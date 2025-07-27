ЦСКА исправится за осечку, а Даку отомстит «Зениту»? Закрытие тура РПЛ. LIVE

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Всем привет! Кажется, МИР Российская Премьер-Лига только-только вернулась, а уже подходит к концу 2-й тур. Сегодня, 27 июля, нас ждут ещё три матча.
Откроют игровой день ЦСКА и «Ахмат». Обе команды начали чемпионат неудачно: ЦСКА не смог одолеть «Оренбург», а «Ахмат» и вовсе проиграл «Рубину». Исправляться нужно и тем и тем, но, кажется, фаворит здесь всё же есть.
Далее встретятся «Оренбург» и «Динамо» Махачкала. Эти команды перед стартом сезона называли чуть ли не главными претендентами на вылет в Первую лигу, так что с мотивацией всё очевидно: нужно доказывать свою состоятельность и бороться за выживание.
А вечером сыграют «Рубин» и «Зенит». Казанцы наверняка хотят развить успех 1-го тура, а тут ещё и мотивированный Даку должен показать себя после сорвавшегося трансфера как раз в «Зенит». Петербуржцам в Казани вряд ли будет легко.
«Чемпионат» предлагает следить за матчами дня в РПЛ в нашем онлайне. Присоединяйтесь!
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