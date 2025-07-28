Сборная 2-го тура РПЛ. В нападении — без чистых форвардов!

Завершён 2-й тур МИР Российской Премьер-Лиги – собираем символическую сборную звёзд уикенда. В команду героев попали представители семи клубов – «Крыльев Советов», «Балтики», «Оренбурга», «Локомотива», «Акрона», ЦСКА и «Зенита». Футболисты расставлены в рамках условной тактической схемы 4-4-2. Отметим, что в этом туре здорово сыграли сразу несколько фланговых полузащитников, поэтому мы вынуждены были двигать двоих на другие позиции, ведь исключать их из сборной было бы преступлением. А главный тренер – из «Локомотива».

Вратарь: Сергей Песьяков («Крылья Советов»)

В прошедшем туре не было голкипера, который выдал бы сумасшедший матч. На фоне остальных, пожалуй, стоит выделить вратаря «Крыльев Советов». 36-летний Песьяков держит уровень и выигрывает конкуренцию в достаточно сильной бригаде. Во встрече с «Пари НН» запомнилась пара эпизодов с его сейвами после ударов Хуана Босельи. Всего же нижегородцы пробили по воротам Песьякова 11 раз (в том числе пять – в створ), тем не менее так и не забили ему – Сергей сыграл «на ноль».

Правый защитник: Владислав Саусь («Балтика»)

Молодой латераль «Балтики» сделал на старте чемпионата мощную заявку на то, чтобы стать главным открытием сезона РПЛ. Если в матче с московским «Динамо» Саусь ассистировал, то «Спартаку» забил сам – классным выстрелом с подбора. Всего же Владислав нанёс три удара по воротам московской команды и отдал три передачи под удар, кроме того, поучаствовал в 11 единоборствах (в шести из них вышел победителем).

Центральный защитник: Артём Касимов («Оренбург»)

«Оренбург» всего за неделю до старта чемпионата был возвращён в РПЛ, но с составом, который, казалось, тянет только на уровень Первой лиги, не проигрывает пока никому. В домашнем матче с махачкалинским «Динамо» команде Владимира Слишковича помог избежать поражения центральный защитник Касимов, который и в обороне был достаточно надёжен, и в забитом мяче поучаствовал. Артём удачно сходил на стандарт: выиграл воздух и сделал скидку, которая превратилась в голевую передачу.

Артем Касимов Фото: ФК «Оренбург»

Центральный защитник: Сесар Монтес («Локомотив»)

«Локомотив» преподнёс одну из сенсаций тура, победив на выезде чемпиона страны – «Краснодар». До 90+4-й минуты железнодорожники сохраняли свои ворота «сухими» в немалой степени благодаря дуэту центральных защитников Монтес – Морозов, но в компенсированное время из-под россиянина забили. А вот мексиканец может быть полностью доволен собой: у Сесара 10 успешных оборонительных действий и пять из восьми выигранных единоборств.

Левый защитник: Элдар Чивич («Балтика»)

В сборную тура попал и новый левый защитник «Балтики». Чивич вышел на замену во встрече со «Спартаком» на 38-й минуте и поучаствовал во второй голевой атаке калининградцев. Вдобавок легионер из Боснии и Герцеговины стал лучшим в составе обеих команд по количеству передач под удар (пять). Элдер почти не допускал брака – 92% точных пасов. Разве что в обороне у Чивича работы не было, однако это уже не его проблема, а «Спартака».

Элдар Чивич Фото: ФК «Балтика»

Правый полузащитник: Данил Круговой (ЦСКА)

Армейцы при помощи Кругового перевернули ход неудачно складывавшейся игры с «Ахматом» и одержали волевую победу – первую для Фабио Челестини в РПЛ. Данил продолжает осваивать новые роли в ЦСКА, так что теперь его можно увидеть на любом фланге полузащиты. Круговой оформил дубль в ворота южан всего за пару минут, нанёс четыре удара за матч и выиграл, действуя, по сути, в группе атаки, половину единоборств.

Левый полузащитник: Максим Болдырев («Акрон»)

Молодые таланты «Акрона» при поддержке «старичка» Дзюбы разорвали «Сочи» за четверть часа на его «Фиште». Пока совершенно неизвестный широкому кругу болельщиков 21-летний Болдырев забил классный гол после смещения слева в центр и дальнего удара, записал на свой счёт голевую передачу (точнее, успешное прессинг-действие) и заработал пенальти, который не реализовал экс-капитан сборной России. Отметим ещё статистику единоборств у Максима – шесть выигранных из девяти.

