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Трансферы РПЛ, лето-2025, Краснодар, Зенит, Динамо, Крылья Советов, Бейл, Олусегун, Перрен, Волков, Коваленко, Бальбуэна, Рамирес

«Краснодар» взял лучшего ассистента Лиги 1, «Зенит» отдал защитника. Переходы недели в РПЛ
Никита Паглазов
Трансферы РПЛ, лето-2025
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«Локо» вернул Рамиреса в Россию, а Коваленко и Дюпин оказались в «Сочи».

Сезон в Мир Российской Премьер-Лиге уже стартовал. Однако клубы продолжают активно совершать сделки на трансферном рынке. Какие переходы состоялись за последнюю неделю? Рассказываем о каждом!

Гленн Бейл: «Крылья Советов» → «Антверпен» (свободный агент)

Гленн Бейл

Гленн Бейл

Фото: royalantwerpfc.be

Нидерландский защитник перешёл в «Крылья Советов» в 2021 году. За это время Бейл провёл за самарцев 108 матчей, забил семь мячей и оформил девять ассистов. Но 29-летний игрок решил не подписывать новый контракт с «Крыльями» и покинул клуб на правах свободного агента. Новый пункт назначения — бельгийский «Антверпен». Бейл заключил соглашение на один год с опцией продления ещё на сезон.

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Мауро Луна Диале: «Ахмат» → «Атлетико Платенсе» (аренда)

Мауро Луна Диале Подробнее

Следующий сезон Луна Диале проведёт на правах аренды в «Атлетико Платенсе». Аргентинцы сообщили о сделке на официальном сайте. Отмечается, что 26-летний нападающий арендован бесплатно, но соглашение предусматривает опцию выкупа летом 2026 года. Контракт Луна Диале с «Ахматом» рассчитан до 2028-го. Так что грозненцы точно не потеряют Мауро бесплатно.

Эдгардо Фаринья: «Химки» → «Пари НН» (свободный агент)

Эдгардо Фаринья

Эдгардо Фаринья

Фото: fcnn.ru

Панамский защитник в прошлом сезоне выступал за «Химки». Но после снятия клуба с РПЛ и последовавшего расформирования Фаринья остался без команды. И 23-летнего футболиста подобрал «Пари НН». Нижегородцы подписали контракт с Эдгардо на три года.

Олакунле Олусегун: «Краснодар» → «Пари НН» (аренда)

Олакунле Олусегун Подробнее

Сначала СМИ отправляли Олусегуна в «Ахмат». Однако в среду, 23 июля, «Краснодар» объявил об уходе 23-летнего футболиста в аренду в «Пари НН». Соглашение между клубами подписано сроком на один год. «Можно считать, что с Олусегуном договорились в последний момент», — отметил гендиректор нижегородцев Давид Мелик-Гусейнов. В прошлом сезоне Олакунле помог «Краснодару» стать чемпионом. В Нижнем Новгороде задача нигерийца — избежать вылета вместе с клубом.

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Гаэтан Перрен: «Осер» → «Краснодар» (€ 5 млн)

Гаэтан Перрен

Гаэтан Перрен

Фото: fckrasnodar.ru

«Краснодар» дождался Перрена! Лучший ассистент чемпионата Франции — 2024/2025 официально перебрался к действующему победителю РПЛ. Сумма трансфера составила € 5 млн, 29-летний игрок подписал контракт на три года. Гаэтан взял номер 23. Интересно, что «Краснодар» — первый клуб для Перрена за пределами Франции.

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Сергей Волков: «Зенит» → «Сочи» (аренда)

Сергей Волков — 2002 Подробнее

«Серёже логично уйти в аренду, чтобы набирать форму», — сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак. И уже через пару дней петербуржцы объявили об уходе Волкова в аренду в «Сочи» на один год. Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что соглашение не подразумевает права выкупа. Волков перешёл в «Зенит» летом 2024 года, провёл шесть матчей и получил травму крестообразных связок. В «Сочи» у 22-летнего защитника появится возможность набрать форму.

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Мехди Заре (€ 700 тыс.), Усман Ндонг (€ 500 тыс.): «Гол Гохар Сирджан» → «Ахмат»

Мехди Заре и Усман Ндонг

Мехди Заре и Усман Ндонг

Фото: fc-akhmat.ru

«Ахмат» совершил двойной трансфер из иранского клуба «Гол Гохар Сирджан». Грозненцы заключили соглашение с защитником Мехди Заре. «Ахмат» заплатил за 22-летнего игрока € 700 тыс. Заре подписал с клубом контракт сроком на четыре года.

Ещё один трансфер по аналогичному маршруту. Ндонг — 25-летний центральный защитник, перебравшийся из «Гол Гохар Сирджан» в «Ахмат». Сумма трансфера составила € 500 тыс. Усман подписал контракт с грозненцами на три года. Интересно, что сенегалец ранее, помимо Ирана, выступал в чемпионатах Аргентины, Эквадора и Уругвая.

