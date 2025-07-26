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Спартак — Балтика — 0:3, обзор матча 2-го тура РПЛ, видео голов: Саусь, Оффор, Заболотный, Маркиньос, Карасёв, 26 июля 2025

Сенсационный разгром «Спартака»! План Станковича на «Балтику» рухнул уже на 11-й минуте
Кирилл Закатченко
Отчёт «Спартак» — «Балтика» — 0:3
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Сначала удалили Заболотного, а добило изгнание Маркиньоса.

Вторая встреча «Спартака» в новом сезоне МИР Российской Премьер-Лиги — и снова все обсуждают работу судейской бригады. Но на этот раз для красно-белых всё завершилось поражением.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 15:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Балтика
Калининград
0:1 Саусь – 49'     0:2 Оффор – 79'     0:3 Титков – 85'    
Удаления: Заболотный – 11', Маркиньос – 58' / нет

11 минут — столько времени команды поиграли в равных составах. Второй матч Антона Заболотного в красно-белой форме вышел для него максимально неудачным. Нападающий заехал шипами по ноге Мингияну Бевееву, а арбитр Сергей Карасёв изначально даже не остановил игру. Коллеги на VAR вмешались, проверили и доложили главному. Карасёв оставил хозяев в меньшинстве, после того как сам сбегал к монитору.

Фол Заболотного

Фол Заболотного

Фото: Кадр из трансляции «Матч Премьер»

У «Спартака» появились проблемы с выходом из-под прессинга, и он сосредоточился на аккуратной игре в обороне. Деян Станкович сделал замену уже на 15-й минуте — Ливай Гарсия вышел вместо Пабло Солари. Андрей Талалаев ответил ближе к концу первой половины и снял с игры получившего жёлтую карточку Бевеева — вместо него появился новичок «Балтики» Элдар Чивич. Кстати, раньше он играл в «Ференцвароше», где пересекался с нынешним главным тренером «Спартака».

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В добавленное к первому тайму время Карасёв принял ещё одно важное решение — отменил гол «Балтики». Началось всё с того, что Рикарду Мангаш зажал мяч в штрафной площади «Спартака». Это ведь свободный удар? Но Карасёв продолжил игру. По итогам продолжительной борьбы Кристофер Мартинс сел на мяч, а вратарь Александр Максименко еле дотянулся до него рукой. Всё это можно было разглядеть только после многочисленных повторов. Андрей Мендель выбил мяч из-под пятой точки Мартинса, а Брайан Хиль, как казалось, открыл счёт. Однако Карасёв отменил гол после нового похода к монитору — зафиксировал фол со стороны Николая Титкова.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Мендель в перерыве заявил, что не понял, по какой причине арбитр изменил первоначальное решение. И добавил, что Карасёв должен был назначить свободный удар. К перерыву «Балтика» нанесла семь ударов и пять раз попала в створ. Статистика «Спартака» была куда скромнее — два удара (один — в створ). Но не забываем, что хозяева играли в меньшинстве.

Начало второго тайма — ужасное время для болельщиков красно-белого клуба. На 49-й минуте Владислав Саусь роскошным ударом из-за пределов штрафной площади вогнал мяч точно в дальний угол. Руслан Литвинов находился перед воротами «Спартака», однако не спас московскую команду. И, возможно, даже помешал Максименко.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

58-я минута — «Спартак» остаётся вдевятером. Активный Саусь (лучший игрок «Балтики» в первых турах) удрал от Маркиньоса, и бразилец завалил соперника на газон. Итог — вторая жёлтая карточка. А первую Маркиньос получил, когда апеллировал к Карасёву после эпизода с голом Хиля, который потом отменили. Возможно, Саусь был в офсайде, но очень тяжело дать однозначную оценку с учётом расположения камеры.

«Балтика» забила трижды в гостевом матче со «Спартаком»

«Балтика» забила трижды в гостевом матче со «Спартаком»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Перед голом Сауся и удалением Маркиньоса «Балтика» могла забивать второй. Хиль подправил мяч после прострела Чивича, однако Максименко справился. У «Спартака» появилась максимально сложная задача — отыграть гол, когда в составе на двух футболистов меньше. Станкович тасовал игроков на поле — вышли Даниил Хлусевич, Данил Пруцев и Манфред Угальде.

Тем не менее «Спартак» не только не отыгрался, но и пропустил второй. Волшебная левая нога Чивича нашла вышедшего на замену Чинонсо Оффора, и нигериец спокойно «прошил» Максименко. А чем в этом момент занимался центр обороны «Спартака»?

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

На 85-й минуте счёт стал неприличным. Максименко отбил мяч перед собой после удара Тентона Йенне, а Титков оказался первым на добивании — 0:3. Кто бы мог подумать!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Балтика» отлично стартовала в новом сезоне — четыре очка по итогам двух гостевых матчей с московским «Динамо» и «Спартаком». А Талалаев впервые в тренерской карьере обыграл красно-белых. Станковичу есть что разбирать после такой встречи.

Игорь Федотов разобрал все спорные решения Карасёва:
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