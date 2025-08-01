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Трансферы, какие футболисты возвращались в Европу из слабых лиг и как играли: Ибрагимович, Бекхэм, Дрогба, Это’О, Паулиньо

Как звёзды возвращались в Европу после заработков. Златан, Дрогба и Бекхэм тащили и так!
Артём Никулин
Как звёзды возвращались в Европу после заработков
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Отъезд в Саудовскую Аравию или Китай не приговор. Многие даже не проседали по уровню.

Переезд футболиста за жирным контрактом в Саудовскую Аравию, Китай и подобные страны всегда расценивается как завершение карьеры, но возвращение в топ-лиги всё ещё вероятно. 23-летний Габри Вейга в раннем возрасте укатил к саудовцам, а этим летом подписал контракт с «Порту». Другой пример — Джон Дуран: устал от Роналду и «Аль-Насра» за полгода и уехал в аренду в Европу. Да, в турецкий «Фенербахче», зато с еврокубками и шансом «возродиться» позже в топ-команде.

Мы вспомнили других футболистов, которые уезжали в слабые чемпионаты за мощным контрактом, а после возвращались в топовый футбол.

Дидье Дрогба (из «Шанхай Шэньхуа» и «Галатасарая» в «Челси»)

Дидье Дрогба в «Шэньхуа»

Дидье Дрогба в «Шэньхуа»

Фото: Visual China Group/Getty Images

Ивуариец стал одним из самых звёздных первопроходцев китайской Суперлиги. В 2012 году Дидье выиграл Лигу чемпионов и рассчитывал на новый долгосрочный контракт. Вот только к тому моменту форварду было 34 года, а «Челси» взял за правило не продлевать возрастных игроков более чем на год. Зато такой привычки не было у «Шанхай Шэньхуа»: за полгода до Дидье они оформили трансфер 32-летнего Николя Анелька и дали французу трёхлетний контракт.

Дрогба поиграл в Китае всего полгода, а потом ушёл: «Шэньхуа» столкнулся с финансовыми проблемами и перестал платить зарплату игрокам. Тот же Анелька уехал в аренду в «Ювентус» (выиграл чемпионат, но совсем не выходил на поле), а Дидье подписался с «Галатасараем», сколотившим симпатичную банду со Снейдером, Фелипе Мело, Муслерой и другими. За полтора года ивуариец забил 20 мячей в 53 матчах и выиграл чемпионат. А ещё помог стамбульцам пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов — 2013/2014. Там Дрогба встретился с «Челси» Моуринью. Дидье невыразительно провёл обе встречи и вылетел из турнира, зато твёрдо осознал, что хочет вернуться на «Стэмфорд Бридж».

Дидье Дрогба с «Челси» празднует победу в АПЛ-2014/2015

Дидье Дрогба с «Челси» празднует победу в АПЛ-2014/2015

Фото: Charlie Crowhurst/Getty Images

Жозе только приветствовал желание своего любимчика и подписал Дрогба на сезон. Форвард уверенно вернулся в АПЛ: помогал новичкам и молодёжи с адаптацией, а также уверенно проявлял себя в роли суперзапасного, забив семь мячей во всех турнирах. «Челси» выиграл чемпионат, и на последний матч Джон Терри уступил ивуарийцу капитанскую повязку, чтобы красочно проводить африканца. Дальше Дрогба со спокойной душой отправился в МЛС.

Самуэль Это’О (из «Анжи» в «Челси»)

Самуэль Это’О в «Анжи»

Самуэль Это’О в «Анжи»

Фото: Сергей Расулов-младший, «Чемпионат»

В 2011 году «Анжи» купил миллиардер Сулейман Керимов, мечтавший собрать «галактикос» в Махачкале: приобрёл видных бразильских и российских футболистов, привёз Роберто Карлоса и договорился с праймовым Самуэлем Это’О. Камерунец всего за год до этого выиграл Лигу чемпионов с «Интером» и считался одним из сильнейших футболистов мира, однако от € 20 млн в год (не подтверждённая, но самая распространённая версия) не отказываются.

