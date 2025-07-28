Дзюба, новый бомбардир ЦСКА или лидер «Локомотива»? Кто лучший во 2-м туре РПЛ

В МИР Российской Премьер-Лиге состоялся уже 2-й тур. Чемпионат разгоняется, а футболисты выдают классные выступления. Кто же выдал лучший перформанс в прошедших восьми встречах?
Принимайте участие в опросе и составлении рейтинга. Мы предложили для голосования самых подходящих, на наш взгляд, кандидатов. Но можно выбрать и кого-то другого. Пишите в комментариях, почему именно ваш игрок был лучшим в этом туре.
В ходе голосования футболисты будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Алексей Батраков, «Локомотив»
«Локомотив» неожиданно обыграл в гостях действующего чемпиона РПЛ «Краснодар» (2:1). Победу москвичам принёс Алексей Батраков, записавший в свой актив дубль. На 34-й минуте полузащитник реализовал пенальти, а во втором тайме со второй попытки вогнал мяч в ворота Станислава Агкацева. Также в прошедшем матче Батраков отдал четыре ключевых паса (при общей точности в 72%), выиграл семь из семи позиционных единоборств, нанёс три удара в створ, в также отметился перехватом и сразу четырьмя отборами.
Данил Круговой, ЦСКА
Круговой зажигает в новой роли! Тренер ЦСКА Фабио Челестини перевёл Данила на позицию вингера. И в матче с «Ахматом» (2:1) футболист оформил дубль: он дважды забил в добавленное к первому тайму время и принёс москвичам победу. Также Данил отдал 73% точных передач, совершил одну успешную обводку и даже успел отметиться двумя отборами. После встречи Круговой заслуженно получил награду лучшему игроку матча.
Владислав Саусь, «Балтика»
Саусь – открытие старта сезона. В 1-м туре игрок «Балтики» отдал классный голевой пас на Брайана Хиля во встрече с московским «Динамо» (1:1). А «Спартаку» Владислав забил победный гол на 49-й минуте. Полузащитник поймал мяч после углового и с полулёта пробил в дальнюю девятку. Голкипер москвичей Максименко оказался бессилен! Получился гол в стиле Бенжамена Павара на чемпионате мира 2018 года.
Мирлинд Даку, «Рубин»
«Рубин» совершил камбэк во встрече с «Зенитом» со счёта 0:2. Во втором тайме казанцы забили дважды: на 47-й минуте отличился Велдин Ходжа, а на 90-й – Мирлинд Даку. Албанский форвард «Рубина» точно пробил головой после классного паса от Ильи Рожкова. Команда Рашида Рахимова набрала важнейшее очко дома во многом благодаря Даку.
Дмитрий Пестряков, «Акрон»
18-летний полузащитник «Акрона» ворвался в основу команды осенью 2024 года. А теперь Пестряков превращается в одного из лидеров тольяттинцев. Во встрече с «Сочи» (4:0) Дмитрий забил один мяч и отдал две голевые передачи за 60 минут на поле. Особенно крутым вышел ассист Пестрякова на Дзюбу в конце первого тайма, когда Артём переправил мяч в касание в створ. Прямо сейчас полузащитник «Акрона» – лучший в РПЛ по системе «гол+пас»!
Кевин Андраде, «Балтика»
Андраде остановил атаку «Спартака». Да, подавляющую часть встречи москвичи играли в меньшинстве после удаления Антона Заболотного. Однако «Спартак» обладает элитным по меркам РПЛ набором футболистов нападения. Но защита гостей во главе с Кевином не позволила команде Деяна Станковича забить. Андраде в матче со «Спартаком» выиграл 12 из 16 единоборств, исполнил 10 точных кроссов, дважды вынес мяч, совершил пять перехватов и четыре отбора. Игра колумбийца в первых двух турах – важный фактор, благодаря которому «Балтика» увозит четыре очка из Москвы.
Максим Болдырев, «Акрон»
Молодой игрок «Акрона», сверкнувший в матче с «Сочи». Болдырев забил сам и ассистировал на Дмитрия Пестрякова. Также 21-летний полузащитник заработал пенальти во втором тайме, который, правда, не реализовал Артём Дзюба. Интересно, что во встрече с сочинцами Болдырев забил первый мяч и отдал первый голевой пас в РПЛ в карьере.
Лучшим в туре был другой игрок
Помимо выбранных кандидатов, во 2-м туре были и другие футболисты, кого можно отметить. Например, Иван Сергеев («Динамо»), Илья Рожков («Рубин»), Матвей Кисляк (ЦСКА), Николай Титков («Балтика»), Фернандо Костанца («Крылья Советов») и Александр Руденко («Локомотив»). Кого из игроков мы незаслуженно забыли включить в этот список? Делитесь своим мнением в комментариях!
Артём Дзюба, «Акрон»
Дзюба стал единоличным рекордсменом чемпионатов России по системе «гол+пас». Форвард «Акрона» забил сам и оформил ассист в матче с «Сочи» (4:0). Благодаря этому он оторвался от Дмитрия Лоськова: у Дзюбы 257 (170+87) результативных действий в РПЛ, у экс-полузащитника «Локомотива» — 255 (120+135). Также Артём забил в 19-м сезоне чемпионатов России и сравнялся по этому показателю с Сергеем Семаком. Настоящая легенда РПЛ! После матча Дзюба отметил, что «Акрон» будет бороться за чемпионство. Возможно, Артём и не шутил.
Иван Лепский, «Крылья Советов»
Аренда из московского «Динамо» в «Крылья Советов» идёт ему на пользу. Лепский провёл хороший матч 1-го тура с «Акроном» (1:1). А теперь выдал топ-выступление с «Пари НН» (2:0). Иван не позволил нижегородцам забить: он совершил три выноса мяча, четыре перехвата, три отбора и заблокировал два удара. Также Лепский выиграл 9 из 11 единоборств, нанёс один удар в створ, отдал 80% точных передач и даже отметился одной успешной обводкой.
Андрей Мостовой, «Зенит»
Мостовой провёл на поле в матче с «Рубином» 85 минут. Вингера заменили при счёте 2:1 в пользу «Зенита». И ускользнувшая победа – вдвойне обидная для Андрея история. Ведь именно он сначала реализовал пенальти, а затем оформил ассист на Матео Кассьерру в первом тайме. Если бы сине-бело-голубые сохранили нужный результат, то наверняка именно Мостового признали бы главным героем матча.
Хуан Касерес, «Динамо» Москва
За полгода в РПЛ Касерес стал одним из лучших правых защитников лиги. Очередной классный перформанс парагваец выдал в матче московского «Динамо» с «Ростовом» (1:0). Хуан не позволил ростовчанам создать опасность на своём фланге, а также классно помогал в атаке. Касерес отдал 74% точных передач (две – ключевые), отметился тремя точными кроссами и одной успешной обводкой. А главное – стал автором ассиста на Ивана Сергеева, отдав шикарный пас в центр штрафной с правого фланга.