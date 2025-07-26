Мегадень в РПЛ! «Спартак» vs Талалаев, Карпин против бывших и «Краснодар» — «Локо». LIVE

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Всем привет! 2-й тур РПЛ стартовал накануне, а сегодня продолжается с полной мощью. Нас ждут четыре интереснейших матча.

Игровой день откроют «Спартак» и «Балтика». Красно-белые начали чемпионат с победы, но пока остаётся загадкой, насколько Станкович готов исправлять ошибки прошлого сезона. «Балтика» же влетела в РПЛ и сразу отняла очки у «Динамо», так что борьба обеспечена.

Следом встретятся «Динамо» и «Ростов». Интрига очевидная: Карпин против бывшей команды. Да и не только он — ещё как минимум Осипенко и Глебов. Ростовчане неделю назад уступили «Зениту», однако выглядели прилично, а динамовцам нужно исправляться за потерю очков. Легко не будет никому.

Матч тура? Вполне вероятно. «Краснодар» и «Локомотив» — команды из условной большой шестёрки, а первые и вовсе действующие чемпионы. Неделю назад выиграли и те и те. Причём с одинаковым счётом — 3:0. В этот раз как минимум у одних серия точно прервётся, как следует не начавшись.

А вечером встретятся «Сочи» и «Акрон». Они ещё не виделись в официальных встречах: когда «Акрон» рубился в Первой лиге, «Сочи» зажигал в РПЛ. А потом они поменялись местами. Теперь же оба клуба в РПЛ — сочинцы вернулись туда летом. Кто же сильнее?

«Чемпионат» будет следить за всеми матчами дня в режиме онлайн. Присоединяйтесь и ничего не пропустите!