Самуэль быстро нашёл общий язык с партнёрами, кричал «Дагестан, вперёд!» в интервью, радовал результативностью (52 голевых действия в 73 играх), доходил до плей-офф еврокубков и финала Кубка России, а также признавался лучшим игроком чемпионата. В общем, достойно отрабатывал зарплату два года. Возможно, мог поиграть и дольше, но летом 2013-го Керимов сократил бюджет «Анжи» и расстался с рядом лидеров — в том числе с Это’О.

Самуэль Это’О и Джон Терри в «Челси»

Самуэль Это’О и Джон Терри в «Челси»

Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Вскоре форвард подписал контракт с «Челси» — старина Моуринью всегда готов приютить друзей. Правда, первые месяцы Самуэля пришлось приводить в привычные европейские кондиции: уж слишком «монструозной» оказалась РПЛ в плане интенсивности.

Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
бывший главный тренер «Челси»

«В течение двух лет в России он играл без мотивации, а когда ты играешь без мотивации, то и тренируешься без мотивации и теряешь свои кондиции. Поэтому форма Это'О после двух лет в «Анжи» для меня не была сюрпризом».

В целом Самуэль сумел принести достаточно пользы в Англии, даже отметился хет-триком в ворота «Манчестер Юнайтед». Но продлевать контракт с Это’О по окончании чемпионата не стали. Следующий сезон-2014/2015 по факту стал последним в большой европейской карьере игрока: он полгода пытался выйти на прежний уровень в «Эвертоне», а вторую часть сезона конфликтовал с Синишей Михайловичем в «Сампдории». Это’О устал и поехал отдыхать в турецкий «Антальяспор».

Паулиньо (из «Гуанчжоу Эвергранд» в «Барселону»)

Паулиньо

Паулиньо

Фото: Alex Caparros/Getty Images

В начале 2010-х бразилец обладал большим потенциалом, чтобы закрепиться в европейском топ-клубе и стать лидером сборной Бразилии. Но, как многим казалось, Паулиньо сам перечеркнул все надежды. С топ-клубами и трофеями простился, перейдя в «Тоттенхэм», а со сборной — уехав в Китай в 2015 году.

Однако в 2017-м Паулиньо умудрился совершить великий камбэк. Подписал контракт с «Барселоной» и показал себя очень полезным бокс-ту-боксом. В чемпионате бразилец забил девять мячей, некоторые из них были очень важными. В его активе победный гол в ворота «Атлетика» на 90+2-й, а также мяч «Реалу Сосьедад» в январе 2018-го, который принёс «Барселоне» первую за 10 лет победу на «Аноэте». В итоге Паулиньо выиграл Ла Лигу и Кубок Испании.

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Ещё важнее – полузащитник доказал, что именно он должен сыграть в основном составе сборной Бразилии на ЧМ-2018. Паулиньо вернулся в национальную команду незадолго до трансфера в «Барсу», но вряд ли хавбек получил бы статус ключевого футболиста, не вернись он в Европу. Увы, сказка завершилась сразу после ЧМ. Паулиньо укатил обратно в Китай и всего раз сыграл за сборную Бразилии, а в Европу больше не возвращался.

Златан Ибрагимович (из «Лос-Анджелес Гэлакси» в «Милан»)

Златан Ибрагимович в «Гэлакси»

Златан Ибрагимович в «Гэлакси»

Фото: Katharine Lotze/Getty Images

Казалось, железный Златан из-за своего эго никогда не уедет на заработки, а до последнего будет рвать и метать в топ-чемпионатах. Тем более, комментируя переход Это’О в «Анжи», швед говорил, что сам никогда не согласится на подобный трансфер. Однако в 36 лет Ибра уехал в США. Справедливости ради, тогда никто не верил, что Златан в принципе сможет играть в футбол: он восстановился после «крестов», но даже Моуринью потерял уверенность в нападающем. Поэтому Златан как стратег уехал в годичную командировку в «Лос-Анджелес Гэлакси», чтобы показать Европе, кого она потеряла.

