«Реал» гонится за Родри, «Порту» купит россиянина? Трансферы и слухи дня

А ещё охота «Марселя» за игроком «Зенита» и возвращение Влаховича к Аллегри.

Существуют традиции, которые не следует нарушать. Одна из таких — прочтение вечернего трансферного дайджеста. Спасибо, что заглянули. А теперь – к сути.

Главные состоявшиеся трансферы дня

Кристьян Москера Фото: Stuart MacFarlane/Getty Images

Вчера «Ливерпуль» громыхнул дорогостоящей покупкой Уго Экитике из «Айнтрахта». Сегодня новости скромнее, но тоже любопытные.

«Арсенал» объявил о переходе 21-летнего защитника «Валенсии» Кристьяна Москеры за € 15 млн без учёта бонусов. Топ за свои деньги?

«Париж» осуществил на данный момент самый дорогой трансфер на вход Лиги 1, забрав у «Порту» за € 17+3 млн защитника Отавио;

«Вулверхэмптон» приобрёл звезду КЧМ Джона Арьяса из «Флуминенсе» за € 20,7 млн и подписал с ним контракт по схеме 4+1;

В «Милан» на место Тео Эрнандеса пожаловал Первис Эступиньян из «Брайтона». € 17+2 млн за такого игрока — браво боссам миланцев;

«Ювентус» купил правого защитника «Порту» Жоау Мариу за € 12,6 млн. Не путать с полузащитником, который играл в «Локомотиве»;

В обратном направлении последовал также правый защитник Алберту Кошта. Только за € 15 млн;

Сын тренера «Спартака» Александар Станкович перешёл в «Брюгге» из «Интера» за € 9,5 млн;

Сауль воссоединился с Фелипе Луисом. Раньше они играли вместе в «Атлетико», а теперь второй будет тренировать первого во «Фламенго»;

Воспитанник «Реала» Хесе вернулся в «Лас-Пальмас» из малазийского «Джохора» и будет выступать в Сегунде. 32 года вингеру уже, представляете?

Давид Ганцко перешёл в «Атлетико» из «Фейеноорда» за € 30 млн. Диего Симеоне нуждался в таком бойце;

«Вольфсбург» арендовал Йеспера Линдстрёма у «Наполи» с опцией выкупа за € 12 млн. Предыдущий сезон датчанин провёл в «Эвертоне»;

Цуёси Ватанабэ перешёл сменил «Гент» на «Фейеноорд». Нидерландцы расстались с € 8 млн;

22-летний защитник Натан Нгой перебрался в «Лилль» из «Стандарда». Бельгийцам отсыпали € 4,5 млн;

«Пари НН» подобрал экс-защитника «Химок» Эдгардо Фаринью и оформил с ним трёхлетнее соглашение;

Состоялась рокировка в «Акроне». Тольяттинцы взяли 19-летнего воспитанника «Зенита» Никиту Базилевского и расстались с Шерзодом Эсановым.

Главные трансферные слухи дня

«Реал» попытается заманить Родри

Мадридцы продолжают пылесосить список Хаби Алонсо на усиление. Ну а кто бы не хотел иметь в своей команде такого гения, как Родри? Согласно информации As, «Реал» не прочь подписать 29-летнего опорника и потратить в пределах € 100 млн. Либо дождаться следующего лета, когда до окончания его контракта с «Манчестер Сити» останется ровно год. Как бы поступили на месте Гвардиолы? Соблазнились бы на такое предложение, учитывая проблемы футболиста со здоровьем?

Исак перейдёт в «Ливерпуль» даже после трансфера Экитике?

Фабрицио Романо промахивается редко, так что стоит прислушаться даже к его не самой очевидной информации. Главный мировой инсайдер написал, что Александер Исак по-прежнему остаётся трансферной целью «Ливерпуля», хотя мерсисайдцы только вчера заплатили «Айнтрахту» € 95 млн за Уго Экитике. Впрочем, всё зависит от продажи Луиса Диаса. Если за колумбийца серьёзно заплатят, команда Арне Слота обратится к «Ньюкаслу». Сам нападающий тем временем, если верить Times Sport, отказался подписывать новый контракт с «сороками». Нынешний действует ещё три года.

Влахович сменит «Ювентус» на «Милан»?

Душан Влахович — один из любимчиков Массимилиано Аллегри. Тренер возглавил «Милан», а нападающий испытывает большие проблемы в «Ювентусе». Как указал журналист Альфредо Педулла, воссоединение вполне вероятно. Между клубами прошли первые контакты. Серб готов сменить обстановку, но всё упирается в финансовую составляющую. Ему нужно согласиться на серьёзное снижение зарплаты. Если стороны ударят по рукам, на счёт туринцев поступят € 18-20 млн без учёта бонусов.

Черников понадобился «Порту»?

Матвей Сафонов в европейский гранд из «Краснодара» уже уехал и нахватал трофеев. «Порту» — не «ПСЖ», но клуб тоже весьма уважаемый. Да и завоевать место в старте там проще. По сведениям «Чемпионата», главному тренеру португальцев Франческо Фариоли импонирует игра Александра Черникова, поэтому россиянин считается там следующим выбором в центр поля после Кеннета Тейлора из «Аякса». Правда, президент «драконов» Андре Виллаш-Боаш пока что всё отрицает. Но было бы наивно полагать, что он заранее раскроет все карты.

Мантуан заинтересовал «Марсель»?

Густаво Мантуан переходил в «Зенит» вингером, а в предыдущем сезоне успешно занял брешь на правом краю обороны. Чем, как написали в Footmercato, привлёк внимание «Марселя». Ранее ещё и про интерес к нему «Фламенго» писали. Петербуржцы пока не усилили данную позицию, поэтому едва ли пожелают расстаться с бразильцем. Босс сине-бело-голубых, как это обычно и бывает, назвал слухи недостоверными. А представитель Мантуана сказал, что ему ничего не известно. Классика.

Одной строкой

Бактиёр Зайнутдинов, Сон Хын Мин и Олли Уоткинс Фото: Getty Images