Фабиан Бальбуэна: «Динамо» Москва → «Гремио» (свободный агент)

Фабиан Бальбуэна Подробнее

«Динамо» объявило об уходе Бальбуэны в конце мая 2025 года. Парагвайский защитник оставался в статусе свободного агента, а теперь нашёл клуб. 33-летний футболист подписал контракт с «Гремио» сроком на два года. Ранее Фабиан уже играл в Бразилии за «Коринтианс», где провёл более 100 матчей и стал чемпионом в 2017 году.

Александр Коваленко: «Оренбург» → «Сочи» (€ 1,5 млн)

Александр Коваленко

Александр Коваленко

Фото: pfcsochi.ru

Коваленко во второй раз стал футболистом «Сочи». Правда, после первого трансфера полузащитник так и не сыграл ни одной встречи за южан. Теперь же ситуация точно исправится: сочинцы заплатили за Александра € 1,5 млн «Оренбургу» и заключили с игроком четырёхлетний контракт. Коваленко всего 21 год, поэтому полузащитник ещё может успеть ворваться в топ-клуб после неудачной попытки с «Зенитом».

Ренальдо Сефас: «Анкарагюджю» → «Пари НН» (свободный агент)

Ренальдо Сефас

Ренальдо Сефас

Фото: fcnn.ru

«Пари Нижний Новгород» объявил о переходе ямайского полузащитника Ренальдо Сефаса. С игроком подписан контракт до конца июня 2028 года. Ранее 25-летний Сефас выступал на родине за «Арнетт Гарденс», а затем играл за македонский «Шкупи» и турецкий «Анкарагюджю». За сборную Ямайки футболист провёл 21 матч, также он сыграл 11 встреч в квалификации Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

Кристиан Рамирес: «Ференцварош» → «Локомотив» (свободный агент)

Кристиан Рамирес

Кристиан Рамирес

Фото: Телеграм-канал ФК «Локомотив»

Рамирес — наш старый знакомый. Ранее эквадорец выступал в РПЛ за «Краснодар» с 2017 по 2023 год. Затем он перебрался в венгерский «Ференцварош», а теперь возвращается в Россию (кстати, у него есть паспорт государства). «Локомотив» взял 30-летнего защитника на правах свободного агента. Рамирес подписал контракт сроком на два года и получил 2-й номер в команде. В «Краснодаре» Кристиан был важным футболистом на протяжении всех шести лет и всегда держал уровень. А теперь в «Локо» рассчитывают, что эквадорец усилит левый фланг обороны.

Юрий Дюпин: «Краснодар» → «Сочи» (свободный агент)

Юрий Дюпин

Юрий Дюпин

Фото: Телеграм-канал ФК «Сочи»

Дюпин стал чемпионом России в составе «Краснодара». Но в прошлом сезоне 37-летний голкипер ни разу не сыграл в РПЛ, проведя только пять встреч в Кубке. Юрию ещё хочется поиграть. И поэтому он сменил «Краснодар» на «Сочи». Команда заключила с вратарём контракт на один сезон. Задача — сохранить место в РПЛ. И Дюпин способен внести значимый вклад в реализацию планов.

Одной строкой:

  • «Акрон» сообщил о расторжении контракта по обоюдному согласию с полузащитником Шерзодом Эсановым. Узбекистанец выступал за клуб с июля 2024 года;
  • «Ахмат» и полузащитник Антон Швец расторгли соглашение по обоюдному согласию сторон. 32-летний футболист играл за грозненцев с 2017 года;
  • защитник «Сочи» Кирилл Суслов отправился на правах свободного агента в «Истиклол» из Таджикистана;
  • болгарский вингер Светослав Ковачев покинул «Ахмат». Зимой 2025 года грозненцы отдали Ковачева в «Арду» на правах аренды. Теперь 27-летний игрок перебрался в клуб болгарской первой лиги на постоянной основе;
  • «Краснодар» отдал вингера Александра Егурнева в аренду в «Зенит-2» до конца 2025 года;
  • полузащитник «Краснодара» Дмитрий Кучугура отправился в «Нефтехимик» в аренду до конца сезона-2025/2026;
  • защитник Денис Терентьев перебрался из «Балтики» в «Зенит-2» в статусе свободного агента;
  • полузащитник Ифеанья Дэвид Ндука перешёл в армянский «Алашкерт» из «Краснодара» на правах свободного агента;
  • «Антальяспор» объявил о подписании контракта с экс-капитаном «Спартака» и защитником «Химок» Георгием Джикией;
  • Экс-форвард «Спартака» Кротов перешёл в «Енисей».
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