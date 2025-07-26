Есть первая победа Карпина в «Динамо»! Обидел бывших благодаря дебютному голу Сергеева

«Динамо» одержало первую победу под руководством Валерия Карпина – переиграло в Москве «Ростов», который, в свою очередь, начал сезон МИР Российской Премьер-Лиги с двух поражений.

Этот матч подавался через противостояние Карпина с его бывшей командой и экс-ассистентом Джонатаном Альбой. Но не менее, а, может быть, более интересным было то, что против «Ростова» вышли два его недавних лидера – Осипенко и Глебов. Оба сохранили место в основе после не самой удачной игры с «Балтикой», а вот Скопинцев присел на скамейку – на левом фланге обороны появился универсал Кутицкий.

В дебюте игры «Ростов» зажал динамовцев на их половине поля высоким прессингом. Гости эффективно разбирали хозяев один в один, а голкипер бело-голубых Лунёв два-три раза плохо отдавал передачи низом. Едва не «привёз» и разозлил Карпина. Происходившее напоминало матч 1-го тура между «Динамо» и «Балтикой». Тем более Альба в какой-то степени скопировал игру калининградцев: ростовчане тоже действовали с тремя центральными защитниками (Вахания стал правым в тройке) и латералями – Ланговичем и Комаровым. При этом в атаке была сделана ставка на пару форвардов Сулейманов – Голенков.

Валерий Карпин и Джонатан Альба Фото: РИА Новости

Команда Карпина, вытаскивая соперника на прессинг, пыталась использовать появлявшееся свободное пространство на чужой половине. Однако получалось снова неважно. Чтобы такой футбол работал, требуется, очевидно, идеальная сыгранность либо форварды, которые легко обыгрывают одного-двух соперников и убегают. Ни того, ни другого у «Динамо» пока нет. Удавалось находить Гладышева в зоне между Чистяковым и Комаровым, но Ярослав не дожимал моменты.

В середине тайма «Динамо» забило, в общем-то, случайный гол – простейшую ошибку допустила в обороне команда Альбы. Бело-голубые быстро выбросили аут после того, как Чистяков в подкате выбил мяч из-под ног Гладышева. «Ростову» в его схеме не хватило крайнего хавбека, который встретил бы Касереса. Парагваец свободно выполнил кросс, а Мелёхин повернулся спиной к мячу – создал глубину и не увидел, как проходит пас на Сергеева. Нападающий сборной России реализовал первый же голевой момент «Динамо» своим первым касанием в штрафной Ятимова.

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Больше до перерыва команды по большому счёту ничего не создали – игра свелась к единоборствам. Впрочем, у «Ростова» был шанс забить после штрафного, когда гости здорово растянули оборону хозяев и никто не мешал Чистякову бить головой из опасной позиции. Этот стандарт штаб Карпина, можно сказать, проиграл штабу Альбы. А в конце первого тайма бело-голубые потеряли травмированного Фернандеса.

После перерыва «Ростов» опять поддавил динамовцев прессингом и тоже мог забить в результате аута. Сулейманов после кросса выиграл воздух и нанёс удар головой, однако Лунёв совершил классный сейв – потащил мяч из нижнего угла. На линии голкипер сборной России действовал безупречно. Затем футбол превратился для участников встречи из игры в работу. Две команды «катали телегу», почти ничего интересного на поле не происходило. По крайней мере для зрителей. Острота пропала – Альба попытался вернуть энергию «Ростову» заменами, убрал даже Голенкова.

Ростовчане не раскрывались, чтобы не пропустить контрвыпад и не потерять надежды на спасение ничьей, однако даже при этом от классного по именам атакующего квартета «Динамо» Бителло – Гладышев – Нгамалё – Сергеев можно ждать большего. Показательно, что Бителло в сегодняшнем матче совершил намного больше отборов (пять), чем передач под удар (0). Карпину ещё строить и строить команду. Но хотя бы в обороне получалось неплохо. Да и сам тренер добавил ей надёжности в концовке, выпустив третьего центрального защитника Зайдензаля.

На 90-й минуте «Динамо» заработало угловой и забило. Автором гола стал Скопинцев, который и вышел в первом тайме вместо Фернандеса. Тем не менее счёт не изменился, поскольку всё испортил Макаров. Вингер бело-голубых встал на пути мяча, забрался в офсайд. Не идёт у Дениса в последнее время. Так что первая победа Карпина в «Динамо» над испанским другом и коллегой Альбой оказалась в стиле «Барсы» Хави – минимальной, сухой. Москвичи нанесли шесть ударов против четырёх у ростовчан, а в створ – два против одного.