Круговой в новой роли перевернул матч ЦСКА! Сделал дубль за две минуты! Видео

«Ахмат» – исторически удобный соперник для ЦСКА. С 2019 года в домашних матчах москвичи только раз проиграли грозненцам. А в большинстве случаев – побеждали. Однако за это лето «Ахмат» сделал всё, чтобы переписать все негативные тенденции. По крайней мере, с точки зрения приглашения новичков. Клуб и правда проводит чуть ли не самое мощное трансферное окно за последние 10 лет. Чего стоят только возвращение Конате, приглашение Касинтуры и Мансильи. Да, это не звёзды, но очень приличные игроки для МИР Российской Премьер-Лиги. В 1-м туре они не помогли – «Ахмат» уступил на своём поле «Рубину», не реализовав множество шансов. Так что в Москву грозненцы точно приехали с желанием реабилитироваться.

Очки были нужны и ЦСКА. В 1-м туре не смогли дожать «Оренбург». Даже не забили. Зато официально утвердили игровую модель, которую Фабио Челестини, похоже, будет использовать весь сезон. С активными флангами и свободной ролью нападающих. Ничего общего с «ромбом» Николича.

Ещё одна интрига встречи была привязана к конкретному герою – Лечи Садулаеву. Ни для кого не секрет, что ЦСКА хотел забрать этого парня и делал несколько попыток осуществить трансфер. Пока всё неудачно. Клубы никак не могут договориться по срокам платежа – Грозный желает получить всю сумму сразу, избежав рассрочек, а это не устраивает Москву. На ЦСКА Лечи вышел в стартовом составе. В остальном же – без больших сюрпризов. Отметим разве что дебют Касинтуры, который пропустил 1-й тур из-за дисквалификации. А вот у ЦСКА были неожиданности – в старте оказался Алеррандро, а ещё и недавний новичок Матеус Алвес. При этом Мусаев и Глебов остались в запасе. Может, нового тренера не устроила их игра в Оренбурге. Либо причины в чём-то ещё.

ЦСКА начал плохо. И уже на третьей минуте должен был пропускать. Провал в обороне привёл к тому, что Конате оказался совсем один с мячом перед воротами, у него было время подстроиться и пробить. Однако нападающий решил ограничиться одним касанием – и чуть не попал в створ. Хозяева выглядели потерянными. Круговой неожиданно бегал по правому флангу, Шуманский – по левому. Остальные менялись позициями по ситуации. Это, казалось, больше путало самих игроков, а не соперника. На 15-й минуте – снова ошибка в защите. Касинтура пролетел по флангу и выкатил мяч на свободного Мансилью. Роша просто потерял соперника, а Акинфеев уже не мог спасти.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

После пропущенного гола ЦСКА не бросился отыгрываться. Казалось, они просто не понимали, как это делать. Да, ситуативно мяч оказывался под контролем, однако до опасных моментов дело не доходило. Часто его перекатывали около штрафной, но потом – потеря. Всё шло к тому, что на перерыв хозяева уйдут, уступая в счёте. Однако потом арбитр добавил три минуты к первому тайму, и наступило время Кругового.

Сначала защитники грозненцев запутались в опеке в собственной штрафной, Круговой получил пас пяткой, проткнул мяч вперёд, а потом – и в ворота.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

А в следующей атаке Данил оформил дубль. Кисляк разглядел открывание партнёра на линии офсайда, отдал умную передачу, а Данил завершил эпизод.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Ничто не предвещало такого финала тайма – ЦСКА перевернул всё за три минуты. Хоть игра у «Ахмата» в целом получалась, в перерыве Сторожук сделал две замены, сняв Конате и Лечи. Он, кстати, не был особо активен в первом тайме, так что логично сел на скамейку. Хозяевам же явно помог разговор в раздевалке. По крайней мере, они стали действовать куда дисциплинированнее. Особенно это касается обороны. Да, обновлённая линия атаки грозненцев пыталась что-то придумать впереди, но раз за разом упиралась в стену. Иногда не хватало мастерства, а иногда – и просто идей. Сторожук явно не угадал с заменами.

На 86-й минуте всё, по сути, завершилось: вместо навала «Ахмат» заработал красную карточку. Тодорович в центре поля задержал Глебова – и увидел перед собой вторую жёлтую. Уже в самой концовке у Грозного был неплохой шанс сравнять счёт после опасного штрафного, но не удалось.

ЦСКА победил впервые в этом сезоне, у «Ахмата» – второе поражение подряд. И вряд ли это устраивает руководство, которое сделало всё для других результатов.