Даже в МЛС Ибрагимович был голоден до побед и проявлял перфекционизм: публично ругал партнёров за небрежную игру в обороне, а сам забивал практически в каждом матче. В Америке Златана ожидаемо полюбили, лига вручила ему награду «Камбэк года». Её вручают футболистам, которые вернулись на высокий уровень после тяжёлых травм — то, что Ибра и хотел доказать.

Златан Ибрагимович празднует скудетто в «Милане»

Златан Ибрагимович празднует скудетто в «Милане»

Фото: Sportinfoto/Getty Images

В начале 2020-го Златан вернулся спасать «Милан» от кризиса. Эффект шведа быстро дал о себе знать: если в первой половине сезона «россонери» отлетали 0:5 от «Аталанты» и плелись в середине таблицы, то со Златаном резко воспряли и ворвались в еврокубковую зону, во что никто не верил. Форварду этого было мало: он уверял, что вернулся в Италию за трофеями.

Ибра говорит — Ибра делает. «Милан» не только вернулся в Лигу чемпионов после восьмилетнего перерыва, но и выиграл скудетто в сезоне-2021/2022. Сам Златан доиграл до сезона-2022/2023, стал самым возрастным бомбардиром Серии А (забил в возрасте 41 года 166 дней), а клуб организовал ему эпичные проводы, во время которых даже стальной швед не сдержал слёз. Сейчас Ибрагимович работает в «Милане» как один из менеджеров.

Дэвид Бекхэм (из «Лос-Анджелес Гэлакси» в «Милан» и «ПСЖ»)

Дэвид Бекхэм в «Гэлакси»

Дэвид Бекхэм в «Гэлакси»

Фото: Stephen Dunn/Getty Images

По факту именно Дэвид стал первым футболистом, доказавшим европейцам, что играть в МЛС не зазорно. Англичанин уезжал в США со скандалом: объявил об уходе из «Реала» в середине сезона в сложный период, за что нарвался на критику от болельщиков и руководства. Бэкс прекрасно провёл финиш сезона и помог «Мадриду» выиграть Ла Лигу — испанцы переобулись и попросили Дэвида остаться, но тщетно.

Англичанин мгновенно стал ультразвездой Америки – значительно повысил посещаемость матчей и привлёк на трибуны звёзд вроде Арнольда Шварценеггера и Тома Круза. Но в МЛС Бэксу не везло, поэтому за первые два года он не выиграл ни одного титула.

В 2008-м «Гэлакси» вообще не прошли в плей-офф, что для Дэвида означало почти полгода без игровой практики. Это также сокращало шансы на игру полузащитника за сборную Англии. Решение нашлось: «Милан» согласился взять англичанина в аренду до конца сезона-2008/2009. Болельщики сначала протестовали, так как были уверены, что Дэвид давно не тот, а «Милан» в первую очередь заботится о маркетинге. Ошиблись: полузащитник оформил 2+6 в 18 турах, а клуб и болельщики мечтали о полноценном трансфере. Через год Дэвид снова вернулся в «Милан» и даже сыграл в плей-офф ЛЧ против родного «Манчестер Юнайтед», но в марте порвал ахилл, из-за чего досрочно завершил сезон и пропустил ЧМ-2010 в ЮАР.

Дэвид Бекхэм в «ПСЖ»

Дэвид Бекхэм в «ПСЖ»

Фото: Michael Regan/Getty Images

Оставшиеся два с половиной года по контракту Дэвид провёл в «Гэлакси» без побегов в Европу. В 2011 и 2012 годах Бекхэм привёл команду к двум победам в МЛС, за что окончательно полюбился местной публике — ранее она ожесточённо критиковала его из-за аренд в «Милан».

В конце 2012-го контракт Дэвида с «Гэлакси» подошёл к концу, и напоследок, перед завершением карьеры, он хотел вновь поиграть в Европе — там его принял «ПСЖ». Англичанин отметился всего двумя голевыми, но выиграл чемпионат, а также переводил всю зарплату на благотворительность. 18 мая 2013 года 38-летний Дэвид сыграл последний матч на профессиональном уровне и, покидая поле, не сдерживал слёз. Бекхэм — единственный, кто смог трижды вернуться в европейский футбол, когда все уже похоронили его карьеру.

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