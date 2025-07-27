Топ-события понедельника: футбол, водный ЧМ и баскетбол

За чем следить 28 июля: «Урал» — «Черноморец», чемпионат мира по фехтованию и товарищеский матч Россия — Иран!

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Время в материале указано по Москве.

🥇 🤺 8:00: Фехтование, чемпионат мира, командная рапира (женщины), командная сабля (мужчины)

Интрига: продолжат ли россияне собирать медали ЧМ?

Россияне набрали скорость по сбору медалей на чемпионате мира по фехтованию. В копилке появилось золото Яны Егорян, а также два серебра. Теперь за медали поборются мужская сборная России по сабле и женская сборная по рапире. В 1/8 финала девушки сразятся с украинками, мужчины – с румынами. Смогут ли наши сборные добраться до медалей?

🥇 🏊 14:00: Плавание, чемпионат мира, мужчины, брасс, 100 м

Интрига: получится ли у россиян попасть в тройку призёров?

Финал 100 м брассом будет уникальным! А всё потому, что в решающем заплыве впервые в истории ЧМ примут участие сразу девять пловцов. Причём двое из них будут россиянами! Данил Семьянинов вряд ли попадёт в тройку призёров, а вот у Кирилла Пригоды есть теоретические шансы на это.

🥇 🏊 14:10: Плавание, чемпионат мира, женщины, баттерфляй, 100 м

Интрига: сможет ли Дарья Клепикова зацепиться за медали?

Дарья Клепикова превзошла себя на ЧМ-2025. В полуфинале она обновила рекорд России и показала четвёртое время! В финале нашей пловчихе будет непросто, всё-таки соперницы в лице американок и китаянок сильны. Но у россиянки есть шансы при удачном раскладе зацепиться за медали. Будем верить!

⚽️ 16:30: «Урал» — «Черноморец», Первая лига, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Урал» снова обыграет соперника в Екатеринбурге?

«Урал» стартовал в новом сезоне с победы. В 1-м туре Лиги Pari клуб из Екатеринбурга одолел на выезде «Шинник» (1:0). Гости забили единственный мяч в концовке первой половины и удержали необходимый результат. А что «Черноморец»? 1:1 — с таким счётом завершился гостевой матч новороссийского клуба с «Родиной». В прошлом сезоне «Урал» и «Черноморец» обменялись домашними победами, а обе встречи получились достаточно результативными. Сколько мячей команды забьют на этот раз?

🏀 19:00: Россия — Иран, товарищеский матч

Интрига: наши парни выиграют первую встречу в 2025 году?

Сборная России по баскетболу в последний раз играла 24 ноября 2024 года с Ливией, которую наши игроки одолели со счётом 108:60. Настало время первой проверки в новом году. В распоряжении у Зорана Лукича есть молодые таланты и опытные игроки, такие как Иван Ухов и Антон Астапкович. Россия победит?