Рабона, два гола и спасение Слишковича. Жаркая битва в Оренбурге! Видео

2-й тур МИР Российской Премьер-Лиги продолжился встречей «Оренбурга» с махачкалинским «Динамо». Битва получилась жаркой.

Вообще, от матча команд Владимира Слишковича и Хасанби Биджиева можно было ждать чего угодно, но только не зрелищного футбола. Чтобы качество игры росло, и «Оренбургу», и махачкалинскому «Динамо» нужно усиливаться. С этой точки зрения игра полностью оправдала прогнозы. На искусственном поле «Газовика» было много эмоций, бега, борьбы, длинных забросов и простых решений. А нестандартных действий и многоходовых красивых комбинаций – минимум.

Обе команды играли по схеме 3-4-2-1/5-4-1. Оренбуржцы надеялись впереди на трио Томпсон – Гюрлюк – Савельев. Расчёт был прежде всего на то, что за мяч зацепится рослый центрфорвард, так как инсайдам (особенно Томпсону с его ростом около 165 см) это сделать труднее. У махачкалинцев оборону соперника напрягало трио Зинович – Сердеров – Агаларов. Интересно, что весь правый фланг в составе «Динамо» закрывал Пальцев. Чувствовалось, что ему там менее комфортно, чем в тройке центральных защитников, поскольку требовалось работать на пространстве против более резких оппонентов. Однажды Пальцев даже едва не сцепился с одноклубником Алибековым, когда тот стал что-то высказывать игроку сборной России.

Статистика к перерыву была красноречивой: удары в створ – 0:0. Хозяева наиграли по xG на 0,17, гости – на 0,05. Поначалу махачкалинцы забрали мяч себе, а оренбуржцы и не претендовали на него, сидели глубоко в обороне на собственной половине поля. Но потом команда Слишковича, словно вспомнив, что играет дома, стала атаковать на скорости. Несколько хороших подходов к воротам «Динамо» организовала. Едва ли не самый яркий момент первого тайма – рабона от Квеквескири! Наверное, такая же редкость, как дриблинг Арбелоа. Больше вспомнить нечего.

После перерыва Слишкович выпустил своего пока что единственного подписанного под РПЛ новичка – в российском чемпионате дебютировал габаритный черногорский центрхав Бубанья. А у «Динамо» вышел креативный иранец Хоссейннежад, который расположился под Агаларовым и Сердеровым. И именно он открыл счёт на 49-й минуте. Эпизод начался с аута хозяев, продолжился забросом игрока махачкалинцев к штрафной «Оренбурга», а завершился отскоком от Сердерова и ударом подобравшего мяч Хоссейннежада с линии штрафной. Иранец пробил точно низом.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

После пропущенного гола Слишкович бросил в бой ещё одного центрфорварда и своего соотечественника Гузину, однако до поры до времени это не помогало. «Оренбург» не создавал голевых моментов. Выручили хозяев стандарты, а точнее, угловые – их хорошо исполнял свежий Болотов. После очередной его подачи центральный защитник Касимов выиграл воздух у коллеги по амплуа Шумахова и сделал скидку во вратарскую. Туда уже влетал Савельев. Нападающий ценой небольшого повреждения забил свой первый мяч за карьеру в РПЛ. И это был первый удар «Оренбурга» в створ.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Вообще, концовка матча получилась живой, поскольку внезапно оказалось, что ничья не устраивает ни одну команду. И «Оренбург» хотел порадовать своих болельщиков первой победой в сезоне, и динамовцы верили, что могут увезти три очка в Махачкалу. В итоге команда Биджиева во втором тайме перебила команду Слишковича (5:4, в створ – 4:1), но по показателю xG получилась ничья (0,28 против 0,28). Так что ничья – самый справедливый исход игры, вернее, битвы на «Газовике». «Оренбург», вернувшись в элиту всего за неделю до старта чемпионата, пока не проигрывает в РПЛ.