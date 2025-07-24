«Реал» гонится за Родри, «Порту» купит россиянина? Трансферы и слухи дня

Существуют традиции, которые не следует нарушать. Одна из таких — прочтение вечернего трансферного дайджеста. Спасибо, что заглянули. А теперь – к сути.
Главные состоявшиеся трансферы дня
Кристьян Москера
Фото: Stuart MacFarlane/Getty Images
Вчера «Ливерпуль» громыхнул дорогостоящей покупкой Уго Экитике из «Айнтрахта». Сегодня новости скромнее, но тоже любопытные.
- «Арсенал» объявил о переходе 21-летнего защитника «Валенсии» Кристьяна Москеры за € 15 млн без учёта бонусов. Топ за свои деньги?
- «Париж» осуществил на данный момент самый дорогой трансфер на вход Лиги 1, забрав у «Порту» за € 17+3 млн защитника Отавио;
- «Вулверхэмптон» приобрёл звезду КЧМ Джона Арьяса из «Флуминенсе» за € 20,7 млн и подписал с ним контракт по схеме 4+1;
- В «Милан» на место Тео Эрнандеса пожаловал Первис Эступиньян из «Брайтона». € 17+2 млн за такого игрока — браво боссам миланцев;
- «Ювентус» купил правого защитника «Порту» Жоау Мариу за € 12,6 млн. Не путать с полузащитником, который играл в «Локомотиве»;
- В обратном направлении последовал также правый защитник Алберту Кошта. Только за € 15 млн;
- Сын тренера «Спартака» Александар Станкович перешёл в «Брюгге» из «Интера» за € 9,5 млн;
- Сауль воссоединился с Фелипе Луисом. Раньше они играли вместе в «Атлетико», а теперь второй будет тренировать первого во «Фламенго»;
- Воспитанник «Реала» Хесе вернулся в «Лас-Пальмас» из малазийского «Джохора» и будет выступать в Сегунде. 32 года вингеру уже, представляете?
- Давид Ганцко перешёл в «Атлетико» из «Фейеноорда» за € 30 млн. Диего Симеоне нуждался в таком бойце;
- «Вольфсбург» арендовал Йеспера Линдстрёма у «Наполи» с опцией выкупа за € 12 млн. Предыдущий сезон датчанин провёл в «Эвертоне»;
- Цуёси Ватанабэ перешёл сменил «Гент» на «Фейеноорд». Нидерландцы расстались с € 8 млн;
- 22-летний защитник Натан Нгой перебрался в «Лилль» из «Стандарда». Бельгийцам отсыпали € 4,5 млн;
- «Пари НН» подобрал экс-защитника «Химок» Эдгардо Фаринью и оформил с ним трёхлетнее соглашение;
- Состоялась рокировка в «Акроне». Тольяттинцы взяли 19-летнего воспитанника «Зенита» Никиту Базилевского и расстались с Шерзодом Эсановым.
Главные трансферные слухи дня
«Реал» попытается заманить Родри
Мадридцы продолжают пылесосить список Хаби Алонсо на усиление. Ну а кто бы не хотел иметь в своей команде такого гения, как Родри? Согласно информации As, «Реал» не прочь подписать 29-летнего опорника и потратить в пределах € 100 млн. Либо дождаться следующего лета, когда до окончания его контракта с «Манчестер Сити» останется ровно год. Как бы поступили на месте Гвардиолы? Соблазнились бы на такое предложение, учитывая проблемы футболиста со здоровьем?
Исак перейдёт в «Ливерпуль» даже после трансфера Экитике?
Фабрицио Романо промахивается редко, так что стоит прислушаться даже к его не самой очевидной информации. Главный мировой инсайдер написал, что Александер Исак по-прежнему остаётся трансферной целью «Ливерпуля», хотя мерсисайдцы только вчера заплатили «Айнтрахту» € 95 млн за Уго Экитике. Впрочем, всё зависит от продажи Луиса Диаса. Если за колумбийца серьёзно заплатят, команда Арне Слота обратится к «Ньюкаслу». Сам нападающий тем временем, если верить Times Sport, отказался подписывать новый контракт с «сороками». Нынешний действует ещё три года.
Влахович сменит «Ювентус» на «Милан»?
