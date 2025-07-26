«У «Спартака» есть слабые стороны». Этот новичок «Балтики» уже побеждал красно-белых

На старте сезона в МИР Российской Премьер-Лиге «Балтике» не позавидуешь — «Динамо» и «Спартак» в двух стартовых турах. Оба матча в Москве, поэтому после «Динамо» команда Талалаева осталась готовиться в Новогорске. Там мы и пообщались с новым защитником команды — Мингияном Бевеевым. Игрок переехал в Калининград из «Урала», с которым не сумел подняться в Премьер-Лигу. В небольшом интервью «Чемпионату» Мингиян рассказал о подготовке к субботней встрече со «Спартаком», первом впечатлении от Талалаева и поделился мнением о Калининграде.

— Позади «Динамо», впереди — «Спартак». Не слишком ли напряжённый старт сезона?

— Да все команды хорошие. Думаю, в этом году будет интересный чемпионат. Кроме «Оренбурга», у всех натуральные поля. Со всеми будет нелегко. А «Динамо» и «Спартак» на старте сезона — нормально. Зато в Москве сыграем два матча, а потом будет больше домашних игр. Может быть, такое начало даже лучше для того, чтобы почувствовать уверенность. Ничего такого в этом не вижу.

— Вы в Москве будете больше недели, готовитесь к субботней игре. Как тренерский штаб объяснил такой план, ведь из Калининграда лететь не так долго?

— Здесь хорошие тренировочные поля. Меньше переездов — больше времени на тренировки, восстановление. В Новогорске всё для этого есть, профессиональные условия. Для нас это хорошо.

— Первое впечатление об Андрее Талалаеве?

— Интересно. Новые требования для меня, с которыми в 30 лет я могу где-то даже прибавить как футболист. Его отличают характер, дисциплина и жёсткие требования.

«У «Балтики» не будет мыслей о сохранении, аппетит начнёт расти во время еды»

— Как вам первый матч сезона?

— Взяли очко — хорошо, но немного расстраивает, что не выиграли, хотя могли это сделать. В целом старт нормальный. Будем дальше работать, играть и прибавлять ещё больше, чтобы и впредь набирать очки, выигрывать.

Мингиян Бевеев в матче с «Динамо» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Речь тренера прямо на поле после матча с «Динамо» — посыл к чему?

— Он видел игру со стороны и оценивал её, мы же находились внутри. У него сложилось впечатление, что мы могли сделать больше. Андрей Викторович видит нас каждый день, как мы тренируемся, знает наши возможности и способности. Мы стараемся, работаем и пытаемся это показать на футбольном поле.

— Отсюда вопрос: главная цель — сохраниться в РПЛ или сразу забраться в условные топ-10?

— Мы будем пытаться выиграть каждый матч, играть с большим желанием и старанием. Думаю, у нас не будет мысли о сохранении, а аппетит начнёт расти во время еды. Главное — набирать очки в начале сезона. Уверенность на поле можно заработать только своими действиями и игрой.

«Самое яркое воспоминание из «Урала» — победа над «Спартаком» 3:2»

— «Балтика» нейтрализовала сильные стороны «Динамо». В чём или ком опасность «Спартака»?

— Хорошая команда с качественными легионерами. Мы их разбираем, но это уже останется внутри. Говорить об этом в СМИ, наверное, будет некорректно. У них есть и сильные стороны, и слабые стороны. Будем на чём-то делать акцент.

— У болельщиков «Спартака» есть ощущение, что с их командой, особенно вратари, играют будто свой лучший матч жизни. Для вас это противостояние чем-то выделяется?

— Всегда интересно играть с хорошими командами, с клубами из Москвы, где большие футболисты. Хочется показать, что ты тоже что-то можешь. Это нормально, поэтому с ними все играют с большим желанием и интересом.

— Ваш бывший клуб, «Урал», так и не попал в РПЛ. Жалко команду?

— Конечно. Была задача на сезон — выход в Премьер-Лигу, но мы с этим не справились. Не прошли «Ахмат» в стыковых матчах — это футбол, так бывает. У всех, кто был в том в сезоне в команде, есть сожаление. Надеюсь, в следующем году увидимся с «Уралом» в РПЛ.

— Вы немало времени провели в «Урале». Что самое яркое приходит на ум из того периода?

— Как «Спартак» 3:2 обыграли. Эрик Бикфалви на последних минутах вышел на поле с травмой и забил гол. Интересная игра была для болельщиков, да и у меня отложилась в голове. Много забитых мячей, эмоций — такие игры и приносят удовольствие.

Мингиян Бевеев в «Урале» против «Спартака» Фото: РИА Новости

«В Балтийском море не купался — холодно»

— Главная причина, почему вы оказались в «Балтике»?

— У клуба был интерес ко мне, а мне нравится Калининград, болельщики, поэтому я здесь. Когда поступило предложение, я на него откликнулся. Очень рад оказаться в «Балтике».

— Произошла резкая смена географии — с Урала в самый западный регион России.

— Не думаю, что это как-то скажется на адаптации. В этом плане проблем не будет. Жена уже переехала, в Калининграде живут родственники и друзья из Калмыкии — тоже как-то помогут с адаптацией. Думаю, всё будет супер.

— В Балтийском море ещё не купались?

— Нет, там холодно. Я холодное море не люблю (смеётся).