особо нет. Сейчас приезжала семья, пару раз сходили в торговый центр. Снял квартиру недалеко от стадиона, больше времени провожу дома.

— Контраст между Москвой и Ростовом, значит, ещё не ощутил?

— Ощутил в плане расстояний. В Ростове я мог проснуться за полчаса до сбора и через пять-семь минут уже быть на базе. А здесь нужно ехать минут 30, если без пробок. В этом плане тяжелее.

— Московские пробки оценил?

— В настоящих московских пробках пока не стоял.

— А в Ростове с трафиком как?

— Пробки бывают с 17:00 до 19:00, когда люди возвращаются с работы. В остальном всё свободно.

— Машину сам водишь?

— Да.

— Какие предпочитаешь: большие и надёжные или скоростные?

— В принципе, мне и те, и другие по душе. Кстати, из последних впечатлений — понравились по дизайну и ощущениям машины Changan, которые в «Динамо» предоставляет компания — партнёр клуба. На них ездят и некоторые наши игроки, и тренеры, и даже руководство клуба.

Почему «Динамо», а не «Спартак», «Зенит» или «Краснодар»

— Как и когда началась история твоего перехода в «Динамо»?

— История с «Динамо» у меня давняя. Ещё в 2018 году, играя за «Факел», я приезжал сюда на просмотр. После первого сбора сказали, что оставляют. Поехал на второй — и уже вроде как не оставляют. Непонятно почему. Я и вернулся в Воронеж.

Нынешняя история тоже тянулась давно. «Динамо» долго проявляло интерес. То не получалось договориться с «Ростовом», то ещё какие-то причины мешали, о которых я не знаю. Сейчас удалось договориться.

— Почему всё-таки не «Спартак»?

— Потому что «Динамо» (улыбается).

— И всё же.

— Была заинтересованность от «Динамо».

— Песьяков предположил, что главные факторы — Карпин и сборная. Он прав?

— Нет, не прав. Переговоры с «Динамо» начались, когда про Валерия Георгиевича даже не писали в прессе. Так что с ним мой переход в «Динамо» никак не связан. Если бы его не было здесь, я бы всё равно перешёл сюда.

Максим Осипенко и Валерий Карпин в «Ростове» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Варианты с «Зенитом» и «Краснодаром» были?

— Я бы не хотел говорить, что было, а чего не было. Без комментариев.

— Согласен с мнением Радимова, что вы с «Динамо» должны помочь друг другу наконец выиграть титул?

— Со своей стороны я, конечно, хочу помочь «Динамо» выиграть чемпионат и Кубок. Клуб тоже хочет. Сделаем всё возможное, чтобы стать чемпионами.

— На тебя лично бестрофейность не давит психологически?

— Я спокойно к этому отношусь. Я и не играл пока в больших командах, которые боролись бы за чемпионство. Здесь будет так.

— Не кажется, что у болельщиков и прессы ожидания от «Динамо» немного завышены? Как будто все ждут, что у вас сразу попрёт.

— Хотелось бы, чтобы попёрло. Когда в такой большой клуб приходит Валерий Георгиевич, сильные футболисты, болельщики вправе требовать результата. Я пришёл в «Динамо», чтобы помочь клубу всем, чем смогу.

— А надежда на еврокубки ещё остаётся?

— Конечно. Надеюсь, скоро всё разрешится, и российские клубы допустят до еврокубков. Мечтаю сыграть там.

Максим Осипенко Фото: fcdynamo.ru

— Тяжёлая логистика — ещё один фактор ухода из «Ростова»?

— Конечно. В первый год это ещё было терпимо, а во второй… Обычный выезд занимает четыре дня вместо одного. А когда приезжаешь утром в выходной, проводишь этот день в «тумане», голова идёт кругом. И так каждую неделю. А если есть ещё и игра в Кубке, то уезжаешь дней на восемь-девять. От этого сильно устаёшь.

— Семья тоже страдала?

— Естественно. Супруге тяжело одной с ребёнком. Все родные далеко, а аэропорта нет — никто не сможет в случае чего быстро прилететь. Тяжёлые моменты.

— Сколько сейчас ехать из Ростова в твой родной Омск?

— Доехать на поезде до Сочи, самый быстрый — часов восемь. А потом лететь около четырёх.

— Но всё равно это не сравнить с твоими переездами в юности, во Второй лиге?

