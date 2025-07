«Бавария» забирает Диаса, защитник «Спартака» уезжает в Португалию. Трансферы и слухи дня

Трансферы в Европе и РПЛ совершаются каждый день. На нас сваливается огромная порция новостей. Разбираемся в главных историях за прошедший день.

Главные состоявшиеся трансферы дня

«Наполи» совершил ещё один крутой трансфер: чемпион Италии арендовал голкипера «Торино» Ваню Милинковича-Савича. Соглашение заключено до лета 2026 года. В сделку включили право выкупа серба за € 21,5 млн, которое может стать обязательным при определённых условиях.

Защитник Эмерсон Роял отправился на родину. «Милан» за год устал от нестабильного бразильца и отправил его во «Фламенго». Сумма трансфера составила € 9 млн. 26-летний футболист подписал контракт сроком на 3,5 года.

Фарид Альфа-Рупрехт Фото: MICHAEL REGAN/GETTY IMAGES

«Байер» надеется провернуть трюк дортмундской «Боруссии», которая любит раскручивать талантов из АПЛ до статуса топ-звёзд. Леверкузенцы приобрели у «Манчестер Сити» 19-летнего вингера Фарида Альфа-Рупрехта. Сумма сделки составила € 1,3 млн + бонусы. Игрок заключил пятилетнее соглашение с «Байером».

А голкипер Франко Израэль сменил «Спортинг» на «Торино», подписав с итальянцами трёхлетний контракт. Лиссабонцы получили за 25-летнего футболиста € 5 млн.

В России за последние 24 часа состоялся только один трансфер. «Балтика» разгромила в Москве «Спартак» (3:0), а затем отправила форварда Абу-Саида Эльдарушева в аренду в белорусский «МЛ Витебск». Соглашение подписано до 15 декабря 2025 года.

Главные трансферные слухи дня

Забарный всё ближе к «ПСЖ»…

Илья Забарный Фото: Vincent Carchietta/Getty Images

Наш любимый Фабрицио Романо сообщил, что «ПСЖ» подготовил новое предложение по центральному защитнику «Борнмута» Илье Забарному. Инсайдер отметил, что в процесс действительно вовлечён президент парижан Нассер Аль-Хелаифи. «ПСЖ» хочет как можно быстрее подписать свою главную цель на позицию защитника. «Борнмут» желает получить за Забарного € 70 млн.

Инсайдер Джамель в соцсетях добавил ещё подробностей. По его информации, сам футболист поучаствовал в переговорах и пообщался с главным тренером «ПСЖ» Луисом Энрике. Защитник дал понять испанцу, что хочет играть в Париже, несмотря на интерес других клубов.

…как и Шевалье

«ПСЖ» также усиливает позицию вратаря. Фабрицио Романо сообщил, что клуб согласовал личные условия контракта с голкипером «Лилля» Люка Шевалье. «Доги» требуют за переход 23-летнего вратаря € 40 млн. Француз может стать заменой для Джанлуиджи Доннаруммы, контракт которого с «ПСЖ» истекает следующим летом. Парижане до сих пор не достигли договорённости о продлении соглашения с итальянцем.

Доннарумму ждут в Манчестере

Джанлуиджи Доннарумма Фото: Buda Mendes/Getty Images

Сразу два клуба АПЛ заинтересованы в Доннарумме. Как сообщает L’Equipe, итальянца не против забрать к себе «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Отмечается, что парижане готовы продать Джанлуиджи, чтобы не отпускать его свободным агентом.

«Реалу» стоит забыть о Салиба?

Защитник «Арсенала» Вильям Салиба комфортно ощущает себя в Лондоне. Sport.es со ссылкой на английские источники сообщает, что француз не рассматривает возможность смены команды. Отмечается, что «Арсенал» намерен продлить контракт с 24-летним футболистом (заканчивается летом 2027 года). Отметим, что ранее интерес к Салиба проявлял мадридский «Реал».