Душан Влахович — один из любимчиков Массимилиано Аллегри. Тренер возглавил «Милан», а нападающий испытывает большие проблемы в «Ювентусе». Как указал журналист Альфредо Педулла, воссоединение вполне вероятно. Между клубами прошли первые контакты. Серб готов сменить обстановку, но всё упирается в финансовую составляющую. Ему нужно согласиться на серьёзное снижение зарплаты. Если стороны ударят по рукам, на счёт туринцев поступят € 18-20 млн без учёта бонусов.
Черников понадобился «Порту»?
Матвей Сафонов в европейский гранд из «Краснодара» уже уехал и нахватал трофеев. «Порту» — не «ПСЖ», но клуб тоже весьма уважаемый. Да и завоевать место в старте там проще. По сведениям «Чемпионата», главному тренеру португальцев Франческо Фариоли импонирует игра Александра Черникова, поэтому россиянин считается там следующим выбором в центр поля после Кеннета Тейлора из «Аякса». Правда, президент «драконов» Андре Виллаш-Боаш пока что всё отрицает. Но было бы наивно полагать, что он заранее раскроет все карты.
Мантуан заинтересовал «Марсель»?
Густаво Мантуан переходил в «Зенит» вингером, а в предыдущем сезоне успешно занял брешь на правом краю обороны. Чем, как написали в Footmercato, привлёк внимание «Марселя». Ранее ещё и про интерес к нему «Фламенго» писали. Петербуржцы пока не усилили данную позицию, поэтому едва ли пожелают расстаться с бразильцем. Босс сине-бело-голубых, как это обычно и бывает, назвал слухи недостоверными. А представитель Мантуана сказал, что ему ничего не известно. Классика.
Одной строкой
Бактиёр Зайнутдинов, Сон Хын Мин и Олли Уоткинс
Фото: Getty Images
- Бен Джейкобс: «Астон Вилла» не отпустит Олли Уоткинса в «МЮ» дешевле € 69 млн. Торги продолжаются;
- The Athletic: «Лос-Анджелес» хочет взять Сон Хын Мина, но «Тоттенхэм» расстаться со своей легендой пока не готов;
- ESPN: Самуэл Лино перейдет из «Атлетико» во «Фламенго» за € 25 млн. Переговоры находятся на финальной стадии;
- DSports Radio: «Уракан» не продал «Зениту» 50% прав на американца Матко Милевича за $ 2,3 млн. Переговоры прекращены и не возобновятся;
- Cadena SER: Дани Себальос и Эдуардо Камавинга останутся в «Реале». Оба они нужны Хаби Алонсо;
- Фабрицио Романо: шустрые ребята из «Фламенго» перехватили Эмерсона Рояла у «Бешикташа» и отдадут за него € 9 млн;
- Фабрицио Романо: «Монако» согласовал условия контракта с вратарём «Байера» Лукашем Градецки;
- Фабрицио Романо: «Бенфика» ведёт переговоры о возвращении Жоау Феликса;
- La Gazzetta dello Sport: «Ювентус» выбирает между Сантьяго Кастро из «Болоньи» и Расмусом Хойлундом из «МЮ», однако Игор Тудор попросил в первую очередь выкупить Рандаля Коло Муани у «ПСЖ»;
- La Gazzetta dello Sport: «Наполи» нацелился на покупку Рахима Стерлинга. 30-летний вингер «Челси» не нужен:
- «Чемпионат»: греческий АЕЛ взял паузу в переговорах с Иваном Ломаевым, который пока тренируется с «Крыльями». К вратарю есть интерес от клубов Сегунды;
- Иван Карпов: Бактиёр Зайнутдинов вскоре пройдёт медосмотр для московского «Динамо»:
- «СЭ»: Максим Мухин успешно прошёл медобследование для аренды из ЦСКА в «Сочи»;
- Сесар Луис Мерло: переход Адольфо Гайча из ЦСКА в аргентинский «Тальерес» за € 679,6 тыс. сорвался, поскольку в последние минуты условия сделки изменились;
- Сесар Луис Мерло: ЦСКА арендует 20-летнего аргентинского полузащитника Лионеля Верде и сможет выкупить 80% прав на него за $ 4 млн.