— Это вообще… В юности я из Омска до Сочи и на поезде ездил. Переездами закалён с детства. Когда играл на Дальнем Востоке во Второй лиге, мы всё время летали через Москву. Сейчас полегче, можно добираться через Новосибирск, но сейчас и команд там не осталось. А когда прилетаешь в Москву, у тебя до вылета в условный Владивосток 10 часов. Тебе дают 500 рублей суточных и говорят: «Иди 10 часов погуляй до вылета, подожди». Условно, ты летишь до Хабаровска, а потом ещё семь часов едешь на автобусе до условного Благовещенска. К счастью, это уже давняя история.

— А какой выезд был самым тяжёлым уже в «Ростове»?

— Наверное, в Санкт-Петербург, потому что от Ставрополя лететь почти четыре часа.

— В «Тамбове» ты ведь тоже прилично наездился.

— Да, потому что жили в Тамбове, а играли в Саранске. Постоянно ездили на автобусе — 400 км в один конец.

— Получается, тебя все эти переезды всю карьеру преследуют?

— До сих пор об этом не задумывался. Но действительно – постоянно поездки, переезды.

Как Осипенко стал самым результативным защитником РПЛ

— 9+4 по системе «гол+пас» в РПЛ, первое место в списке 33 лучших на позиции центрального защитника — прошлый сезон пока лучший в карьере?

— По результативности — да, а по игре – не знаю. Был хороший сезон, когда «Ростов» занял четвёртое место, но там я шесть-семь матчей пропустил из-за обиднейшей травмы, полученной на тренировке. Можно сказать, сам себя сломал.

— Это как?

— На скользком поле опорная нога при ударе поехала — подвернул неудачно. Повредил связку — даже ходить больно было. Чего только ни делали, уколы ставили — никак не мог помочь команде. Пропустил игр семь. И как раз тогда «Ростов» попал в спад, начал сыпаться, всем проигрывали. А могли бы и выше четвёртого места подняться.

— В прошлом сезоне вы были ещё ближе к трофею. Поражение по пенальти в финале Кубка — самое досадное за последние годы?

— Да. У меня в карьере никогда не было таких матчей, можно сказать, чемпионских. Двоякие ощущения: обидно, что проиграли. Но проиграли-то не по игре, а в лотерее.

— Осознавали, что в этом составе играете в последний раз?

— Нет, я не допускал подобных мыслей до последнего матча. Кто-то уже знал, что вряд ли останется в команде, но у меня такого не было.

— И проводов не устраивали?

— Не успели. Все разъехались в отпуск, а я — в сборную. А после подписал контракт с «Динамо». Собрать уже никого не получилось.

— Как объяснишь резкий скачок своей результативности?

— Не сказал бы, что он очень резкий. Столько голов ещё не было, но я забивал во всех командах, где играл. По паре голов за сезон точно. Просто требования в «Ростове» такие: все обороняются и все атакуют. Подключался вперёд, бегал, плюс пенальти бил, и штрафные в этом сезоне удачно получались. Одно на другое наложилось — и вот результат.

Максим Осипенко в «Ростове» Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

— Проснулись навыки, заложенные в детстве? Ты ведь играл в нападении.

— У меня всегда были эти качества. Просто в других командах защитникам не разрешают и середину поля переходить. Вот они и стоят, отдыхают, а в «Ростове» были такие требования.

— Были тренеры, которые одёргивали: «Стой сзади»?

— Не сказать, что прямо одёргивали, но и подключениям не уделялось такого внимания. В большинстве команд защитники только на стандартах оказываются у чужих ворот. А я люблю бежать в атаку, хоть Даня Глебов и плюётся с этого (смеётся). Ему ведь приходится страховать меня сзади.

— Видел ролик на RuTube «Восемь голов Осипенко за «Иртыш»?

— Ролик не видел, но все свои голы за «Иртыш» я и так помню.

— Какой из них самый крутой?

— Наверное, первый, в Благовещенске. Тогда я ещё играл опорника. Принял мяч в центре, убрал двоих на замахе и забил левой.

— А гол №1 в карьере?

— Понятно, за «Факел» «Ротору». Метров с 35 с шага в девятку ударил. Мне кажется, все его видели.

— Ты говорил: «Есть чуйка». Как она работает? Внутренний голос говорит: «Вперёд»?

