Дубль Батракова — и «Локо» прихлопнул «Краснодар» в гостях! Правило бывших тоже сработало

«Краснодар» и «Локомотив» синхронно забили по три мяча в 1-м туре и добились разгромов «Пари НН» с «Сочи». Теперь испытание для лидеров намечалось куда серьёзнее. С успехом его прошли москвичи.

Мурад Мусаев поменял Ленини на Кривцова. И всё: новички остались на лавке. Михаил Галактионов — Салтыкова на Бакаева и Воробьёва на Комличенко. А если бы ещё и Монтеса на Погостнова, то «Локо» вышел бы вообще без легионеров. Но и так получилось солидно.

Как раз Кривцов едва не организовал быстрый гол, отпасовав Сперцяну к линии штрафной после удачной борьбы Кордобы. Эдуарду не хватило метра, чтобы «прошить» дальний нижний угол. Вскоре после этого на стадионе объявили о невероятном достижении Петрова — 25 000 минут на поле в футболке «Краснодара». Сергей перешёл к ним из «Зенита» зимой 2013-го. Родившиеся тогда дети ходят уже в шестой класс. А правый защитник (изначально, кстати, опорник) по-прежнему основной — в 34 года.

«Краснодар» действовал активнее и по-чемпионски уверенно: в первой половине заработал пять угловых, владел мячом 67% времени. «Локо» грамотно подстроился: успешно отбивался и перспективно контратаковал. Ненахов, например, классно палил издали во время выбегания «четыре в шесть» — Агкацев не без труда справился.

Ну а на 34-й минуте спасти вратарь уже был не в силах. Сработало правило бывших: воспитанник южан Воробьёв вслед за прострелом того же Ненахова сыграл на опережение и заставил сфолить Косту на пенальти, ещё и с жёлтой. Батраков с 11 метров не промахнулся.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

До перерыва голов больше не случилось. И это «Краснодару» ещё повезло, потому что Баринов хитро, с отскоком от газона, проверил Агкацева со стандарта. Южанам нужно было что-то менять, а они и во втором тайме продолжали биться о стену. Заодно упуская всё больше и больше опасных контратак.

К 56-й минуте Мусаев отреагировал на происходящее двойной заменой: ушли Кривцов и Батчи, появились Аугусто и Мозес. Дебютант из «Нанта» едва не забил первыми же касаниями с передачи Сперцяна, однако Митрюшкин хорошо держал ближний угол.

Давление на ворота Антона усиливалось. Галактионов вместо Бакаева выпустил Самошникова — впервые после травмы, то есть с апреля. Плюс Ненахова заменил Фассон, а Комличенко — хромающего Воробьёва. Пока у Дмитрия сводили ноги, Батраков и Руденко убежали вперёд и расчертили быструю распасовку — «Краснодару» повезло, что Алексея подвело завершение.

Но не на 80-й минуте. Баринов подал с правого фланга, а Батраков выступил в роли центрфорварда и кивнул головой. Агкацев вытащил сложный мяч, вот только Руденко подкараулил отскок и предоставил Алексею вторую попытку — 2:0, дубль!

Если у вас остались вопросы по этому голу: Арбитр Федотов объяснил, почему судьи засчитали второй гол Батракова «Краснодару»

Кто там называл молодого полузащитника игроком одного сезона? Тот же Дзюба рассуждал: «Подождите, пока закончатся голы Батракова. А они закончатся. Как у Беллингема в «Реале». Видимо, ждём дальше.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Краснодар» оказался в нокдауне, тем не менее один гол в добавленное время всё же отыграл: Мозес чуть исправился за удаление в Суперкубке, реализовав закидушку Сперцяна. Времени отыграться не оставалось.

«Локо», как и в прошлом сезоне, бодро стартует: пять забитых и один пропущенный, выездная победа над чемпионом. Пока что сохранение действующего тренерского штаба выглядит максимально оправданным. И всё же судить нужно будет по дистанции — год назад команду в октябре накрыл спад, и выйти из него она так и не смогла.

РПЛ тем временем продолжает радовать непредсказуемостью: очки успели потерять «Динамо», ЦСКА, «Спартак», «Краснодар». «Зенит» долго уступал в Петербурге «Ростову», а завтра – тяжелейший матч в Казани. Такое мы любим!