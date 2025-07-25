Топ-события субботы: «Краснодар» — «Локомотив» в РПЛ, бои россиян в UFC, теннис и Ф-1

Насыщенное 26 июля: «Спартак» — «Балтика», Карпин против бывшей команды, поединки Петра Яна и Шары Буллета, а также волейбольная Лиги наций!

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Время в материале указано по Москве.

🎾 1:00*: Анна Калинская (Россия) — Клара Таусон (Дания, 4), Вашингтон, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: возьмёт ли Калинская реванш за Уимблдон?

Анна Калинская продолжает борьбу на «пятисотнике» в Вашингтоне. В двух сетах она прошла Камиллу Рахимову, Магду Линетт и теперь в 1/4 финала сразится с четвертым номером посева — датчанкой Кларой Таусон. Девушки ранее играли дважды, и счёт личных встреч пока ничейный — 1-1. Анна была сильнее в Риме-2024, а Клара — совсем недавно: во втором круге Уимблдона-2025. Победительница нового матча в полуфинале Вашингтона встретится с кем-то из пары Эмма Радукану — Мария Саккари.

🥇 🤺 10:00: ЧМ по фехтованию. Женщины. Командная шпага

Интрига: сможет ли сборная России по шпаге завоевать медаль?

Женская сборная России по шпаге уже пробилась в 1/8 финала на чемпионате мира по фехтованию. Девушки почти не заметили сопротивление Кувейта и очень уверенно прошли Китай. Согласно посеву, сильнее россиянок только итальянки. Может быть, в финале сразятся именно эти сборные?

🏎 13:00: Формула-1, этап 13, Гран-при Бельгии, спринт

Интрига: порвёт ли всех Пиастри, как в пятницу?

Спринтерская квалификация в Спа завершилась оглушительной победой Оскара Пиастри: лидер общего зачёта привёз Максу Ферстаппену пять десятых секунды, а Ландо Норрису — шесть! Превратится ли теперь спринт в формальность? Ну, для начала австралийцу нужно удержаться на старте: не секрет, что в Бельгии уходить в бой с первого места не всегда выгодно из-за угрозы попасть под атаку на длинной прямой к «Ле Комб»… Опять же, сюрприз может преподнести погода.

🚴‍♀️ 13:05: «Тур де Франс», этап 20, Нантюа — Понтарлье, 184,2 км

Интрига: развязка близка!

Предпоследний этап Гранд-тура подарит возможность любителям велоспорта понаблюдать за тактической борьбой сильнейших гонщиков планеты. Без разделок, без крутых горных подъёмов, а только холмистая местность, которая позволяет некоторым уйти в отрыв или, наоборот, затаиться перед главной атакой. Чего-чего, а атак и отрывов во время 20-го этапа может быть много. Накануне большого конца в Париже здесь многие готовы играть на все деньги ради результата. И если с именем победителя всё ясно — Погачар наверняка выиграет генералку — то с амбициями Вингегора пока ничего не понятно. Датчанин также заявляет, что ещё ничего не закончено и борьба продолжится. Но где и когда? Ведь развязка уже близка! Примет ли он своё поражение за день до финала?

⚽️ 15:00: «Спартак» — «Балтика», РПЛ, 2-й тур

Интрига: «Спартак» разберётся с дерзким новичком РПЛ?

«Спартак» в 1-м туре РПЛ одолел махачкалинское «Динамо» (1:0). Хотя по ходу и содержанию игры команда Деяна Станковича заслуживала более уверенной победы. А «Балтика» приятно удивила, сыграв вничью в гостях с московским «Динамо» (1:1). Теперь калининградцев ждёт ещё одно испытание топ-клубом из столицы. «Спартаку» важно отнестись к игре с полной самоотдачей. Иначе «Балтика» способна наказать.

🏎 17:00: Формула-1, этап 13, Гран-при Бельгии, квалификация

Интрига: придут ли в себя «Мерседес» и Хэмилтон?

Как это всегда бывает в случае со спринтерскими уикендами Формулы-1, пятничные провалы ещё не означают, что команда окажется неконкурентоспособной в воскресной гонке. Поэтому очень интересно, что сумеет показать в основной квалификации «Мерседес», после того как Джордж Расселл не пробился в топ-10, а Андреа Кими Антонелли после серии ошибок вообще стал худшим. Последим и за «Феррари», в частности за Льюисом Хэмилтоном: в пятницу новая задняя подвеска не позволила совершить шаг вперёд, но, может, после спринта итальянцы подберут верные настройки?

🏐 17:00: Италия — Польша, Лига наций, женщины, 1/2 финала

Интрига: обновит ли Италия свой рекорд?

Действующие обладатели трофея итальянки подошли к решающей стадии турнира в отличной форме. Остались непобеждёнными на предварительном этапе, а встреча с США стала лёгкой прогулкой на пути к полуфиналу, в который сборная с Апеннинского полуострова входит с 27-матчевой победной серией. Как и в прошлогоднем розыгрыше Лиги наций, итальянским волейболисткам для выхода в финал нужно пройти сборную Польши. Тогда «Скуадра адззура» сделала это в трёх партиях. Но сейчас «бяло-червоные» играют дома и рассчитывают на поддержку своих болельщиков, чтобы сделать шаг вперёд и появиться в матче за золотую медаль. Получится ли «седьмому игроку» затащить свою команду в главный финал или Польша станет очередной победной галочкой для Италии на пути к трофею?