Массовая распродажа в «Реале»

А в Мадриде не определено будущее сразу пяти футболистов. По информации AS, «Реал» хочет купить нового полузащитника, но только в случае продажи одного из своих игроков. Клуб рассмотрит любые предложения по вингеру Родриго Гоэсу, а также по защитникам Ферлану Менди и Давиду Алабе. Также «Реал» сомневается в будущем полузащитника Дани Себальоса и форварда Эндрика. Игровое время бразильца сократится в новом сезоне, потому что главный тренер Хаби Алонсо рассчитывает на Килиана Мбаппе и Гонсало Торреса.

«Милан» останется без Яшари?

Ардон Яшари Фото: Johnnie Izquierdo/Getty Images

Спортивный директор «Милана» Игли Таре рассказал, как продвигаются переговоры о покупке опорного полузащитника Ардона Яшари из «Брюгге». Ранее итальянцы предложили за игрока сборной Швейцарии € 33,5 млн + бонусы. А бельгийцы требуют за Яшари € 38 млн. «У нас хорошие отношения с «Брюгге», и мы сделали новое предложение по Яшари, которое, по нашему мнению, очень важно и соответствует стоимости игрока. Мы не намерены идти дальше», — цитирует Таре La Gazzetta dello Sport.

Феликс едет к Роналду

Жоау Феликсу и Криштиану Роналду Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Here We Go по Жоау Феликсу в «Аль-Насре» от Фабрицио Романо! Саудовской клуб согласовал сделку по переходу 25-летнего нападающего «Челси». Первоначальная стоимость трансфера составит € 30 млн, а с учётом бонусов сумма может вырасти до € 50 млн. Феликс получил разрешение вылететь на медицинское обследование, а затем присоединиться к «Аль-Насру». Хорошая поддержка для Криштиану Роналду в Эр-Рияде?

А Диас — в «Баварию»

Луис Диас Фото: Marcelo Endelli/Getty Images

Ещё один громкий европейский трансфер состоялся на 95%. Вингер «Ливерпуля» Луис Диас перебирается в «Баварию». Журналист Sky Sport Germany Флориан Плеттенберг сообщил, что сумма сделки составит € 75 млн. 28-летний футболист подпишет контракт с мюнхенцами до конца июня 2029 года. Вопрос с переходом колумбийского вингера закрыт. Результаты медобследования станут известны на следующей неделе.

Исак всё же доедет до «Ливерпуля»?

Фабрицио Романо сообщает, что «Ливерпуль» будет активно бороться за форварда «Ньюкасла» Александра Исака. Официальное предложение — лишь вопрос времени. Сам швед уверен в возможности трансфера и убеждён в переходе в «Ливерпуль». Исак хочет перебраться именно на «Энфилд». А журналист Бен Джейкобс отмечает, что «Ливерпуль» сделает официальное предложение по форварду только в случае одобрения со стороны «Ньюкасла». Мерсисайдцы идут уже за пятым топ-трансфером за лето!

Мангаш прощается со «Спартаком»

Рикарду Мангаш Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Пара новостей из РПЛ: «Спортинг» и «Спартак» близки к согласованию трансфера защитника красно-белых Рикарду Мангаша. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Сейчас стороны находятся в прямом диалоге и согласовывают последние детали будущего перехода. По информации Record, сумма трансфера составит € 4 млн. Также издание сообщило, что Мангаш желает вернуться на родину, потому что в скором времени у него должен родиться ребёнок. Также 27-летний футболист хочет поработать с главным тренером «Спортинга» Руем Боржешем.

Роша переедет в ОАЭ?

А в агентстве Sferico Sport Management, представляющем интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, прокомментировали информацию об интересе к футболисту со стороны «Аль-Джазиры» из ОАЭ. «Аль-Джазира» заинтересована в Роше, мы ведём переговоры. Но ЦСКА не хочет отпускать игрока», — сообщили в агентстве корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Одной строкой

Луа Опенда, Томас Мюллер и Лукас Пакета Фото: Getty Images