— Просто видишь игровую ситуацию: есть впереди зона, куда бежать, или нет. Не знаю, как объяснить, это просто внутри.

— Тренеры часто отправляют вперёд?

— Зависит от момента. Когда ты идёшь с мячом и тебя никто не атакует, отдаёшь пас нападающему и бежишь вперёд, открываешься. Это не запрещается — наоборот, у Георгиевича только приветствуется.

— На кого из защитников-бомбардиров обращаешь внимание? Рамос?

— Ни на кого не смотрю. Я бы не сказал, что у нас с Рамосом одинаковый стиль: он не бегал столько, сколько я, больше забивал со стандартов. Просто отдавал вперёд передачу на партнёра и стоял, а они делали всё остальное. Я играю немного по-другому.

— Больше всего голов ты назабивал «Пари НН». Есть объяснение этому?

— Знаю, что и дома, и на выезде постоянно забивал Нижнему и «Оренбургу». Думаю, это просто совпадение, стечение обстоятельств.

Осипенко чуть не бросил футбол, причём дважды

— Ты только в 25 лет дошёл до РПЛ. Выпускники известных академий в этом смысле имеют преимущество — их больше замечают и чаще зовут на просмотры?

— 100%. Возьмём, например, академию «Ростова». Ребята тренируются и играют в своём возрасте в ЮФЛ. Как только начинают немного выделяться, их подтягивают на тренировки основы. В этом случае ты уже тренируешься с командой Премьер-Лиги и набираешься опыта. Я же проходил только через команду Второй лиги.

— Виктор Файзулин, который родился и начинал карьеру в Находке, говорит, что сейчас, даже если ты хотя бы немного выделяешься в регионах, тебя заберут в столицы. В твоё время не обращали внимания на дальние регионы?

— Наверное, я и сам не сильно выделялся.

— Ты правда мог закончить карьеру, по сути, не начав?

— Да. Я ещё в детстве заканчивал с футболом. Первый тренер приезжал ко мне, просил родителей поговорить со мной. Он видел во мне потенциал и хотел, чтобы я вернулся к тренировкам. Потом, в 17-18 лет, я не проходил даже в дубль во Второй лиге и думал закончить. Чуть позже мой первый тренер возглавил команду дубля, которая играла в третьей лиге. Он опять где-то меня нашёл и попросил вернуться. С того момента у меня всё попёрло в гору. Мы сыграли 13 матчей: 10 выиграли, три ничьих. После этого сразу же подписал контракт с «Иртышом» и начал играть во Второй лиге.

Максим Осипенко в «Иртыше» и «Динамо» Фото: ФК «Иртыш»/fcdynamo.ru

— Если бы не футбол, куда пошёл бы?

— Наверное, на нефтезавод, как и все. У нас большинство работает там.

— Кто-нибудь из друзей попал в футбол?

— В Премьер-Лигу — нет. Один парень играл в Первой лиге, кто-то играет во Второй.

— Получается, тебе в какой-то степени повезло пробиться из глубинки, минуя академии?

— Что значит повезло? Я сам пробивал себе дорогу. Сыграл несколько сезонов в «Иртыше». Поехал на просмотр в одну команду — туда не взяли. Поехал в другую. Никто мне особо не помогал.

— Три с половиной года в Воронеже – особое время?

— В Воронеж, кстати, я тоже приехал на просмотр. Понравился Павлу Пантелеевичу Гусеву. После этого остался в команде и потихоньку начал играть. Конечно, для меня это очень важная история. Воронеж навсегда останется в сердце. Я до сих пор чувствую любовь болельщиков. Они помнят меня и аплодируют, даже когда приезжал играть за «Ростов». Мало кто сравнится с Воронежем в плане боления.

— Сталкивался с проявлениями болельщицкой любви в повседневных жизни?

— Да. В Воронеже очень много болельщиков — даже больше, чем, условно, в Ростове. Постоянно узнают, фотографируются.

— Первый матч в РПЛ — против «Зенита» с Дзюбой и Азмуном. Сразу почувствовал разницу?

— Разница, конечно, колоссальная. Это сейчас уже неважно, против кого играть. Тогда же ты, условно, ещё вчера смотрел на «Зенит» по телевизору, а сегодня вышел против него играть. На первых порах было очень тяжело.

