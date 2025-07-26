Дзюба забил уже в 19-м сезоне РПЛ! На уничтожение «Сочи» понадобилось всего 13 минут

«Акрон» разгромил «Сочи» во 2-м туре МИР Российской Премьер-Лиги. Дзюба забил свой первый гол в этом чемпионате, а тренер сочинцев Роберт Морено, вполне возможно, станет первым, кого отправят в отставку в новом сезоне.

В составе хозяев дебютировал только-только перешедший из «Оренбурга» Коваленко. Кроме того, Морено поменял после 1-го тура вратаря – Дёгтева на Рудакова. Этот ход испанского тренера не оправдал себя. Уже на пятой минуте голкипер «привёз» гол, затянув с выносом под прессингом «Акрона». Молодой Болдырев совершил перехват, а ещё более юный Пестряков подхватил отскочивший мяч и даже не стал искать глазами Дзюбу – сам всё решил.

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Но гораздо страшнее вратарской ошибки для «Сочи» то, что команда, похоже, плохо готова к сезону. Южане продолжали проигрывать эпизоды тольяттинцам. Через несколько минут «Акрон» забил второй гол после наигранного, вероятно, штрафного с участием Джаковаца, Пестрякова и Джурасовича. 18-летний вингер нырнул в свободную зону и отправил мяч к вратарской, где сербский опорник опередил своего чилийского коллегу по амплуа Сааведру.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Не прошло и четверти часа, а на табло уже горели кошмарные для сочинцев цифры – 0:3. Третий гол команда Заура Тедеева забила, поймав хозяев в переходной фазе. Дзюба зацепился за мяч, передал его Болдыреву. 21-летний вингер тоже потянул одеяло на себя и сделал всё, как учили. Сместился в центр, ушёл от Сааведры, пробил с рикошетом от земли и попал. Три удара «Акрона» – три гола. Но в последних двух Рудакова вряд ли обвинишь.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Сочи» выглядел растерянным, потерявшим веру в себя и возможность перевернуть ход встречи. Только после того, как прошло полтайма, команда Морено впервые пробила – это сделал бедолага Сааведра, чей удар мог напугать разве что птиц за воротами Гудиева. Сочинцы играли медленно, по крайней мере в устраивавшем «Акрон» темпе. В результате перед перерывом тольяттинцы забили четвёртый. В их очередной ответной атаке Пестряков со второй попытки доставил мяч в штрафную на Дзюбу, который остался один на один с Заикой. Защитник уступает форварду в габаритах раза в два – какие у него были шансы против экс-капитана сборной России?

Дзюба продолжает бить рекорды и замахиваться на новые. Нынешний сезон – 19-й для Артёма с голами в чемпионате России. Он обошёл по этому показателю Дмитрия Лоськова и сравнялся с Сергеем Семаком.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

В перерыве в эфире «Матч ТВ» защитник-новичок «Сочи» Осипов высказался о своей команде так, что лучше, наверное, и не скажешь:

«Нужно немного подсобраться и показать, что у нас есть хотя бы что-то мужское, *** («блин», в оригинале использовано нецензурное слово. – Прим. «Чемпионата»), если не футбольное».

Какие слова использовал в раздевалке Морено, неизвестно, но четыре замены от испанского тренера перед вторым таймом – факт. Судя по этим перестановкам, сильнее всего Роберта разочаровали Коваленко, Зиньковский, Ежов и Макарчук. Между прочим, все в той или иной мере – кандидаты в сборную России.

Из свежих футболистов «Сочи» активнее остальных в игру вступил Игнатов. Экс-спартаковец создал пару моментов. Тем не менее уже через 10 минут южане снова провалились в обороне, и другой резервист Аберден организовал пенальти в собственные ворота. Француз сбил в штрафной Болдырева. Дзюба замахнулся на дубль, но тут и Рудаков получил свою минуту славы – голкипер «прочитал» форварда, совершил эффектный сейв. Артём посылал мяч в правый от себя нижний угол, однако исполнение удара на технику оставляло желать лучшего.

«Сочи» избежал пятого гола, но после этого почему-то не вдохновился, а совсем сдулся. У команды Морено почти ничего не получалось в атаке. «Акрон» сохранил крупную победу, добытую во многом благодаря своей молодёжи. Пестряков набрал 1+2, а Болдырев – 1+1 (плюс заработанный пенальти). Сочинцы более чем в два раза уступили по ударам в створ – 3:7. В компенсированное время Дзюба получил новый шанс оформить дубль, выиграв воздух у капитана хозяев Алвеса и пробив головой. Быть бы классическому британскому голу, однако Артём попал в перекладину.