⚽️ 17:30: «Динамо» Москва — «Ростов», РПЛ, 2-й тур

Интрига: встреча Карпина с бывшим клубом

Валерий Карпин уже во 2-м туре сезона встречается с экс-клубом. Его дебют в официальных матчах в «Динамо» получился неидеальным: москвичи на старте РПЛ сыграли вничью с «Балтикой» (1:1). Терять очки в двух играх подряд — непозволительно для претендента на титул. Однако и «Ростов» едет в гости не для того, чтобы сделать подарок бывшему тренеру.

⚽️ 19:00: «Краснодар» — «Локомотив», РПЛ, 2-й тур

Интрига: первое тяжёлое испытание для чемпиона РПЛ

«Краснодар» уверенно стартовал в статусе чемпиона, в 1-м туре сезона-2025/2026 разгромив «Пари НН» (3:0). Однако теперь команду Мурада Мусаева ждёт битва с «Локомотивом». Москвичи также на старте РПЛ разгромили соперника — «Сочи» (3:0). Настроение у обеих команд хорошее. Но у кого оно останется таким и после 2-го тура?

⚽️ 20:30: «Сочи» — «Акрон», РПЛ, 2-й тур

Интрига: сможет ли дебютант РПЛ справиться с Дзюбой?

«Сочи» после возвращения в РПЛ разгромно уступил в 1-м туре «Локомотиву» (0:3). «Акрон» же добыл ничью в дерби с «Крыльями Советов» (1:1). Однако сочинцы на протяжении 80 минут в своей встрече показывали хороший футбол. Так что отнять очки у «Акрона» южане способны. Тем более что игра состоится на «Фиште». Но и команда Заура Тедеева едет в Сочи за очками.

🏐 21:00: Бразилия — Япония, Лига наций, женщины, 1/2 финала

Интрига: готова ли Бразилия к реваншу?

​​Вторая лучшая команда предварительного этапа Бразилия – в погоне за своим первым золотом в Лиге наций, после серебра, полученного в 2019, 2021 и 2022 годах. Зе Роберто хоть и потерял лучшего бомбардира команды Ану Кристину, однако продолжает рассчитывать на мощь Габриэлы Гимараес и Жулии Бергманн. И пока волейболистки его не подводят. Южноамериканки без труда прошли сборную Германии. Но в полуфинале бразильянки встретятся с серебряными призёрами прошлого года – японками, которые как раз и не пустили команду Зе Роберто в «золотой» финал. И команда из Страны восходящего солнца намерена повторить свой успех и оставить Бразилию без главного финала. Чья мотивация окажется сильнее?

👊 22:00: Никита Крылов (Россия) — Богдан Гуськов (Узбекистан), UFC on ABC 9

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: Шахтёр вернётся на победную волну?

26 июля в Абу-Даби пройдёт турнир UFC on ABC 9. Несмотря на то что ивент не носит статус номерного, кард собран очень внушительный. И вызывает большой интерес у фанатов смешанных единоборств из России. Никита Крылов будет защищать место в топ-10 в рейтинге полутяжёлого веса. Его оппонентом станет Богдан Гуськов, который рвётся поближе к вершине. Противостояние особенно интригует по причине того, что каждый из парней заявляет, что представляет Россию. Поэтому их бой будет носить принципиальный характер. Кроме того, победитель может существенно повысить свои шансы на то, чтобы ворваться в титульную гонку.

👊 23:00: Шарабутдин Магомедов (Россия) — Марк-Андре Баррио (Канада), UFC on ABC 9

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: Шара исправит ошибки, которые допустил в предыдущем поединке?

Очередной бой проведёт Шарабутдин Магомедов. Шара ранее потерпел первое поражение в карьере, выпал из рейтингов, а теперь сразится с Марком-Андре Баррио. Буллет заявил, что теперь будет совсем иначе относиться к боям. Он славится своим умением работать в стойке, вряд ли откажется от привычной манеры. И Баррио может стать для него прекрасной проверкой на прочность. Поражение может существенно осложнить положение Буллета в дивизионе. А вот победа быстро вернёт интерес к персоне россиянина.

👊 23:30: Пётр Ян (Россия) — Маркус Макги (США), UFC on ABC 9

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: Беспощадный доберётся до статуса претендента?

Особое внимание к себе привлекает возвращение в октагон Петра Яна. Россиянин встретится с Маркусом Макги, занимающим 13-е место в рейтинге легчайшего веса. Беспощадный продолжает продвигаться в титульной гонке, имеет прекрасную возможность получить претендентский статус. Шансы на это может существенно повысить досрочная победа. Правда, последний нокаут от Яна случился в далёком 2020 году. Именно тогда Пётр и завоевал чемпионский пояс UFC. Но россиянин по-прежнему считается топовым ударником дивизиона и всего промоушена. Однако противостоять будет очень крепкий оппонент. И он покажет, готов ли Беспощадный вновь бороться за пояс.