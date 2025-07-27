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ЦСКА — Ахмат: прямая онлайн-трансляция матча 2-го тура РПЛ, где смотреть, 27 июля 2025, Рубин — Зенит

ЦСКА исправится за осечку, а Даку отомстит «Зениту»? Закрытие тура РПЛ. LIVE
Кирилл Закатченко
Онлайн 2-го тура РПЛ
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Следим за чемпионатом России вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Всем привет! Кажется, МИР Российская Премьер-Лига только-только вернулась, а уже подходит к концу 2-й тур. Сегодня, 27 июля, нас ждут ещё три матча.

Откроют игровой день ЦСКА и «Ахмат». Обе команды начали чемпионат неудачно: ЦСКА не смог одолеть «Оренбург», а «Ахмат» и вовсе проиграл «Рубину». Исправляться нужно и тем и тем, но, кажется, фаворит здесь всё же есть.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2025, воскресенье. 15:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Далее встретятся «Оренбург» и «Динамо» Махачкала. Эти команды перед стартом сезона называли чуть ли не главными претендентами на вылет в Первую лигу, так что с мотивацией всё очевидно: нужно доказывать свою состоятельность и бороться за выживание.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А вечером сыграют «Рубин» и «Зенит». Казанцы наверняка хотят развить успех 1-го тура, а тут ещё и мотивированный Даку должен показать себя после сорвавшегося трансфера как раз в «Зенит». Петербуржцам в Казани вряд ли будет легко.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» предлагает следить за матчами дня в РПЛ в нашем онлайне. Присоединяйтесь!

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