«До конца жизни не расплачусь». Как Карпин спас карьёру Паршивлюка и они стали друзьями

В футболе есть связки тренера и футболиста, которые со временем стали классическими: Гаджи Гаджиев и Бенуа Ангбва, Невен Суботич и Юрген Клопп, Златан Ибрагимович и Жозе Моуринью, Антонио Конте и Ромелу Лукаку. Валерий Карпин с Сергеем Паршивлюком пошли дальше и с этого сезона работают в одном штабе. А начиналось их взаимодействие в далёком 2009-м.

При Карпине Паршивлюк стал самым молодым капитаном «Спартака»

Паршивлюку в основном везло с тренерами в «Спартаке». В дубле Мирослав Ромащенко разглядел в нём качества для правого защитника и перевёл в оборону из полузащиты. Владимир Федотов активно подключал к занятиям с главной командой. Станислав Черчесов начал наигрывать в основе, причём дал дебютировать в важнейшем матче с «Зенитом». Микаэль Лаудруп доверие также проявлял: иначе молодой футболист не отбегал бы полное дерби с ЦСКА и встречу с «Тоттенхэмом» в Кубке УЕФА.

Тем не менее по-настоящему раскрылся Паршивлюк под руководством Карпина. При нём правый защитник стал самым молодым капитаном в истории клуба — если учитывать его статусность, достижение уникальное. Представьте себя на месте Сергея: вам 21 год, вы выводите любимую команду на матч Лиги чемпионов с соответствующей повязкой, жмёте руку Петру Чеху, Джону Терри, Эшли Коулу и другим звёздам. Ощущения, должно быть, непередаваемые.

Сергей Паршивлюк в матче с «Челси» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Я понимал, что выбор был не настолько великим. Стечение обстоятельств. Уходили заслуженные ветераны и опытные иностранцы. Из тех, кто остался, я был третьим или четвёртым по времени пребывания в первой команде «Спартака». Некоторые были старше, но только пришли в команду, и было неправильно давать им повязку… Тот же Андрей Дикань, который капитаном в итоге стал, но позже. Плюс я воспитанник клуба. Капитаном до того был Алекс, однако у него начались семейные проблемы. Когда он вернулся, ему и повязку возвратили.

А тогда Валерий Георгиевич, видимо, зная мои человеческие качества, дал повязку мне. До травмы я сыграл с ней три матча: с «Челси», дома со «Спартаком» из Нальчика и в Новосибирске с «Сибирью», где и сломался. На домашнюю встречу с «Челси» я вывел команду на игру. До конца не осознавал реальность происходящего. Мечта, Лига чемпионов. Напротив тебя Джон Терри стоит. А ты с капитанской повязкой монетку с ним разыгрываешь!» — вспоминал Паршивлюк в интервью «СЭ».

Эпоха Карпина в «Спартаке» получилась противоречивой. Однако именно Валерия Георгиевича Сергей среди всех, под чьим руководством поиграл за красно-белых, выделял особенно: «С каким тренером комфортнее всего работалось? На первом месте однозначно Валерий Карпин. Потому что у него я вырос как футболист, получал удовольствие от футбола. В 2009 году при нём, я считаю, мы были особенно близки к чемпионству. Коллектив был замечательный. Думаю, многие ребята, которым довелось с ним поработать, скажут, что Карпин — сильный тренер, он многое даёт».

Сергей Паршивлюк и Валерий Карпин в «Спартаке» Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Паршивлюк не только хвалил Карпина, но и объяснял, чем тот так крут: «Он очень грамотно объясняет нам все чисто футбольные моменты, тщательно проводит теорию. Я знаю некоторых тренеров, которых считают сильными и авторитетными, а они вообще не проводят теорию. Вообще!

Для кого-то это, может, и утомительно — высиживать целый час на теоретических занятиях. Но я-то понимаю, как это важно — когда тебе пальцем показывают на твои ошибки, разбирают их. Когда ты осознаёшь, что реально накосячил, и тебе стыдно перед всей командой. Когда не указывают на ошибки, начинаешь думать, что ты в полном порядке, а команда плохая. В этом и заключается главное достоинство Карпина как тренера — в том, что он всегда указывает нам на ошибки и даёт грамотную и доскональную установку на матч. При этом он трудится и над развитием клубной инфраструктуры — вот ремонт на базе сделал, например».

Сергей провёл при Карпине в «Спартаке» 84 матча — опередили только Евгений Макеев (122), Дмитрий Комбаров (107), любимчик Александра Бубнова Рафаэл Кариока (103) и Марек Сухи (92). Ну и чуть-чуть — Веллитон с Ари (по 85). Могло и должно было быть больше, однако мешали тяжёлые травмы. Дважды разорвать крестообразные связки одного и того же правого колена — дичайшее невезение.

