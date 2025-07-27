ЦСКА везёт ещё одного таланта из Южной Америки. Аргентинца по имени Лионель!

Верде получил «десятку» в своей команде, даже не имея твёрдого места в основе. А теперь он — новичок армейцев.

ЦСКА близок к подписанию второго новичка в летнее трансферное окно после 20-летнего бразильца Матеуса Алвеса. Любопытно, что и в этом случае речь идёт о молодом центральном полузащитнике из Южной Америки. Новичком армейцев должен стать 20-летний Лионель Верде из «Униона» из Санта-Фе. По информации журналиста Сезара Луиса Мерло, московский клуб арендует аргентинца с правом выкупа. У ЦСКА будет возможность приобрести 80% прав на игрока за $ 4 млн. А пока сыграть с «Ахматом» придётся без него.

Верде – уроженец Санта-Фе, города на северо-востоке Аргентины с населением чуть более 400 000 человек. Воспитанник «Униона». Так что Лионель, образно говоря, за пределы дома пока не выезжал. Предстоящий трансфер станет для полузащитника первым в карьере. А ЦСКА – первым европейским клубом.

Во взрослом футболе Верде дебютировал в 2023 году, выступая сначала за фарм-клуб «Униона». Но уже тогда главный тренер Кили Гонсалес (да-да, тот самый экс-хавбек «Интера», «Валенсии» и сборной Аргентины) стал привлекать юношу к тренировкам с основой и даже включал его в заявку на матчи. А в феврале 2024-го состоялся дебют Лионеля за первую команду. С тех пор Верде провёл за «Унион» 34 игры, в которых забил четыре мяча. Голевых передач, несмотря на позицию центрхава и престижную «десятку» на спине, у новичка ЦСКА на профессиональном уровне пока нет.

Интересно, что все свои четыре мяча Верде положил после выходов на замену. Например, дебютный и победный в ворота «Годой Крус» в чемпионате сезона-2024 он сотворил уже через пять минут после появления на поле. Последний гол Лионеля в аргентинской лиге в ворота «Химнасии» в марте 2025-го тоже оказался решающим – полузащитнику хватило 17 минут, чтобы «сделать разницу». Вообще у Верде 28 выходов на замену. А вот в стартовый состав «Униона» воспитанник попал всего шесть раз, так что и ЦСКА, вероятно, подписывает аргентинца на роль джокера, по крайней мере, пока тот будет дозревать как футболист.

В сезоне-2025 чемпионат Аргентины поделён на две части – в традициях южноамериканского футбола. В Апертуре 30 команд были разбиты на две группы. «Унион», прямо скажем, не феерил, занял в своей последнее, 15-е место. Одержал всего три победы при пяти ничьих и восьми поражениях. В плей-офф, куда попадали по восемь сильнейших клубов, не пробился.

Верде поучаствовал в 12 матчах и набрал 2+0. Стал 18-м в составе аутсайдера по количеству проведённого на поле времени – 437 минут. Зато показал в команде лучшую реализацию голевых моментов (20%). Нанёс 10 ударов – пять раз попал в створ. Если искать в статистике Лионеля ещё что-то позитивное, то можно отметить, что в среднем за 90 минут на поле он делал 2,9 паса под удар, совершал 2,5 отбора мяча и зарабатывал на себе 1,9 фола. Хорошие цифры, пусть и на короткой дистанции. И, как правило, против менее свежих соперников.

«Я не напрягаюсь, – говорил Верде о своей роли в команде. – Кили верит в меня. Стараюсь использовать игровые минуты, которые он мне даёт, с максимальной пользой. Кили просит меня играть в свой футбол – как я играл в детстве, в молодёжной команде и фарм-клубе. И получать удовольствие от игры. У нас в команде хорошая конкуренция. Каждый выкладывается на все сто, а тренер делает выбор».

Лионель Верде в «Унионе» Санта-Фе Фото: clubaunion.com.ar

У Верде действительно есть качества, которые заставляют обратить внимание на молодого футболиста. Прежде всего техника, ловкость и креатив. Он владеет обеими ногами, обыгрывает, вскрывает оборону соперника передачами между линий. Неслучайно Кили Гонсалес сам решил вручить парню «десятку», что удивило многих журналистов и экспертов. Впрочем, Лионелю нужно сделать ещё огромный шаг вперёд во всём, что касается физики, выносливости, интенсивности.

Возможно, слова нового главного тренера «Униона» Леонардо Маделона – ответ, почему Верде нечасто попадал в стартовый состав:

«Предыдущий тренерский штаб и тренеры молодёжных команд «Униона» хорошо понимали Верде. Да и я сам играл в очень похожем стиле. Сказал ему, что он должен быть динамичным и играть так, как нужно «Униону», а не заставлять команду действовать так, как ему удобнее… Лионель – в моих планах. От Верде были большие ожидания, потому что он очень хороший футболист. Ему ещё нужно много играть, чтобы расти, но мы его очень ценим».

Трансфер резервиста из аутсайдера чемпионата Аргентины, на первый взгляд, сомнительная идея. Но, возможно, в ЦСКА Верде засверкает так, как не успел в «Унионе». Тем более звёздное имя обязывает. В общем-то, московский клуб ничем не рискует, ведь речь идёт об аренде. Если Лео докажет, что может потянуть в Европе, то деньги на его выкуп наверняка найдут.