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Первая лига, матч 2-го тура Родина — Спартак, курьёзный гол Дениса Жилмостных, видео

Этот гол невозможно представить! Игрок костромского «Спартака» запустил «мегасвечу». Видео
Никита Паглазов
Игрок костромского «Спартака» запустил «мегасвечу»
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А голкипер «Родины» потерялся в пространстве.

Лига Pari подарила один из самых курьёзных голов 2025 года! Он случился в матче московской «Родины» и костромского «Спартака».

Россия — Лига PARI . 2-й тур
27 июля 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Родина
Москва
Окончен
1 : 3
Спартак Кс
Кострома
1:0 Гейе – 37'     1:1 Тлехугов – 48'     1:2 Немченко – 63'     1:3 Жилмостных – 84'    

К концовке встречи на «Арене Химки» гости вели со счётом 2:1. На гол форварда «Родины» Папа Гейе во втором тайме ответили полузащитники «Спартака» Марат Тлехугов и Анатолий Немченко. Но главный эпизод матча (возможно, и всей недели в Первой лиге) случился уже на 84-й минуте. Защитник костромичей Денис Жилмостных после скидки ударил с лёта по мячу примерно с 35-40 метров. Скорее, он планировал простой заброс в штрафную «Родины». Но получился… гол!

Голкипер хозяев Сергей Айдаров стоял и смотрел на летящий мяч, планируя забрать его в руки. Но затем вратарь увидел, что ситуация идёт не по плану. Мяч полетел ему за спину. Айдаров начал пятиться, однако в итоге все равно пустил «свечу». Получился одновременно и курьёзный, и красивый гол!

«Спартак» в итоге одержал победу — 3:1. И набрал первые очки в Первой лиге. У «Родины» активе одно очко после двух туров.

А вот как прошёл старт Первой лиги:
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