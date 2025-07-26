«Пришлось работать с полупрофессионалами». Помните Талалаева в «Спартаке»?

Матч «Спартак» – «Балтика» – один из центральных во 2-м туре МИР Российской Премьер-Лиги. К красно-белым всегда приковано особое внимание, а калининградцы заставили о себе говорить после отличной игры на старте чемпионата с московским «Динамо». Видно, что это тренерская команда. Между тем возглавляющий «Балтику» Андрей Талалаев – не посторонний человек и для «Спартака». Вспоминаем, как он работал в штабе Невио Скалы, когда знаменитый итальянец приезжал поднимать упавшего экс-чемпиона, но потерпел неудачу в Москве.

Интересно, что Талалаев-игрок воспитывался в атмосфере нелюбви к «Спартаку». Выпускник футбольной школы «Торпедо» попал в первую команду в 1991 году, когда проводился последний чемпионат СССР. Чёрно-белых тренировал тогда Валентин Иванов. Легендарный Козьмич на дух не переносил «Спартак» и всё, что с ним было связано, причём до такой степени, что запрещал в «Торпедо» красный цвет. В сезоне-1991 автозаводцы заняли третье место, заработав бронзовые медали, а Талалаев сыграл пять матчей уже на финише чемпионата. Один из них – со «Спартаком». 19-летний нападающий вышел в стартовом составе и помог победить в дерби со счётом 2:1.

Ещё пять раз Талалаев-игрок встречался со «Спартаком» в чемпионатах России. Трижды в составе «Торпедо» и два раза, будучи футболистом «КАМАЗа». Статистика нападающего была печальной: одна нулевая ничья и четыре поражения с общим счётом 2:9, 0 результативных действий. Во второй половине 1990-х Андрей уехал в Италию, где провёл сезон в Серии В. Тот вояж в «Тревизо» помог Талалаеву уже как тренеру оказаться в «Спартаке».

Завершив карьеру игрока, Талалаев устроился в конце 1990-х детским тренером в СДЮШОР «Торпедо». Там и проработал до конца 2003 года, когда внезапно получил предложение от «Спартака». Звонок тогдашнего президента московского клуба Андрея Червиченко явно удивил торпедовца. Оказалось, что руководители красно-белых собираются пригласить итальянца и им в качестве переводчика нужен, как модно сейчас говорить, «футбольный человек». Из всех доступных кандидатур самой подходящей, по мнению Червиченко, был экс-нападающий «Тревизо».

«Позвонил Андрей Червиченко, предложил встретиться, – рассказывал Талалаев. – Когда я к нему приехал, он сказал, что клуб собирается пригласить итальянского тренера, спросил, интересно ли мне сотрудничество. Конечно, я ответил согласием.

Чуть позже я узнал, что после работы в «Шахтёре» Скала высказывал пожелание: переводчик должен быть из футбольной среды. А тогда я ещё понятия не имел, что они именно Скалу приглашают. Сказали только, что хотят взять итальянца и он скоро должен подъехать. Но фамилий не называли. Проходит два часа, и появляется Мистер со своими представителями. У меня шок! Мы познакомились, поговорили. Потом клуб взял паузу. Всё держалось в секрете – объявили только через месяц».

Андрей Талалаев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

По воспоминаниям Талалаева, он четыре часа провёл на переговорах со Скалой. Потом итальянский тренер должен был дать добро на его утверждение в качестве переводчика. Невио проникся симпатией к молодому коллеге – так Талалаев стал спартаковцем. Торпедовское прошлое не помешало уйти к принципиальному сопернику. Начинающий специалист понимал: уникальный шанс поработать с мэтром упускать нельзя.

«Надо разделять клубные пристрастия и профессиональное отношение к делу, – объяснял Талалаев. – С детства воспитывали, что «Спартак» – соперник номер один? Да. Настрой на матчи с красно-белыми всегда был особым. Это же самая титулованная команда в России. Ту же психологию я прививал и детям, которые у меня тренировались. Один мальчик в моей группе с раннего детства переживал за красно-белых. Я не стал ломать его судьбу, отпустив заниматься в спартаковскую школу».