В 2011-м Паршивлюка хотел забрать разбогатевший «Анжи». Валерий Георгиевич сразу же отмёл возможное расставание: «Он — капитан команды, продавать его никто не собирается». Когда Леонид Федун убрал Карпина, Сергей публично не скрывал разочарования: «Второе место стало хорошим результатом. Единственное, что омрачило концовку, так это информация об уходе Валерия Карпина. Лично я отношусь к нему с большим уважением. Он проделал с командой большую работу, и, думаю, мы бы и в дальнейшем могли с ним добиваться высоких результатов».

«У него получается всё, за что он берётся». Паршивлюк безмерно благодарен Карпину

Когда пути Карпина и Паршивлюка разошлись, дела у обоих складывались не лучшим образом. Тренер не дал результата в «Мальорке», снизил планку до армавирского «Торпедо» и в течение полутора лет вообще не работал в футболе, руководя комментаторами на «Матч ТВ». Футболист тем временем держал марку при Мурате Якине (в отличие от команды в целом), но потом не сработался с Дмитрием Аленичевым и Массимо Каррерой. Следом случилась командировка в уже обедневший «Анжи», где приходилось бороться за выживание в РПЛ.

И тут их пути в 2017 году снова пересеклись: в них обоих поверил перестроечный «Ростов». Летом команда вслед за уходом Курбана Бердыева лишилась лидеров, поэтому за скромный бюджет активно набирала фактически новый состав. Оказался в нём и Паршивлюк. В декабре ростовчане увязли возле зоны стыков и наняли Карпина. Путём побед над прямыми конкурентами вылета удалось избежать. Чтобы затем из топ-10 уже не выпадать, а иногда залетать и в топ-5.

Любопытно, что незадолго до воссоединения с Валерием Георгиевичем в интервью «Советскому спорту» Сергей удивлялся невостребованности тренера.

Сергей Паршивлюк о Валерии Карпине в сентябре 2017-го «Чего не хватает Карпину, чтобы вернуться в тренерскую профессию? Ему всего хватает. Не понимаю некоторых руководителей. Вот вылетает команда, и её тренер по-прежнему востребован. А специалист, с которым клуб дважды становился серебряным призёром, никому не нужен. По каким критериям происходит выбор? Видимо, люди решают свои задачи, менее амбициозные. Уверен, Валерий Георгиевич хочет тренировать. Тем более он это умеет, его способности могут пригодиться любому клубу РПЛ. Он успешно проявил себя на телевидении, был одним из тех, кого действительно интересно слушать. Карпин — настоящий профессионал, и у него получается всё, за что он берётся».

Публично хвалил не только игрок тренера, но и наоборот. «Если сказать суперпрофессионал — чьё лицо сразу всплывает? Из «Спартака» — Паршивлюк. Это навскидку», — отдавал Сергею реверанс Валерий Георгиевич в начале 2017-го.

В плане взаимоотношений тренера и футболиста любопытен январский эпизод из 2019 года. Сергей выложил в соцсетях видео, где он развил атаку рывком на чужую половину и красиво обыграл двоих соперников, прокинув им мяч между ног. Карпин пришёл в комментарии и высказался лаконично: «Серёженька, ещё раз так сделаешь на своей половине поля — присядешь надолго!»

При Карпине Паршивлюк обрёл вторую юность, воскресил карьеру и к 30 годам доигрался до повышения в «Динамо». Тренер хотел сохранить любимчика, тем не менее отговаривать от следующего шага не стал. «Понятно, Карпин хотел, чтоб я остался, наверное. Тогда мы общались уже как друзья. Поэтому он принял моё решение нормально, — пояснял Сергей. — Карпин для меня — очень особенный тренер. Это человек, который дал мне многое и в плане футбола, и в плане жизненных позиций. Он до сих пор является для меня знаковой фигурой. Я могу назвать его другом, к которому могу обратиться за советом, могу написать».

Кто ж знал, что там они вновь окажутся вместе, только статус одного поменяется. Летом 2019-го на Sports.ru вышло открытое письмо правого защитника, где тот трогательно отметил влияние на его жизнь Валерия Георгиевича:

Сергей Паршивлюк о роли Валерия Карпина в его жизни «Когда восстанавливался от травмы в 2010-м, много разговаривал с Карпиным. Он объяснял: «Не бойся, если порвёшься ещё раз — значит, порвёшься. Но так ты хотя бы попробуешь вернуться». Карпин приводил в пример Валерона, у которого было трое «крестов», но он всё равно вышел на определённый уровень. Поэтому теперь я говорю Карпину: «Валерий Георгиевич, я с вами до конца жизни не расплачусь». Карпин — главный тренер в моей жизни».

Паршивлюк доиграл в «Динамо» до 35 лет и сразу же вошёл в штаб Марцела Лички. Теперь он трудится бок о бок с тренером, которого давно считает не только наставником, но и другом. Насколько успешной будет эта связка теперь?