— Много времени понадобилось, чтобы втянуться в Премьер-Лигу?

— Игр 10. Потом стало полегче.

Чего не терпит Карпин и с чего вдруг Писарев заговорил о «Ювентусе»

— Тебе хватило полсезона, чтобы приглянуться «Ростову»?

— Я сыграл 15-17 матчей за «Тамбов». До зимней паузы оставалось игр пять, когда подписал контракт с «Ростовом». Всё случилось очень быстро.

— Валерий Георгиевич лично убеждал?

— Я разговаривал с ним перед переходом. У меня были сомнения, ехать или нет, потому что «Ростов» был на ходу и, по-моему, занимал третье место. Я не знал, получится ли у меня: вдруг бы приехал и сел на скамейку. Георгич сказал, что ни для кого нет привилегий и поблажек: как себя покажешь, так и будет. Я приехал на сборы, выиграл конкуренцию и сразу заиграл в составе.

— Ты попал в команду в странное, ковидное время. Чем оно запомнилось, кроме той самой игры с «Сочи», когда заболели почти все?

— Время было очень странное, это точно. Все постоянно в перчатках и масках. Не хотелось бы, чтобы такое когда-то повторилось.

— Ты тоже переболел?

— Я заболел значительно позже, не в пиковый момент, когда нас закрыли на базе. Тогда мы просто сидели две недели взаперти, каждый в своей комнате.

— Легко перенёс болезнь?

— Достаточно. Просто не чувствовал запахов и вкусов.

— Ты лучше многих знаешь Карпина. Как бы охарактеризовал его тремя словами?

— Требовательный, справедливый, коммуникабельный. Не важно, какой национальности игрок, он находит общий язык со всеми.

— Ещё во времена «Спартака» Валерий Георгиевич мог позволить себе выпить кружку пива с футболистами в выходной день. В Ростове такое неформальное общение практиковалось?

— Конечно, например, если команда собиралась в выходной в каком-нибудь ресторане. В этом нет ничего такого.

— Но и спуску на тренировке потом не давал?

— Да, и все это прекрасно понимали. Сейчас ты отдыхаешь, но на следующий день с тебя будут так же спрашивать.

— Когда и где ты видел самого злого Карпина?

— Не могу сказать, что это случалось часто, но случая три я точно помню. Даже не хотелось идти на теорию, потому что понимал: сейчас будет разнос. Возможно, мы даже не проиграли в тот раз. Валерий Георгиевич может устроить разнос не то что после ничьей — даже после победы. Для него особенно важно качество игры и самое страшное не результат, а невыполненные требования.

— «Осипенко мог бы играть за «Ювентус», «Писарев — тренировать «Юве» и «Барселону». Вы тогда оба с Николаем Николаевичем пошутили?

— Я не шутил.

— Ты реально считаешь, что он мог бы там работать?

— Почему нет?

— У него и в РПЛ-то опыт нельзя сказать, что богатый.

— А может быть, там у него бы пошло! Он играл в футбол, понимает, как всё устроено, тренерский опыт тоже есть. Если ему дадут шанс, думаю, у него всё получится.

— У этого панча было продолжение?

— Конечно. В сборной я ему сказал, что не надо было так говорить, потому что мне эта тема уже надоела. Не знаю, почему меня постоянно об этом спрашивают. Это же Николай Николаевич сказал — ему и надо вопросы задавать.

— Сам-то понял, почему именно «Ювентус»?

— Он разбирается в итальянском футболе, смотрит и понимает, кто во что играет. Видимо, знает и мои качества. Поэтому и предположил, что я мог бы там играть.

Николай Писарев, Николай Комличенко и Максим Осипенко Фото: РФС

— А если пофантазировать, какой клуб в Европе выбрал бы ты?

— «Барселону».

— Каких времён?

— Нынешнюю. Мне нравится, как они играют именно в обороне.

— Тебя часто называют лучшим защитником лиги и сборной. А какой топ-3 российских защитников РПЛ составил бы ты?

— Дивеев, Мелёхин, Пальцев.

Что случилось в микст-зоне после «Спартака» и какие вопросы бесят Осипенко

— Со стороны ты кажешься удивительно невозмутимым человеком. В жизни ты такой же спокойный?

— Да, такой же. Меня практически нереально вывести из равновесия.

— Но ведь в детстве приходилось драться?

— Бывало, однако уже и не вспомню, из-за чего.