Скала приезжал в Москву ещё совсем не старым. На тот момент итальянцу было 56 лет – чуть больше, чем сейчас самому Талалаеву. Тем не менее «Спартак» стал последним клубом в тренерской карьере Невио. До того Скала поработал с «Реджиной», «Пармой» и «Перуджей» в Италии и с дортмундской «Боруссией», «Бешикташем» и «Шахтёром» за границей. Сделал себе имя в «Парме», с которой выиграл два еврокубка (Кубок кубков и Кубок УЕФА), Суперкубок УЕФА и Кубок Италии.

Скале досталась именитая, но проблемная команда, занявшая в предыдущем чемпионате лишь 10-е место. Амбиции оставались прежними, вот только они были мало чем подкреплены. Невио провёл предсезонку, тем не менее с самого старта сезона-2004 красно-белых стало трясти. И даже переводчик с футбольным прошлым итальянца не спасал. Сначала «Спартак» вылетел из плей-офф Кубка УЕФА от «Мальорки» (0:3 дома и 1:0 – в гостях), затем был бит ЦСКА (1:3) в Суперкубке России.

Невио Скала Фото: Lars Baron/Bongarts/Getty Images

Новый тренер просил усилить состав, но не получал тех игроков, которых хотел, либо получал тех, которых не хотел. Сам Скала отказался от 31-летнего на тот момент Ривалдо (победителя ЧМ-2002 в составе сборной Бразилии), который ушёл из «Милана» и оставался без клуба. Итальянец рассчитывал на этой позиции на Егора Титова, однако звезда «Спартака» заработал в январе дисквалификацию за допинг и был забанен на год.

В чемпионате команда Скалы стартовала неплохо, однако в апреле-мае выдала серию из шести поражений. Отношение игроков к делу, их самооценка оставляли желать лучшего. По крайней мере, так считали сам итальянец и его штаб.

«Невио ехал в «Спартак» работать с профессионалами, а пришлось работать с полупрофессионалами, – рассказывал Талалаев. – Это касается и организационных моментов, и футбольных. Он с помощниками рассчитывал калории для футболистов – тут на 150 больше, тут – меньше. А я как-то завёл второго тренера в зал VIP казино на Таганке в три часа ночи. А там 12 футболистов трёх московских клубов. Объяснил ему: ты пойми, дело не в лишнем «Сникерсе», который он съел, а в подходе к жизни. Вот этого отношения итальянцы постичь не могли. График работы поменяли – стали после выездов завозить команду на базу, чтобы не тянуло на ночные приключения».

Первый круг «Спартак» завершил на 13-м месте – в двух очках от зоны вылета (правда, при игре в запасе). В июле команда Скалы выбыла из очередного розыгрыша еврокубков, а в августе – из Кубка России, где уступила липецкому «Металлургу». В конце лета Невио был отправлен в отставку после новой безвыигрышной серии. Хотя красно-белые чуть-чуть поправили турнирную ситуацию и были восьмыми.

«Объективные возможности той команды – пятое-восьмое место, – рассуждал Талалаев. – Трудные были для «Спартака» времена. Тогда ж продолжался процесс смены владельца – на таком этапе работать всегда тяжело. Ещё и кадровые проблемы сказывались. Покинул клуб Олег Романцев, несколько лидеров его прежней команды тоже уже ушли. До их уровня пришедшим им на смену было далеко. Но футболистам так не казалось – они считали себя ровней мастерам, при которых «Спартак» выигрывал золото и побеждал иностранные топ-команды в еврокубках. Потому некоторые не очень торопились понимать, зачем нужны изменения и почему столько внимания надо уделять тактике».

Несмотря на негативный опыт, работа со Скалой помогла Талалаеву запустить самостоятельную тренерскую карьеру. В биографии 52-летнего специалиста есть победы над московским «Динамо», ЦСКА, «Локомотивом» и «Краснодаром», а вот «Спартак» его команды не побеждали никогда! В девяти матчах – три ничьих и шесть поражений. Такая же плохая статистика у него лишь во встречах с «Зенитом» (две ничьих, шесть поражений). Так что предстоящая игра будет вызовом Талалаеву не только из-за торпедовского прошлого.

В тексте использованы цитаты из интервью для «Спорта день за днём» и «Спорт-экспресса».