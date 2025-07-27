Вот так Даку отомстил «Зениту» за сорванный трансфер! Спас «Рубин» с 0:2 на 90-й минуте!

«Рубин» и «Зенит» завершили 2-й тур ярким шоу в Казани. Команда Рашида Рахимова вытащила ничью, уступая в счёте 0:2, благодаря чему единоличным лидером МИР Российской Премьер-Лиги стал «Локомотив».

«Зенит» прилетел в Казань без двух легионеров – Луиса Энрике и Эраковича. По словам Сергея Семака, бразилец получил небольшое мышечное повреждение и к следующему матчу должен быть готов, а серба вывела из строя зубная боль. В основе сине-бело-голубых дебютировал другой звёздный бразилец – летний новичок Жерсон.

Луиса Энрике на позиции правого вингера заменил Глушенков, которого мы в последнее время привыкли видеть в роли «десятки». «Зенит» перестроился на 4-3-3, где Жерсон с Педро играли «восьмёрок». Петербуржцы с самого начала завладели мячом и территорией. Когда команда Семака заработала пенальти и открыла счёт на 11-й минуте, у «Рубина» было всего 25% владения и 0 касаний в чужой штрафной.

Пенальти, конечно, получился курьёзным. Дркушич сделал заброс из глубины на Глушенкова, а боровшийся с зенитовцем защитник Грицаенко даже не видел мяча, но коснулся его отставленной рукой. Как ни странно, судья Сухой не разглядел фола. Только при помощи VAR и после просмотра повтора рефери принял решение назначить 11-метровый, который хладнокровно реализовал Мостовой.

Этот эпизод разобрал для «Чемпионата» экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов:

«Здесь Сухому было некуда деваться, и вообще он должен был и сам увидеть эту руку у игрока «Рубина». Позиция у судьи была открытая. На видео он смотрел, где находился игрок, но, даже если во время игры посчитал, что рука была за пределами штрафной – должен был назначить штрафной. Что касается самой руки, то она отставлена в сторону, это неестественное положение во время бега. VAR исправил ошибку, пенальти назначен верно».

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Нападающий «Рубина» Даку отреагировал на пенальти ироничным смехом. Реакция Мирлинда понятна – и без того эмоциональный игрок был особенно заведён, так как летом сорвался его трансфер в «Зенит». Тем более у самого албанца вообще ничего не получалось. Согласно статистике Даку впервые встретился с мячом только в середине первого тайма! Дркушич, заменивший Эраковича, выигрывал на кураже всю борьбу у бомбардира «Рубина». Одну из этих побед словенец отпраздновал настолько эмоционально, словно сам забил.

Команда Рахимова допускала много брака при развитии атак, даже когда казанцы подняли линии и раскрылись. 0 ударов в створ до компенсированного времени. А «Зенит» перед перерывом забил ещё раз на контрвыпаде. Дуглас Сантос забросил мяч по левому флангу на Мостового, которому подарила свободную зону позиционная ошибка латераля хозяев. И автор гола добавил в свою статистику ещё и голевую передачу. Вырезал кросс на Кассьерру, а тот переиграл в воздухе антигероя этого тайма Грицаенко.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Перед вторым таймом Рахимов сделал двойную замену, а Семак снял Глушенкова и выпустил Лусиано. Трудно объяснить это чем-то ещё, кроме недовольства тренером «Зенита» действиями Максима в обороне. Если, конечно, речь не идёт о травме. Так или иначе «Рубин» лучше вошёл в игру после перерыва и забил уже через пару минут. Дважды ошибся капитан сине-бело-голубых Дуглас Сантос: сначала вынес через центр, а затем поспешил бросить Кабутова, чтобы переключиться на другого соперника. В итоге правый латераль хозяев свободно подал на Ходжу, который забил головой.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

В этот отрезок матча «Рубин» играл на высочайших скоростях, поймал свою волну. «Зениту» было очень непросто выдержать давление хозяев. Но потом сине-бело-голубые сбили темп владением. Казанцы взяли паузу, следуя естественной аритмии игры. У «Зенита» не так выделялся Жерсон, как ждали. На мяче бразилец, конечно, хорош, а в остальном надо прибавлять. Однажды он «привёз» угловой, который завершился ударом в штангу ворот Латышонка. Сине-бело-голубые ответили попаданием в перекладину, поймав хозяев в переходной фазе – Мостовой едва не оформил дубль.

И это был ещё не самый обидный промах для вингера «Зенита». В огненной концовке Мостовой умудрился не забить, вылетев один на один и пробив между ног вратарю с нескольких метров – мяч прокатился в сантиметрах от штанги. Редко увидишь такие эпизоды. Потом свой первый шанс загубил Даку, уйдя от Дугласа Сантоса (того подстраховал Нино). Ещё один голевой момент для Кассьерры создал Жерсон – «Рубин» выручил Ставер. Каким же ярким получился финал встречи для болельщиков! Доигрывал «Зенит» с пятью защитниками и парой опорников-разрушителей. Но идея Семака отбиться не сработала. На 90-й минуте после штрафного, подбора и подачи Даку наконец включил режим героя – забил головой из-под Мантуана.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Рубин» напомнил, что был самой волевой командой РПЛ прошлого сезона, и спас этот сумасшедший матч с «Зенитом».