— Один из главных вопросов: почему ты так редко общаешься с прессой?

— Не нравится. Каждый раз задают одни и те же вопросы.

— У тебя ведь был и негативный опыт общения с журналистами.

— Да, был негативный опыт в Ростове после игры со «Спартаком». Позднее время, я уставший, с ребёнком — очень неудачный момент для общения.

— А есть вопросы, которые прямо бесят?

— Как раз про «Ювентус» (улыбается).

— Приходилось читать о себе фейки?

— Фейки, наверное, нет, потому что мало даю интервью. Никто особо не перекручивает то, что я говорю. Много слухов про переходы читал.

— Были какие-то совсем неправдоподобные, которые вызвали смех?

— Не буду говорить какой, но недавно был один такой. Я даже друзьям его скинул. Не представляю, что в голове у людей, которые это пишут.

Максим Осипенко (справа) и Олег Лысенко во время интервью Фото: «Чемпионат»

— «Динамо» — топ-клуб. Наверняка придётся участвовать в активностях. Ты сам активен в социальных сетях?

— Не особо. Иногда выкладываю «сториз», в основном для близких друзей.

— Что, кроме футбола и семьи, радует тебя в жизни? Есть какие-то увлечения?

— Особо никаких, потому что сейчас тяжёлый график и постоянные тренировки. Когда вечером приезжаешь домой, уже пора ложиться спать. Ни на что времени не остаётся. Иногда играю в компьютер. Хотя сейчас уже очень редко.

— Олег Иванов в интервью нам сказал, что в футболе по большому счёту нет настоящих друзей. Некому позвонить и сказать: «Мне плохо, давай приезжай». А у тебя есть настоящие друзья в футболе, которым всегда можно пожаловаться на что-то, зная, что поймут?

— Я могу рассказать что-то Глебову. В последнее время в «Ростове» мы близко общались с Комаровым. Но если нужно что-то рассказать, скорее позвоню своим друзьям по жизни, не из футбола.

— В футболе действительно сложно дружить, потому что сегодня вы одноклубники, а завтра – соперники?

— Конечно, это большая проблема.

— О твоей личной жизни тоже совсем ничего не известно. Расскажешь, как познакомился с супругой?

— История очень интересная. В 13-14 лет я поехал в детский лагерь с футбольной командой. Из 10 отрядов девять – обычные люди. Можно сказать, что именно тогда я познакомился и начал общаться со своей будущей женой. Потом мы расстались на очень долгое время: я не следил за ней и ничего о ней не знал. Уже в «Ростове», лет через 10, наткнулся на неё в соцсети. Наверное, в тот момент просто было скучно, и я решил ей написать. Подумал, если через полчаса не ответит, удалю сообщение, и всё. Мне очень повезло, что ответила. Начал общаться и постепенно добиваться её. Всё было не так просто! Тогда я ещё не вызывался в сборную и на выходные специально летал в Омск, где она работала. Летал на два дня, чтобы увидеться и показать свои намерения, потому что она скептически относилась к футболистам и вообще к спортсменам. Как я сейчас уже понял, думала, что они все легкомысленные. Через некоторое время она приехала ко мне в Ростов на несколько дней. На третий раз я сказал: всё, увольняйся и переезжай в Ростов.

Семья Максима Осипенко Фото: Из личного архива Максима Осипенко

— Чем она занималась?

— Работала администратором в автосалоне, решала проблемы с клиентами.

— А правда, что медовый месяц проводили в Краснодарском крае?

— В Адлере.

— Не самый очевидный выбор. Почему именно там?

— Просто близко было. Плюс у меня там друзья живут. Я лучше выберу отпуск с друзьями где-то в России, чем полечу вдвоём в другую страну, чтобы сидеть и смотреть друг на друга целыми днями.

— Между отпуском в России и за границей всегда выбираешь родину?

— По-разному бывает. Я и в Турцию летал, и друзей с собой брал, и сестру с детьми. Мне больше нравится такой отдых, где много людей.

— Имя сыну вместе выбирали? Савелий — это в честь кого-то?

— Нет, просто так. Жена сказала: «Фамилия и отчество у него твои — дай хотя бы имя выбрать мне» (улыбается).

— Что ещё нужно знать о тебе болельщикам «Динамо»?

— Я простой, обычный, добрый человек.