Дьёкереш в «Арсенале», «ПСЖ» отдаст € 40 млн за конкурента Сафонова. Трансферы и слухи дня

Трансферы. Слухи. Минимализм в подводке. Here we go!

Главные состоявшиеся трансферы дня

«Арсенал» всё-таки оформил трансфер Виктора Дьёкереша. «Канониры» заплатили за переход нападающего € 63,5 млн. Минус одна и, пожалуй, главная трансферная сага лета.

В Испании пошумели лидеры: «Атлетико» отпустил Де Пауля в «Интер Майами» за € 15 млн. Так что теперь у Лео Месси будут два телохранителя в США. А «Барселона» продала Пау Виктора в «Брагу» за € 12+3 млн. 30% средств достанутся воспитавшей нападающего «Жироне». Португальцы благоразумно прописали отступные в € 50 млн.

«Лидс» продолжает укрепляться под АПЛ – купили вратаря «Лиона» Лукаса Перри за € 16+2 млн. В Германии мёнхенгладбахская «Боруссия» усилилась Суто Матино из «Хольштайна». Нападающий сборной Японии обошёлся ей в € 10 млн с учётом бонусов. А испанский «Бетис» пополнил состав 22-летним аргентинским защитником Валентином Гомесом, которого ранее отправляли в «Реал». «Велес Сарсфилд» заработал компенсацию в € 5 млн.

Георгий Джикия Фото: antalyaspor.com.tr

Теперь – к российским футболистам. Турецкий «Антальяспор» наконец-то объявил о подписании двухлетнего контракта с Георгием Джикией. Защитник давно тренировался с клубом, но его не могли заявить из-за запрета на трансферы. Представили его (как и других новичков) в виде то ли моряка, то ли рыцаря.

«Локомотив» взял экс-защитника «Краснодара» Кристиана Рамиреса. Эквадорец был свободным агентом после ухода из «Ференцвароша». Юрий Дюпин посидел на скамейке «Краснодара», стал чемпионом России и со спокойной душой перебрался в «Сочи». Также Денис Терентьев вернулся в Санкт-Петербург. Однако не в «Зенит», а в «Зенит-2». Сезоном ранее он выступал за «Балтику». А экс-игрок «Спартака» Вячеслав Кротов на правах свободного агента стал футболистом «Енисея». Последний сезон нападающий провёл в «Черноморце».

Главные трансферные слухи дня

«ПСЖ» — на вратарском распутье

Вчера мы передавали информацию L’Equipe о возможном прощании «ПСЖ» с Джанлуиджи Доннаруммой. Контракт итальянца завершится следующим летом, и договориться о продлении пока не получается. Сегодня тот же источник сверкнул другой новостью: якобы парижане предварительно договорились с Люка Шевалье — осталось лишь уладить незначительные нюансы. «Лилль» потребует за вратаря € 40 млн, что не станет проблемой для команды Луиса Энрике. А представляете, если трансфер состоится, а Доннарумма никуда не уйдёт? Ради благополучия Матвея Сафонова такого не хотелось бы.

По Джанлуиджи всплывает множество странных слухов. Footmercato вот написал про вариант с «Галатасараем», CaughtOffside — с «Манчестер Юнайтед». Оба варианта выглядят совсем уж сказочно. И вдогонку – ещё по «ПСЖ». В BBC сообщили, что парижане договорились с «Борнмутом» о покупке Ильи Забарного за € 60 млн. Сейчас идёт обсуждение возможных бонусов.

Дорогостоящая покупка «Милана»

Ардон Яшари Фото: Francesco Scaccianoce/Getty Images

Ну как дорогостоящая. Относительно самого клуба, который ни разу не платил свыше € 49,5 млн. Покупка 22-летнего опорника Ардона Яшари из «Брюгге» войдёт в миланские топ-10 среди самых весомых приобретений. Швейцарец из «Брюгге» отказал «Интеру» и хочет только в «Милан», что явно скажется на симпатии к нему красно-чёрной публики. Бельгийцы просили € 38 млн и услышали отказ из-за «клубной стратегии». Итоговый вариант — € 35+3 млн, стороны должны сторговаться. Сведения проверены Фабрицио Романо.

Президент «Реала» хочет купить Холанда

Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд – в связке нападения мадридцев? А почему нет? Видимо, так думает Флорентино Перес. В Cadena Ser уверены, что если мадридцы расстанутся с Винисиусом, то обратят внимание именно на норвежца. Ранее различные СМИ писали о предложении неназванного саудовского клуба за бразильца в € 200 млн. Таких денег на подписание нападающего «Манчестер Сити» должно хватить.

Кстати, вот что говорил его отец несколько лет назад: «Думаю, Эрлинг хочет попробовать свои силы во всех топ-чемпионатах. В каждой лиге он будет проводить максимум по три-четыре года. Это может быть два с половиной года в Германии, два с половиной года в – Англии, а потом – Испания, Италия, Франция, верно?» Возможно, время пришло?

«Сити» хочет подписать Пакета после снятия с него обвинений в ставках

Любопытную информацию подсветил TBR Football. Два года назад «Ман Сити» должен был подписать Лукаса Пакета аж за € 91,2 млн. Но потом футболиста обвинили в преднамеренном получении жёлтых карточек, и история с переходом ушла на длительную паузу. Теперь её возобновят? Вечером 25 июля «Вест Хэм» проинформировали о снятии всех подозрений к бразильцу, и интерес команды Пепа Гвардиолы возобновился. В случае возможного трансфера цена за полузащитника снизится более чем в два раза, и «Сити» прилично сэкономит.

Одной строкой

Адемола Лукман/Александер Исак/Йоан Висса Фото: Getty Images