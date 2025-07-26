Топ-события воскресенья: «Рубин» — «Зенит» в РПЛ, гонка Ф-1 в Спа и финал женского Евро

Яркое 27 июля: ЦСКА — «Ахмат», Слуцкий — в Китае, Миранчук — в МЛС, финиш «Тур де Франс» на Елисейских Полях, фехтование и водный ЧМ!

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 2:15: «Интер Майами» — «Цинциннати», МЛС

Интрига: остановит ли лидер Восточной конференции набравший приличный ход «Интер Майами»?

Команду Лионеля Месси ждёт тяжёлая игра с лидером Восточной конференции МЛС. «Цинциннати» набрал 48 очков, а «Интер Майами» — 41. Правда, клуб из штата Флорида провёл на три встречи меньше. Месси в последнее время неудержим — восемь голов в пяти матчах регулярного чемпионата. Но аргентинец пропустит предстоящую рубку. «Цинциннати» тоже набрал приличную форму — шесть побед в семи предыдущих играх. Команда здорово смотрится в матчах с «Интер Майами». «Цинциннати» одержал три победы в четырёх предыдущих встречах.

Почему Месси пропустит предстоящий матч: Официально Месси и Альба дисквалифицированы на одну игру за пропуск Матча всех звёзд

⚽️ 2:30: «Атланта Юнайтед» — «Сиэтл Саундерс», МЛС

Интрига: прервёт ли «Атланта» с Миранчуком серию без побед?

Пока «Атланта» не радует своих болельщиков — третье с конца место в таблице Восточной конференции. Клуб из штата Джорджия не побеждает в турнире два месяца — с 29 мая. После этого «Аталанта» провела семь матчей — три ничьих, четыре поражения. «Сиэтл» после возвращения с клубного чемпионата мира показывает хорошие результаты — три победы и две ничьих. Команда расположилась на четвёртой строчке в таблице Западной конференции. Алексей Миранчук забил три мяча в 23 матчах регулярного чемпионата в нынешнем сезоне. Ждём новых голов от россиянина!

🥇🤺 8:50: Чемпионат мира по фехтованию, шпага (мужчины), сабля (женщины)

Интрига: будет ли третья медаль в копилке сборной России?

В 1/32 финала у мужчин в шпаге и у женщин в сабле на чемпионате мира по фехтованию вышли сразу четыре российских спортсмена. Единственный из мужчин, пробившийся на этот этап, Дмитрий Гусев, а также Яна Егорян, Александра Михайлова и Ольга Никитина будут бороться за медали и пополнение копилки сборной. Сможет ли кто-то из них добыть третью награду для России на этом турнире?

🥇🏊 14:00: Плавание, чемпионат мира, мужчины, вольный стиль, 400 м

Интрига: сможет ли Лукас Мертенс вновь обновить мировой рекорд?

Лукас Мертенс — главный претендент на победу в заплыве. Но всех интересует другое: получится ли у немца обновить в финале мировой рекорд? В апреле олимпийскому чемпиону уже удалось побить достижение Пауля Бидермана, которое держалось аж с 2009 года.

🥇🏊 14:32: Плавание, чемпионат мира, женщины, вольный стиль, 400 м

Интрига: кто заберёт золото в ожесточённой борьбе?

Женские 400 м вольным стилем — пожалуй, один из самых конкурентных заплывов на ЧМ-2025. Сразу четыре спортсменки по ходу сезона показывали примерно одинаковое время. Так что в Сингапуре нас ждёт ожесточённая битва между Кэти Ледеки, Саммер Макинтош, Ли Бинцзе и Лани Паллистер за золото!

⚽️ 14:35: «Шанхай Шэньхуа» — «Хэнань», Китай — Суперлига, 18-й тур

Интрига: реабилитируется ли «Шанхай» Слуцкого за вылет из Кубка Китая?

Команда Леонида Слуцкого на этой неделе вылетела из Кубка Китая. И знаете, кому она проиграла? «Хэнаню», с которым теперь нужно рубиться в чемпионате. «Шанхай» возглавляет таблицу Суперлиги, а соперник располагается на 13-й строчке. Букмекеры считают команду Слуцкого безоговорочным фаворитом, но «Хэнань» уже доказал, что способен на сюрприз. Будет ли реванш?

Как команда Слуцкого вылетела из Кубка: «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл клубу «Хэнань» и вылетел из Кубка Китая

⚽️ 15:00: ЦСКА — «Ахмат», РПЛ, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: одержит ли ЦСКА первую победу в РПЛ под руководством Челестини?

