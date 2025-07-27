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Чемпионат России, трансферы РПЛ, лето 2025: новичок ЦСКА Лионель Верде — представление футболиста, инсайды о сделке

ЦСКА везёт ещё одного таланта из Южной Америки. Аргентинца по имени Лионель!
Анатолий Романов
Новичок ЦСКА Лионель Верде
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Верде получил «десятку» в своей команде, даже не имея твёрдого места в основе. А теперь он — новичок армейцев.

ЦСКА близок к подписанию второго новичка в летнее трансферное окно после 20-летнего бразильца Матеуса Алвеса. Любопытно, что и в этом случае речь идёт о молодом центральном полузащитнике из Южной Америки. Новичком армейцев должен стать 20-летний Лионель Верде из «Униона» из Санта-Фе. По информации журналиста Сезара Луиса Мерло, московский клуб арендует аргентинца с правом выкупа. У ЦСКА будет возможность приобрести 80% прав на игрока за $ 4 млн. А пока сыграть с «Ахматом» придётся без него.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2025, воскресенье. 15:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Верде – уроженец Санта-Фе, города на северо-востоке Аргентины с населением чуть более 400 000 человек. Воспитанник «Униона». Так что Лионель, образно говоря, за пределы дома пока не выезжал. Предстоящий трансфер станет для полузащитника первым в карьере. А ЦСКА – первым европейским клубом.

Во взрослом футболе Верде дебютировал в 2023 году, выступая сначала за фарм-клуб «Униона». Но уже тогда главный тренер Кили Гонсалес (да-да, тот самый экс-хавбек «Интера», «Валенсии» и сборной Аргентины) стал привлекать юношу к тренировкам с основой и даже включал его в заявку на матчи. А в феврале 2024-го состоялся дебют Лионеля за первую команду. С тех пор Верде провёл за «Унион» 34 игры, в которых забил четыре мяча. Голевых передач, несмотря на позицию центрхава и престижную «десятку» на спине, у новичка ЦСКА на профессиональном уровне пока нет.

Интересно, что все свои четыре мяча Верде положил после выходов на замену. Например, дебютный и победный в ворота «Годой Крус» в чемпионате сезона-2024 он сотворил уже через пять минут после появления на поле. Последний гол Лионеля в аргентинской лиге в ворота «Химнасии» в марте 2025-го тоже оказался решающим – полузащитнику хватило 17 минут, чтобы «сделать разницу». Вообще у Верде 28 выходов на замену. А вот в стартовый состав «Униона» воспитанник попал всего шесть раз, так что и ЦСКА, вероятно, подписывает аргентинца на роль джокера, по крайней мере, пока тот будет дозревать как футболист.

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В сезоне-2025 чемпионат Аргентины поделён на две части – в традициях южноамериканского футбола. В Апертуре 30 команд были разбиты на две группы. «Унион», прямо скажем, не феерил, занял в своей последнее, 15-е место. Одержал всего три победы при пяти ничьих и восьми поражениях. В плей-офф, куда попадали по восемь сильнейших клубов, не пробился.

Верде поучаствовал в 12 матчах и набрал 2+0. Стал 18-м в составе аутсайдера по количеству проведённого на поле времени – 437 минут. Зато показал в команде лучшую реализацию голевых моментов (20%). Нанёс 10 ударов – пять раз попал в створ. Если искать в статистике Лионеля ещё что-то позитивное, то можно отметить, что в среднем за 90 минут на поле он делал 2,9 паса под удар, совершал 2,5 отбора мяча и зарабатывал на себе 1,9 фола. Хорошие цифры, пусть и на короткой дистанции. И, как правило, против менее свежих соперников.

«Я не напрягаюсь, – говорил Верде о своей роли в команде. – Кили верит в меня. Стараюсь использовать игровые минуты, которые он мне даёт, с максимальной пользой. Кили просит меня играть в свой футбол – как я играл в детстве, в молодёжной команде и фарм-клубе. И получать удовольствие от игры. У нас в команде хорошая конкуренция. Каждый выкладывается на все сто, а тренер делает выбор».

Лионель Верде в «Унионе» Санта-Фе

Лионель Верде в «Унионе» Санта-Фе

Фото: clubaunion.com.ar

У Верде действительно есть качества, которые заставляют обратить внимание на молодого футболиста. Прежде всего техника, ловкость и креатив. Он владеет обеими ногами, обыгрывает, вскрывает оборону соперника передачами между линий. Неслучайно Кили Гонсалес сам решил вручить парню «десятку», что удивило многих журналистов и экспертов. Впрочем, Лионелю нужно сделать ещё огромный шаг вперёд во всём, что касается физики, выносливости, интенсивности.

Возможно, слова нового главного тренера «Униона» Леонардо Маделона – ответ, почему Верде нечасто попадал в стартовый состав:

«Предыдущий тренерский штаб и тренеры молодёжных команд «Униона» хорошо понимали Верде. Да и я сам играл в очень похожем стиле. Сказал ему, что он должен быть динамичным и играть так, как нужно «Униону», а не заставлять команду действовать так, как ему удобнее… Лионель – в моих планах. От Верде были большие ожидания, потому что он очень хороший футболист. Ему ещё нужно много играть, чтобы расти, но мы его очень ценим».

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Трансфер резервиста из аутсайдера чемпионата Аргентины, на первый взгляд, сомнительная идея. Но, возможно, в ЦСКА Верде засверкает так, как не успел в «Унионе». Тем более звёздное имя обязывает. В общем-то, московский клуб ничем не рискует, ведь речь идёт об аренде. Если Лео докажет, что может потянуть в Европе, то деньги на его выкуп наверняка найдут.

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