Где сейчас игроки «Рубина», перешедшие в «Зенит»? Некоторым трансфер «сломал» карьеру

«Зенит» и «Рубин» за последние пять лет провели всего два трансфера. И в обоих случаях петербуржцы отдавали своих игроков: в 2020 году перебрался Олег Шатов, в 2021-м — Леон Мусаев. А вот «Зенит» давненько не забирал футболистов «Рубина», хотя раньше это было привычной историей. Вспоминаем, какие игроки переезжали в Санкт-Петербург из Казани в XXI веке и где они сейчас.

Хосе Саломон Рондон (возраст на момент перехода: 24 года, сейчас: 35 лет)

Когда перешёл: 2014 год

Сумма трансфера: € 18 млн

«Рубин» «Зенит»

Рондон оказался в России в 2012 году: «Рубин» купил его у «Малаги» за € 9 млн. За полтора сезона в Казани Рондон наколотил 24 гола в 56 встречах, после чего за ним пришёл «Зенит». В январе 2014-го петербуржцы заплатили за Саломона € 18 млн. Рондон помог сине-бело-голубым финишировать вторыми в сезоне-2013/2014, а в следующем – стать чемпионами и взять Суперкубок России.

В августе 2015-го Саломон перебрался в АПЛ. За € 17 млн его выкупил «Вест Бромвич». После этого венесуэлец заглянул в Россию в 2021 году – его арендовал ЦСКА. До этого он также выступал за «Ньюкасл» и китайский «Далянь Профешнл». После москвичей Рондона выкупил «Эвертон», а следом Хосе выступал за «Ривер Плейт». Форвард играет до сих пор: в 35 лет пыхтит за мексиканскую «Пачуку» и даже поучаствовал в клубном чемпионате мира.

Александр Бухаров (возраст на момент трансфера: 25 лет, сейчас: 40 лет)

Когда перешёл: 2010 год

Сумма трансфера: € 12 млн

«Рубин» «Зенит»

Бухаров помог «Рубину» дважды выиграть РПЛ. А в 2010 году Александр провёл 12 матчей в чемпионате, оставил «Рубин» на третьем месте и перебрался в «Зенит» за солидные € 12 млн. Но в Санкт-Петербурге не заиграл. Повлияли как высокая конкуренция, так и разные ситуации в личной жизни. Хотя список наград в «Зените» форвард пополнил, выиграв два золота РПЛ, одно серебро и Суперкубок России.

Зимой 2014-го Бухарова на полгода в аренду забрал «Анжи», а летом форвард в статусе свободного агента отправился в «Ростов». Завершил карьеру Александр в «Рубине» в 2019 году. Сейчас Бухаров работает тренером в академии казанцев. И однажды он планирует возглавить сборную России или основу «Рубина».

А что могло бы быть, если казанцы не отдали бы Бухарова и Семака? Как «Зенит» похоронил зарождавшуюся гегемонию «Рубина»

Сердар Азмун (возраст на момент трансфера: 24 года, сейчас: 30 лет)

Когда перешёл: 2019 год

Сумма трансфера: € 12 млн

«Рубин» «Зенит»

Азмун дважды оказывался в «Рубине»: в 2013 году казанцы забрали его из иранского «Сепахана». А после двух лет в «Ростове» (2015-2017) он снова вернулся в столицу Татарстана. Больших командных успехов с «Рубином» Сердар не добился, зато заслужил трансфер в «Зенит». Петербуржцы заплатили за иранского форварда € 12 млн в январе 2019 года.

За 3,5 года Сердар наколотил 62 гола в 104 встречах за «Зенит», кошмаря защиту соперников по РПЛ. Он взял с клубом четыре чемпионства подряд, а также Кубок и два Суперкубка России. В январе 2022-го Азмуна продали в «Байер» за полгода до окончания контракта. В Германии форвард так и не стал основным, а раскрыться в Европе не помогла и аренда в «Рому». Летом 2024 года леверкузенцы продали Сердара в «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ, которому 30-летний игрок принадлежит до сих пор.

Кристиан Ансальди (возраст на момент трансфера: 26 лет, сейчас: 38 лет)

Когда перешёл: 2013 год

Сумма трансфера: € 8 млн

«Рубин» «Зенит»

Ансальди – один из символов «золотой» эпохи «Рубина». Аргентинец помог казанцам взять два золота РПЛ, два Суперкубка и Кубок России. Всего за «Рубин» Ансальди провёл 170 матчей. А затем отправился в «Зенит» за € 8 млн. Но в Санкт-Петербурге защитник сел на скамейку, проведя всего девять игр в сезоне-2013/2014.

Затем аргентинца отправляли в две аренды: в «Атлетико» (2014/2015) и «Дженоа» (2015/2016). Генуэзцы воспользовались опцией выкупа Ансальди за € 4 млн, после чего сразу перепродали его в «Интер» за € 10,5 млн. Затем Кристиан выступал за «Торино» и «Парму», в которой завершил карьеру в 2024 году. Сейчас 38-летний экс-игрок отдыхает от футбола и проводит время с семьёй.

Алехандро Домингес (возраст на момент трансфера: 25 лет, сейчас: 44 года)

Когда перешёл: 2007 год

Сумма трансфера: € 7 млн

«Рубин» «Зенит»

Домингес оказался в «Зените» в 2007 году и помог команде взять долгожданное золото РПЛ. А до этого аргентинец провёл три классных сезона в «Рубине». Но и с казанцами Алехандро в итоге также стал чемпионом: он вернулся в столицу Татарстана в 2009-м. В «Зените» игрок был полезен, однако лидером так и не стал. Зато в «Рубине» Домингес тащил, а по итогам сезона-2009 выиграл награду лучшему игроку РПЛ.

