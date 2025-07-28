Открытие старта РПЛ — в «Крыльях»! А ведь таланта «Локо» ценили больше Батракова

В «Крыльях Советов» в новом сезоне зажигает неожиданный герой. Он обязан был появиться, учитывая большие изменения в составе. Но вряд ли кто-то ожидал, что так быстро. Знакомьтесь, если до этого мало о нём слышали – Вадим Раков. Человек, благодаря которому самарцы уже набрали четыре очка.

В 1-м туре его гол позволил сравнять счёт в игре с «Акроном». Матч так и закончился вничью – 1:1. Во 2-м – вколотил победный в концовке встречи с «Пари НН» (2:0). Да, всё можно списать на ошибку вратаря и на то, что сам Вадим вряд ли планировать так пробить. Но это уже условности.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

По этим эпизодам уже можно сделать простой вывод: парень не боится брать на себя ответственность и бьёт с любых позиций. Что показательно для нашего чемпионата. При этом важный момент – Раков в команде только с лета. Но уже в числе любимцев самарских болельщиков.

Как Раков засветился в «Локомотиве» и почему оказался в Самаре?

Широкая общественность узнала о Вадиме Ракове в сезоне-2024/2025. В тот самый период, когда в «Локо» решили не подписывать на место ушедших звёзд новых игроков, а дать шанс воспитанникам. Вы же помните, что мы увидели гол Батракова уже в 1-м туре? Раков тоже вышел в той игре с «Акроном». Правда, не в стартовом составе – на замену. И получил похвалу от экспертов: быстро бежал, обыгрывал и ничего не боялся.

В отличие от Батракова, основным по ходу сезона Вадим не стал. Зато регулярно выходил на замену – в семи первых турах из восьми мы видели агрессивного игрока с огромным желанием, который выскакивал на любых позициях впереди. Играл и справа, и слева, и даже центральным нападающим. К середине сентября оформил 1+1. Да, на фоне того Батракова растворился бы любой. Но если бы не суперцифры Алексея, общественность наверняка бы уделила Ракову больше внимания.

Вадим Раков (на переднем плане) Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

А потом – травма. Позже Вадим признавался, что именно она подпортила его путь к статусу игрока основного состава. Парень пропустил больше месяца, и дальше мы стали видеть его куда реже. Всё это наложилось и на неудачные матчи «Локо», которые пошли ещё с осени. Галактионову уже было не до экспериментов. Так что во второй трети чемпионата Раков играл не так много, как в начале сезона. Зато вернулся в состав весной. С 24-го тура он выходил в каждом матче – трижды в основе на позиции правого вингера. Сделал две голевые передачи – с «Факелом» и «Акроном». Итог первого полноценного сезона – 20 матчей в РПЛ, пусть и только три в стартовом составе. 732 минуты. И 1+4 по системе «гол+пас».

Логично, что хотелось большего. И логично, что клуб не мог этого обещать. Когда в начале лета железнодорожники объявили о подписании Зелимхана Бакаева и Александра Руденко, стало очевидно – концептуально Ракова не видят игроком, который станет в один ряд с Батраковым. Тогда же представитель нападающего Владимир Кузьмичёв впервые рассказал об арендных предложениях от других клубов. Всё и правда прошло быстро – уже 2 июля «Крылья Советов» объявили, что ближайший сезон Раков проведёт у них. Соглашение без права выкупа. Интересно, что самарцы перехватили парня у «Пари НН», который тоже вёл переговоры с игроком. Но в итоге Вадим увидел больше перспектив в «Крыльях». Вот что он говорил перед началом сезона.

Вадим Раков нападающий «Крыльев Советов» «Мне в любом случае хотелось больше играть, поэтому возник вариант с арендой. Спасибо «Локомотиву», что пошёл мне навстречу. Сейчас мне нравится в «Крыльях», интересно играть и тренироваться. Надеюсь, в сезоне тоже все получится хорошо. Почему не сложилось с «Локо»? Мне кажется, серьёзную роль сыграла травма. До неё я немало играл и неплохо себя показывал, всё нормально было. А после – выпал из состава. Очень сильно травма меня выбила из строя. Надеюсь, теперь в «Крыльях» ничего не помешает: смогу играть больше, показывать себя и помогать команде».

Раков и правда ценился больше, чем Батраков?

Недавно эту тему поднял бывший тренер молодёжек ЦСКА и «Локомотив» Александр Гришин. В эфире «Матча» он рассказал, что Раков на молодёжном уровне считался талантливее нынешней звезды РПЛ Алексея Батракова: «Раков в молодёжке «Локо» ценился даже больше Батракова. Вадим – игрок хорошего уровня, хорошего качества. В молодёжном первенстве он очень много забивал. Бьёт по воротам с двух ног, удары плотные. Остаётся только пожелать ему удачи».

На молодёжном уровне Раков, действительно, разрывал. Например, в первом сезоне в ЮФЛ забил 36 голов и сделал 10 передач. Всё это за 26 матчей. Рекорд, который не побит до сих пор. Уже со следующего сезона – 2022/2023 – он поднялся до молодёжки «Локо», а также стал привлекаться к играм за основу. Статистика резко просела, но это связано, скорее всего, с тем, что парень одновременно играл в четырёх турнирах. Сезон-2023/2024 он провёл в большей степени в МФЛ и оформил 16+6 в 20 матчах. Играл там Вадим как раз вместе с Батраковым.

Вадим Раков и Алексей Батраков в составе «Локомотива» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

При этом сами футболисты с большим уважением относятся друг к другу. Батраков поздравлял Ракова с первым голом за «Локомотив» в Кубке России, отмечая его высокий потенциал и тёплые личные отношения. Вадим же сделал ответный реверанс в начале года, когда рассуждал о перспективах партнёра в европейских лигах: «Думаю, он готов. Батрачок всегда таким был. Когда его позвали на первые сборы, он спокойно тренировался. Понятно, что не без ошибок, но он очень умён. Высокий интеллект, за счёт чего со всеми разбирается, хоть физически и не очень силён. Он доказал, что может хорошо играть. В ближайшем будущем, если у него продолжится голевая феерия, он может перейти в топовый чемпионат».

Так что если внутренняя конкуренция между ними и существует, то идёт только на пользу.