Новое имя в РПЛ! Саусь — герой сенсаций «Балтики» со «Спартаком» и «Динамо»

Владислав Саусь – открытие старта сезона МИР Российской Премьер-Лиги. Правый латераль «Балтики» ассистировал в матче с московским «Динамо», потрясающе приняв мяч на ход и вырезав прекрасную передачу, а теперь ещё и «Спартаку» забил. Откуда взялся этот молодой талант? Отличный повод познакомиться поближе с 21-летним игроком.

Саусь – с юга России. Из станицы Петровской в Краснодарском крае, где проживают только 13 (!) тысяч человек. Все уместились бы, например, на петербургском стадионе «Петровский», и осталась бы ещё почти половина свободных мест. Вот откуда пробился парень в большой футбол. Респект Владиславу.

До 13 лет Саусь занимался футболом в местной ДЮСШ «Виктория», а его первым тренером был Александр Воронков. У этого специалиста в своё время начинали и будущие футболисты сборной России – братья Миранчуки. Владислав, помимо футбола, пробовал себя в вольной борьбе, но игра с мячом увлекла его сильнее. Тем более и тренировки были интересными.

«Это очень хороший тренер для детско-юношеского футбола, он реально любит это дело, – рассказывал про первого тренера Саусь в интервью для «РБ Спорт». – Настоящий фанат. Представьте, у него была коллекция тренировок «Барселоны» прямо на дисках. И мы тренировались по методике «Барселоны». В то время это было очень необычно и круто. Я ему очень благодарен. Именно он заложил мне хорошую футбольную базу… Фактор Александра Николаевича играл огромную роль. Он даже организовал просмотры многим ребятам. Любил своё дело, если тремя словами».

Александр Филин защитник «Балтики» «Сегодня особенный день. Тем более для Владислава Сауся. Парни здорово сыграли — молодцы, красавцы! Саусю пора в «Спартак»! Он хорошо провёл два матча, присмотритесь».

Саусь мог попасть в академию «Краснодара», однако не дождался обещанного звонка после просмотра и поехал в школу «Сатурна». С 2017 по 2020 год тренировался и играл за УОР №5 «Мастер-Сатурн». Дважды выигрывал первенство Московской области, а однажды даже стал лучшим бомбардиром турнира.

В 17 лет Саусь попал в топ-клуб России – скауты «Зенита» обратили внимание на одарённого хавбека, и в январе 2021-го клуб договорился о переходе игрока. Вместе с Владиславом в Санкт-Петербург отправился Матвей Трощенков. Отвечавший за молодёжный сектор легенда сине-бело-голубых Андрей Аршавин рассказывал:

«Эти полгода мы следили и за Матвеем, и за Владиславом. Они хорошо себя проявили в команде УОР №5 «Мастер-Сатурн». Здорово играли, выделялись… Что касается Владислава, он игрок середины поля. И, по моему мнению, он был не только лучшим игроком команды, но и одним из лучших игроков в ЮФЛ-1. Именно поэтому он нам и приглянулся. Сауся ждёт серьёзная конкуренция, потому что мы говорим про центр поля. Я надеюсь, что Владислав себя проявит и пойдёт дальше по нашей лестнице вверх».

Трощенков находился в структуре «Зенита» до лета 2022-го, затем отправился в хабаровский СКА, после этого перешёл в «Нарт» из Черкесска, а с января нынешнего года – без клуба. У Сауся карьера складывается успешнее. Владислава стали привлекать к тренировкам основы, а в январе 2022-го взяли на сборы первой команды. Полузащитник дебютировал в ОАЭ в спарринге с местным «Эмирейтс». В следующие два года Сергей Семак тоже привлекал его на зимние сборы.

Владислав Саусь в «Зените» Фото: fc-zenit.ru

Более того, в июне 2023-го Саусь провёл свой первый и единственный матч за главную команду «Зенита». Это случилось в последнем туре чемпионата, когда сине-бело-голубые уже оформили чемпионский титул. Владислав дебютировал в РПЛ, выйдя на замену в концовке встречи с «Факелом». Две-три минуты в элите стали своего рода наградой молодому футболисту за прогресс. Владислав поиграл также за «Зенит» U19 в Юношеской лиге УЕФА против «Челси», «Ювентуса» и «Мальмё»: в шести матчах сделал одну голевую передачу.

В январе 2024-го «Зенит» отдал Сауся в аренду «Шиннику». Ещё через полгода Владислава выкупила «Балтика», заплатившая, по данным Transfermarkt, € 150 тыс. Полузащитник сделал выбор в пользу Калининграда, так как, по его собственным словам, не хотел кататься по арендам. Саусь помог калининградцам вернуться в РПЛ, сыграв 31 встречу (набрал 0+3) и забрав награду лучшему молодому игроку сезона в Первой лиге. А теперь забивает «Спартаку» в РПЛ такую красоту в стиле Бенжамена Павара на ЧМ-2018.

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Талалаев, будучи не только тренером, но и в какой-то степени педагогом, не спешит расхваливать Сауся. Это дело журналистов. Мы и похвалим полузащитника «Балтики»: обученный, работоспособный, крепкий, универсальный (и на фланге готов играть, и в центре поля) – таким видим сейчас кандидата на звание открытия сезона РПЛ после его полноценного дебюта в элите.

А Талалаев оригинально ответил на вопрос о Владиславе после матча со «Спартаком»: «Я не сторонник говорить об индивидуальности – Саусь хорош, но он пока не Сауль».

Даже если Саусь не потянет уровень Сауля, он вполне может дорасти до сборной России, как Миранчуки. Это зависит и от клубного тренера тоже. Пока у них с Талалаевым, кажется, идеальный союз.