Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Рубин — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 28 июля 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события понедельника: футбол, водный ЧМ и баскетбол
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 28 июля 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
За чем следить 28 июля: «Урал» — «Черноморец», чемпионат мира по фехтованию и товарищеский матч Россия — Иран!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 28 июля в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🥇 🤺 8:00: Фехтование, чемпионат мира, командная рапира (женщины), командная сабля (мужчины)

Фехтование. ЧМ-2025. Тбилиси
Женщины. Командная рапира. Финал
28 июля 2025, понедельник
Не началось
Фехтование. ЧМ-2025. Тбилиси
Мужчины. Командная сабля. Финал
28 июля 2025, понедельник
Не началось

Интрига: продолжат ли россияне собирать медали ЧМ?

Россияне набрали скорость по сбору медалей на чемпионате мира по фехтованию. В копилке появилось золото Яны Егорян, а также два серебра. Теперь за медали поборются мужская сборная России по сабле и женская сборная по рапире. В 1/8 финала девушки сразятся с украинками, мужчины – с румынами. Смогут ли наши сборные добраться до медалей?

Медальный зачёт ЧМ по фехтованию
Сколько ещё медалей смогут завоевать россияне?
Российские звёзды — в деле! Что стоит знать о чемпионате мира по фехтованию — 2025
Российские звёзды — в деле! Что стоит знать о чемпионате мира по фехтованию — 2025

🥇 🏊 14:00: Плавание, чемпионат мира, мужчины, брасс, 100 м

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Мужчины. 100 м брасс
28 июля 2025, понедельник. 14:00 МСК
Не началось

Интрига: получится ли у россиян попасть в тройку призёров?

Финал 100 м брассом будет уникальным! А всё потому, что в решающем заплыве впервые в истории ЧМ примут участие сразу девять пловцов. Причём двое из них будут россиянами! Данил Семьянинов вряд ли попадёт в тройку призёров, а вот у Кирилла Пригоды есть теоретические шансы на это.

Медальный зачёт ЧМ-2025 по водным видам спорта
Интервью с Пригодой перед стартом ЧМ-2025:
«Это на 90% Олимпиада». Лидер российской команды пловцов — о подготовке к ЧМ-2025
Эксклюзив
«Это на 90% Олимпиада». Лидер российской команды пловцов — о подготовке к ЧМ-2025

🥇 🏊 14:10: Плавание, чемпионат мира, женщины, баттерфляй, 100 м

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Женщины. 100 м баттерфляй
28 июля 2025, понедельник. 14:00 МСК
Не началось

Интрига: сможет ли Дарья Клепикова зацепиться за медали?

Дарья Клепикова превзошла себя на ЧМ-2025. В полуфинале она обновила рекорд России и показала четвёртое время! В финале нашей пловчихе будет непросто, всё-таки соперницы в лице американок и китаянок сильны. Но у россиянки есть шансы при удачном раскладе зацепиться за медали. Будем верить!

Медальный зачёт ЧМ-2025 по водным видам спорта
Что ещё посмотреть на ЧМ-2025?
Все главные заплывы водного ЧМ-2025 в одном списке. Где ждём медалей и мировых рекордов?
Все главные заплывы водного ЧМ-2025 в одном списке. Где ждём медалей и мировых рекордов?

⚽️ 16:30: «Урал» — «Черноморец», Первая лига, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Россия — Лига PARI . 2-й тур
28 июля 2025, понедельник. 16:30 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
Черноморец
Новороссийск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Урал» снова обыграет соперника в Екатеринбурге?

«Урал» стартовал в новом сезоне с победы. В 1-м туре Лиги Pari клуб из Екатеринбурга одолел на выезде «Шинник» (1:0). Гости забили единственный мяч в концовке первой половины и удержали необходимый результат. А что «Черноморец»? 1:1 — с таким счётом завершился гостевой матч новороссийского клуба с «Родиной». В прошлом сезоне «Урал» и «Черноморец» обменялись домашними победами, а обе встречи получились достаточно результативными. Сколько мячей команды забьют на этот раз?

Турнирная таблица Первой лиги
Оправдаются ли надежды экс-игрока «Урала»?
Мингиян Бевеев: жалко «Урал» — надеюсь, увидимся в РПЛ в следующем году

🏀 19:00: Россия — Иран, товарищеский матч

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
28 июля 2025, понедельник. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Иран
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: наши парни выиграют первую встречу в 2025 году?

Сборная России по баскетболу в последний раз играла 24 ноября 2024 года с Ливией, которую наши игроки одолели со счётом 108:60. Настало время первой проверки в новом году. В распоряжении у Зорана Лукича есть молодые таланты и опытные игроки, такие как Иван Ухов и Антон Астапкович. Россия победит?

Все самые интересные переходы российского баскетбола!
Онлайн-таблица переходов Единой лиги сезона-2025/2026
Онлайн-таблица переходов Единой лиги сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android