Максим Болдырев Фото: ФК «Акрон»

Центральный полузащитник: Алексей Батраков («Локомотив»)

Главный герой победного матча «Локомотива» в Краснодаре – конечно же, 20-летний центральный полузащитник. Батраков оформил дубль в ворота чемпиона России, реализовав пенальти и забив с игры головой. Всего же Алексей нанёс пять ударов, а к ним добавил четыре передачи под удар. Кроме того, он заработал на себе три фола, совершил четыре отбора и выиграл 9 из 12 единоборств – очень солидная статистика звезды «Локо»!

Атакующий полузащитник: Дмитрий Пестряков («Акрон»)

18-летний Пестряков – ещё один герой «Акрона» в Сочи, который разрывал на правом фланге, но в нашей условной схеме поставлен центрхавом. Об игре Дмитрия на «Фиште» лучше всего говорит статистика его результативных действий: юный атакующий полузащитник забил победный гол и стал автором двух голевых передач. У Пестрякова по паре ударов, пасов под удар и заработанных на себе фолов, он тоже хорошо отработал в прессинге.

Дмитрий Пестряков Фото: ФК «Акрон»

Атакующий полузащитник: Андрей Мостовой («Зенит»)

Левого атакующего полузащитника «Зенита» опять же условно двигаем в линию нападения, так как блестяще сыгравших в этом туре вингеров оказалось больше, чем нужно. Мостовой во встрече с «Рубином» сначала забил сам, мастерски реализовав пенальти, а затем сделал голевую передачу на Кассьерру. Андрей в этот вечер превратился в головную боль для своих оппонентов на фланге, нанёс четыре удара и ещё дважды попадал в стойку.

Нападающий: Вадим Раков («Крылья Советов»)

«Крылья Советов» впервые победили в РПЛ при Магомеде Адиеве, но этого, вероятно, не случилось бы, если бы не великолепные действия Ракова на 90+1-й минуте. Арендованный у «Локомотива» форвард завершил свой проход красивым голом – вратарь Лукьянов не ожидал такого решения и, конечно же, ошибся. А Вадим и в целом был хорош: нанёс четыре удара, сделал три паса под удар, заработал на себе четыре фола и выиграл 7 из 13 единоборств.

Вадим Раков Фото: ФК «Крылья Советов»

Главный тренер: Михаил Галактионов («Локомотив»)

В этом туре сразу несколько тренеров приблизительно с одинаковыми шансами претендовали на звание лучшего – Галактионов, Андрей Талалаев из «Балтики», Заур Тедеев из «Акрона» и Рашид Рахимов из «Рубина». Однако калининградцы почти весь матч играли в большинстве, победа тольяттинцев получилась слишком простой, а казанцы, можно сказать, отсутствовали на поле в первом тайме матча с «Зенитом» (поэтому потребовались геройства во втором). «Локомотив» же добыл очень трудную выездную победу над чемпионом при уверенной игре.

Сборная 2-го тура РПЛ

Ещё раз посмотрим на символическую сборную тура. По ссылке можно изучить статистику и другие интересные подробности.

Сборная 2-го тура РПЛ Фото: «Чемпионат»

Кто не попал в сборную

По итогам 2-го тура РПЛ включения в символическую сборную заслуживали и некоторые другие игроки. Например, голкипер Андрей Лунёв, несмотря на неудачную игру ногами, ведь он несколько раз спас московское «Динамо». Защитники Хуан Касерес («Динамо» М), Илья Рожков («Рубин»), полузащитники Алекса Джурасович («Акрон»), Матвей Кисляк (ЦСКА), Эгаш Касинтура («Ахмат»), Мохаммад Хоссейннежад («Динамо» Мх), Велдин Ходжа («Рубин»), нападающие Иван Сергеев («Динамо» М), Артём Дзюба («Акрон») и Мирлинд Даку («Рубин»). Бомбардир казанцев, хоть и незаметен был бо́льшую часть матча с «Зенитом», спас свою команду от поражения в концовке. Кого мы забыли добавить? Пишите в комментариях.