ЦСКА пока не пропускает в нынешнем сезоне. Армейцы одолели «Краснодар» (1:0) в Суперкубке России, а потом сгоняли по нулям с «Оренбургом» (0:0) в 1-м туре РПЛ. «Ахмат» стартовал неудачно — не справился в Грозном с «Рубином» (0:2). ЦСКА удачно играет с грозненским клубом в Москве — семь побед в восьми предыдущих встречах. Более того, «Ахмат» не забил ни одного мяча в двух прошлых матчах на домашней арене красно-синего клуба.

🏎 16:00: Формула-1, этап 13, Гран-при Бельгии, гонка

Интрига: ждать ли «драки» пилотов «Макларена»?

Если в пятничной спринт-квалификации лидер общего зачёта Оскар Пиастри доминировал, то по мере развития уикенда Ландо Норрис приблизился к напарнику и вырвал поул к основной гонке. При этом все понимают, что в Спа может быть даже выгоднее стартовать вторым, чтобы атаковать на первом круге на длинной прямой «Кеммель». Так что же, ждём драку между Норрисом и Пиастри на первом круге и далее? Отдельная интрига – насколько близко к «Макларенам» окажутся лидеры других топ-команд Леклер, Ферстаппен и Расселл? Последим и за непредсказуемой бельгийской погодой, и за стартом Хэмилтона всего лишь с 16-й позиции.

🚴‍♀️ 17:10: «Тур де Франс», этап 21, Мант-ла-Виль — Париж, Елисейские поля, 132,3 км

Интрига: кто выиграет последний спринт Гранд-тура?

Заключительный этап «Большой петли» — большой праздник для Тадея Погачара, который уже на 99,9% выиграл многодневку в этом году. Куча поздравлений, благодарности в адрес команды и соперников, которые так и не смогли ничего противопоставить его силе и выносливости. Всё это будет на заключительных километрах дистанции. Если с топ-3 всё ясно, то спринтеры получили заключительную возможность проявить себя, а неудачники — наконец взять хотя бы один этап во Франции. Кому из них повезёт больше? Для болельщиков же уготована прекрасная картинка, которая точно заставит их наслаждаться происходящим, ведь финал на Елисейских полях — услада для глаз. Да будет последняя битва на «Тур де Франс» — 2025!

⚽️ 17:30: «Оренбург» — «Динамо» Махачкала, РПЛ, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто победит в битве кандидатов на вылет из РПЛ?

Важнейшая игра двух претендентов на вылет. «Оренбург» вернулся в РПЛ буквально за полторы недели до старта сезона — спасибо скандалу с участием руководителей «Торпедо». В 1-м туре команда Владимира Слишковича поделила очки с ЦСКА (0:0). А махачкалинское «Динамо» уступило в Москве «Спартаку» со счётом 0:1. Плюс дагестанский клуб остался без удалённого Мохаммеда Аззи. Минувшей весной «Оренбург» обыграл «Динамо» (2:1) на домашнем искусственном газоне. Получится ли повторить успешный результат?

🏆⚽️ 19:00: Англия — Испания, чемпионат Европы — 2025, женщины, финал

Интрига: возьмут ли англичанки реванш за поражение в финале чемпионата мира?

Женская сборная Англии — действующий чемпион Европы, сборная Испании — чемпион мира. Отличная вывеска для финала! Испанки не потерпели ни одного поражения на нынешнем турнире. На групповой стадии они обыграли Португалию (5:0), Бельгию (6:2) и Италию (3:1). В четвертьфинале справились со Швейцарией (2:0), а полуфинале одолели Германию (1:0, д. вр.). Англичанки стартовали с поражения в матче с Францией (1:2), после чего одержали четыре победы подряд. На групповом этапе они разгромили Нидерланды (4:0) и Уэльс (6:1). В плей-офф Англия одолела Швецию в серии пенальти, а Италию — в дополнительное время (2:1).

⚽️ 20:00: «Рубин» — «Зенит», РПЛ, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Зенит» продлит успешную серию в матчах с «Рубином»?

2-й тур РПЛ закроет встреча в Казани, куда приедут футболисты «Зенита». В прошлом сезоне хозяева не оказали сопернику должного сопротивления — 0:4. Может, теперь всё будет иначе? «Зенит» стартовал в новом сезоне с непростой победы в матче с «Ростовом». Команда Сергея Семака уходила на перерыв при счёте 0:1, а в итоге одержала волевую победу (2:1). «Рубин» тоже набрал три очка — засушил «Ахмат» (2:0) в Грозном. В прошлом сезоне казанский клуб уступил «Зениту» в четырёх матчах из четырёх и не забил ни одного мяча.