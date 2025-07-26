Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Парагвай — Венесуэла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Спартак — Балтика: прямая онлайн-трансляция матча 2-го тура РПЛ, где смотреть, 26 июля 2025

Мегадень в РПЛ! «Спартак» vs Талалаев, Карпин против бывших и «Краснодар» — «Локо». LIVE
Кирилл Закатченко Никита Паглазов
,
Онлайн 2-го тура РПЛ
Комментарии
Следим за чемпионатом России вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Всем привет! 2-й тур РПЛ стартовал накануне, а сегодня продолжается с полной мощью. Нас ждут четыре интереснейших матча.

Игровой день откроют «Спартак» и «Балтика». Красно-белые начали чемпионат с победы, но пока остаётся загадкой, насколько Станкович готов исправлять ошибки прошлого сезона. «Балтика» же влетела в РПЛ и сразу отняла очки у «Динамо», так что борьба обеспечена.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 15:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Следом встретятся «Динамо» и «Ростов». Интрига очевидная: Карпин против бывшей команды. Да и не только он — ещё как минимум Осипенко и Глебов. Ростовчане неделю назад уступили «Зениту», однако выглядели прилично, а динамовцам нужно исправляться за потерю очков. Легко не будет никому.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матч тура? Вполне вероятно. «Краснодар» и «Локомотив» — команды из условной большой шестёрки, а первые и вовсе действующие чемпионы. Неделю назад выиграли и те и те. Причём с одинаковым счётом — 3:0. В этот раз как минимум у одних серия точно прервётся, как следует не начавшись.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А вечером встретятся «Сочи» и «Акрон». Они ещё не виделись в официальных встречах: когда «Акрон» рубился в Первой лиге, «Сочи» зажигал в РПЛ. А потом они поменялись местами. Теперь же оба клуба в РПЛ — сочинцы вернулись туда летом. Кто же сильнее?

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» будет следить за всеми матчами дня в режиме онлайн. Присоединяйтесь и ничего не пропустите!

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android