Затем аргентинец уехал в «Валенсию». Также Домингес выступал за «Ривер Плейт», «Олимпиакос» и «Райо Вальекано», в котором завершил карьеру в 2018 году. Сейчас Алехандро участвует в ТВ-шоу, выставочных матчах и активно играет в падел-теннис. А в мае 2025 года приехал на игру в честь 100-летия «Зенита».

Эльмир Набиуллин (возраст на момент трансфера: 22 года, сейчас: 30 лет)

Когда перешёл: 2018 год

Сумма трансфера: € 4,5 млн

«Рубин» «Зенит»

Воспитанник «Рубина» ярко проявил себя на старте карьеры, став одним из лучших левых защитников РПЛ. С 2014 по 2017 год он выступал за основу «Рубина», а в 2015-м дебютировал за сборную России. В 2018-м «Зенит» купил Набиуллина на замену Доменико Кришито. Но сделка не оправдала ожиданий. Эльмир проиграл конкуренцию возрастному Юрию Жиркову и спустя полтора года перешёл в «Сочи». Затем Набиуллин выступал за «Химки» и «Пари НН», а завершил карьеру в 2023 году в родном «Рубине». Сам Эльмир отмечал, что не намерен уходить из футбола, однако пока так и не нашёл новую команду. Судя по странице экс-защитника в соцсетях, сейчас он предпочитает играть в падел-теннис.

Магомед Оздоев (возраст на момент перехода: 25 лет, сейчас: 32 года)

Когда перешёл: 2018 год

Сумма трансфера: € 3,3 млн

«Рубин» «Зенит»

Оздоев выступал за «Рубин» с 2014 по 2018 год. Больших успехов с казанцами Магомед не достиг, но при этом в феврале 2018-го за ним пришёл «Зенит». И в Санкт-Петербурге у полузащитника всё сложилось: он помог клубу выиграть четыре золота РПЛ, а также Кубок и два Суперкубка России. Магомед провёл за «Зенит» 116 встреч, а в 2022 году отправился покорять Европу.

Оздоев оказался в турецком «Фатих Карагюмрюк», а через год перебрался в ПАОК. В сезоне-2023/2024 клуб стал чемпионом Греции вместе с россиянином. Сейчас 32-летний Оздоев продолжает выступать за ПАОК вместе с Фёдором Чаловым.

Алексей Сутормин (возраст на момент перехода: 25 лет, сейчас: 31 год)

Когда перешёл: 2019 год

Сумма трансфера: € 3 млн

Алексей Сутормин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Один из самых громких трансферов «Зенита» 2010-х. 29 июня 2019 года Сутормин перешёл из «Оренбурга» в «Рубин». Алексея уже представили как футболиста казанцев. А через неделю он неожиданно оказался в «Зените». Журналист Василий Конов сообщил, что «Рубин» и петербуржцы по очереди покупали полузащитника за 50 тысяч рублей. Он ссылался на данные электронной системы регистрации переходов, которая используется в РПЛ. Однако Transfermarkt отметил, что сумма перехода – € 3 млн.

С «Зенитом» Сутормин выиграл четыре золота РПЛ, Кубок и два Суперкубка России. Но стать по-настоящему основным игроком не вышло. Зимой 2024 года Алексея арендовал «Сочи», а летом – «Ростов». В июне 2025-го Сутормин окончательно покинул «Зенит» и подписал контракт с «Крыльями Советов».

Сергей Семак (возраст на момент трансфера: 34 года, сейчас: 49 лет)

Когда перешёл: 2010 год

Сумма трансфера: € 2 млн

«Рубин» «Зенит»

«Зенит» – последний клуб в игровой карьере Семака. Он выиграл два чемпионата России с «Рубином», а в 2010 году отправился в Санкт-Петербург. Семак задержался в «Зените» на три года и помог клубу взять два золота и серебро РПЛ, а также выиграть Суперкубок.

В 2013-м Сергей завершил игровую карьеру и начал тренерскую. На протяжении трёх лет он входил в штаб «Зенита» (а с 2014 по 2016 год – параллельно в сборной России). Затем Семак возглавил «Уфу» (2016-2018), а в 2018-м вернулся в «Зенит» в статусе главного тренера. Вместе с петербуржцами тренер уже выиграл шесть РПЛ, два Кубка и пять Суперкубков России.

Александр Рязанцев (возраст на момент трансфера: 27 лет, сейчас: 38 лет)

Когда перешёл: 2014 год

Сумма трансфера: свободный агент

«Рубин» «Зенит»

В «Рубине» у Рязанцева выдались лучшие годы карьеры. С казанцами полузащитник выиграл два золота РПЛ, а больше всего запомнился голом «Барселоне» на «Камп Ноу» в Лиге чемпионов. Зимой 2014 года Рязанцев перешёл в «Зенит». Но в Санкт-Петербурге игрок плотно присел на скамейку. За четыре года Рязанцев провёл всего 58 матчей, попутно съездив в две аренды.

В 2018-м Александр ушёл в «Химки», а ещё через год оказался в «Торпедо». В 2023-м Рязанцев завершил карьеру в московском клубе. Затем он работал спортивным координатором «Торпедо», а сейчас занимается скаутингом и селекционной работой в ЦСКА.