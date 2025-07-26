«Карасёв не попал в игру». Новый матч «Спартака» — новый судейский скандал

В 1-м туре МИР Российской Премьер-Лиги «Спартак» забил махачкалинскому «Динамо» пять голов. Засчитали только один, что вызвало много вопросов. ЭСК РФС, впрочем, поддержала все решения Василия Казарцева. Сделает ли организация то же самое по отношению к Сергею Карасёву и его решениям в матче красно-белых с «Балтикой»?

Калининградцы победили с перевесом аж в три мяча. При этом соперник заработал два удаления. А наиграл ли на них? Плюс был отменённый гол балтийцев. Прав ли был Карасёв? Уточнили у нашего эксперта, бывшего арбитра РПЛ Игоря Федотова.

Правильно ли Карасёв удалил Заболотного и Маркиньоса?

На восьмой минуте встречи Заболотный в центре поля не успел сыграть в мяч и открытыми шипами проехался по бедру Бевеева. Карасёв на это никак не отреагировал, тем не менее ассистенты на VAR позвали его оценить видеоповтор. Вердикт — прямая красная карточка, до свидания.

Федотов считает решение неправильным: «Я не согласен с Карасёвым. Во-первых, он пропустил сам эпизод. Во-вторых, это жёлтая карточка. Заболотный тянулся к мячу. Да, шипы были, попал в бедро. Однако при этом нога была согнута и дальше ушла вскользь. Элемента додавливания я не вижу. Да, пограничный момент, но для меня это зона, где можно показать жёлтую.

Карасёв не попал в игру. Ещё и фол Литвинова на жёлтую пропустил — наступ перед штрафной, а он не видит».

Нарушение Заболотного Фото: Кадр трансляции

На 56-й минуте «Спартак» вообще остался вдевятером. Маркиньос, уже имея предупреждение, завалил рванувшего под заброс Сауся. Показалось, что мог быть офсайд. Однако боковой судья его не зафиксировал, а VAR из-за жёлтой, пусть и второй, вмешаться не мог.

Тут Федотов, как ни странно, уже поддерживает главного арбитра: «Карасёв принял правильное решение. В трансляции показали вид с офсайдной камеры, но нужно ждать линии, если они вообще будут. Первый ассистент «вне игры» не зафиксировал, а VAR, скорее всего, проверял и офсайда не увидел. Соответственно, игрок «Спартака», имея жёлтую, сорвал перспективную атаку.

Если офсайд, то и жёлтой быть не должно, кроме случаев, когда происходит грубая игра. Однако додумывать здесь нет смысла, пока нам не показали разлиновку. При любом раскладе VAR не мог вмешаться. Если было положение «вне игры», то это ошибка первого ассистента».

Вторая жёлтая Маркиньоса Фото: Кадр трансляции

Вторая жёлтая Маркиньоса Фото: Кадр трансляции

А правильно ли отменили гол «Балтики»?

Все три гола балтийцы оформили во втором тайме. Засчитанных — потому что был ещё аннулированный в конце первого. Петров пальнул издали, Максименко отбил перед собой, и началась натурально хоккейная возня на пятаке. Расторопнее всех в ней оказался Хиль. Вот только толком отпраздновать ему не дали.

По мнению Федотова, останавливать игру нужно было даже раньше: «Карасёв должен был свистеть ещё до гола, так как игроки «Спартака» зажимали мяч. Мартинс вообще на него сел. Надо было остановить игру и назначить свободный удар в пользу «Балтики». Что касается гола, Карасёв должен был видеть, что Максименко положил руку на мяч. Это считается контролем мяча. То есть нельзя выбивать и вообще что-либо с ним делать. VAR в лице Мешкова верно вмешался, и после просмотра Карасёв отменил гол».

Деян Станкович наверняка будет в ярости от решения Карасёва. Всё-таки не каждый день твоя команда получает две красные и три гола от новичка лиги. А что думаете вы?