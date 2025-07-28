«Говорил ему: «Чего тебе сидеть в «Зените»?» Он тренировал Сауся, Глушенкова, Зобнина

Талалаевская «Балтика» с ноги распахнула дверь Премьер-Лиги: ничья с «Динамо», разгром «Спартака». И всё это — на чужих полях, в Москве. А 17-й номер команды с ходу дал понять, что звание лучшего молодого игрока Первой лиги не предел его мечтаний. В Петровском парке столицы Владислав Саусь удивил не столько даже голевым прострелом, сколько по-бразильски ловким приёмом мяча на скорости, а в Тушине потряс собравшихся голом а-ля Павар с ЧМ-2018. Это уже серьёзная заявка на звание открытия лета в РПЛ.

Иван Бережной тренировал Сауся, когда тот ещё не был известен примерно никому за пределами родной станицы на 12 тысяч жителей. Он рассказал нам о трудностях переходного возраста Влада и вспомнил других своих бывших игроков — Глушенкова, Зобнина, Умярова.

— Удивил вас крутой старт Сауся в РПЛ?

— Полностью матч «Балтики» со «Спартаком» я не смотрел — только обзор. Гол Влада, конечно, понравился. Рад, что Саусь стал открытием первых туров. Мне тоже приятно. То Глушенкова обсуждают, то Сауся — ребят, которым я частичку своей души, знаний передал.

— Приём мяча на скорости перед голевой передачей с «Динамо» — это у него врожденное?

— Ребята всё это проделывают на тренировках. Когда в игре возникает эпизод — принимает решение и исполняет. На том уровне, куда они пришли, это делается уже на автомате. Может получиться или нет в силу разных обстоятельств — где-то подустал или мяч приземлился чуть не туда. А тут он на свежести получил, подработал и своевременно подал. Сыграл по моменту — получилось классно. Все увидели, поаплодировали, восхитились. Не получилось бы — сказали бы: «Классно задумал, но чего-то не хватило». У любого игрока такие ситуации бывают.

— Как Саусь попал в «Мастер-Сатурн»?

— После одного из финалов первенства России мы взяли пару ребят под крыло: пригласили в академию Сашу Назаренко и как раз Владислава. Саусь был ретардантом — немножко отставал от сверстников в физическом развитии. Но перспектива роста была: родители, сестра высокие. Сам парень неглупый. Мозги у него всегда были футбольные, а все тренеры его поддерживали: «Потерпи, Влад, окрепнешь, и всё у тебя получится». Данные-то хорошие — почему не заиграть?

Долго мы ждали, пока он возмужает. Парень терпел, проявлял характер. Зато когда догнал ровесников и поймал волну, всё у него стало получаться, выбился в лидеры. Сразу заметили, в «Зенит» пригласили — и пошло-пошло.

Владислав Саусь в «Сатурне» Фото: Из личного архива Владислава Сауся

— Судя по статистике, он и у вас отличался высокой результативностью?

— Да, у нас он был не только лидером — ребята безоговорочно выбирали капитаном. И он это бремя уверенно тянул, играл в ЮФЛ за старшие возраста. Здесь вопросов не возникало. Он всего добился своими трудолюбием, терпением и талантом.

— Нечасто сейчас из небольших станиц, деревень выбиваются в большой футбол?

— Случаи есть, конечно, и не только в моей практике. Селекция для того и работает, чтобы найти самородок, который не только имеет способности к игре, но и обучаем. Что здесь и произошло. Терпение, труд и природные качества позволили Владу пробиться через тернии к звёздам. Я в своё время говорил ему: «Чего тебе сидеть в «Зените-2»?» Делай следующий шаг — пробуй в ФНЛ. Ищи варианты, где будешь играть, развиваться». Дай бог он услышал меня. И тех людей, которые в него верили. И он сделал этот шаг. В прошлом сезоне закрепился в «Балтике» в Первой лиге, а теперь вот шагнул на новый уровень.

— Время в «Зените» он не зря потратил?

— Ничего не бывает зря. Набрался опыта, посмотрел. Понятно, что «Зенит» — это марка. Всем хочется на новый уровень перейти. Другой вопрос, доверяют ли там своим воспитанникам. Похожая история была с Глушенковым: после академии Коноплёва поехал в «Локомотив» и сел на банку. Там нужны были мастодонты. Потом Максим вернулся под крыло человека, который знает его и любит футбол. У Игоря Витальевича Осинькина в «Чертаново» он снова стал тем Глушенковым, которого мы сейчас видим. Максим всегда был игровиком. Я это с первого взгляда увидел — он тоже у меня начинал. Нужно было только доверять, направлять его и работать. С 1999 года рождения у меня играли Макс, Грулёв Слава, Даня Петрунин (сейчас «Сибирь». — Прим. «Чемпионата»). Трое левоногих в атаке!

Максим Глушенков в «Спартаке» Фото: РИА Новости

— Глушенков только из-за травм не может вернуться в «Зените» на уровень прошлого лета?

— Без травм никуда — футбольная жизнь такая. Он стабилен. Вижу, стал увереннее в себе. В «Спартаке» ему не давали шанса — уж и не знаю, по какой причине. А через «Крылья Советов» он сделал шаг вперёд и в конце концов достиг «Зенита». Если у мальчишки игровые мозги, ему только доверие нужно. Одно дело, если парень лентяй, а Саусь, Глушенков никогда не сачковали. Тот же Наиль Умяров у нас в академии Коноплёва всегда отличался упёртостью, желанием. Настоящий фанат футбола — и тоже дорос до хорошего уровня. Ромка Зобнин — то же самое: с характером, упёртый, знает, что делает. Я со всеми этими ребятами немножко поработал в разные периоды времени, поэтому знаю их. Или Юсупов Артур: в «Коноплёвке» на заменки выходил, были более яркие ребята, а в итоге заиграл на высоком уровне. Мозги и техника у него всегда были в порядке. Тимофей Маргасов — тоже тольяттинский парень. Вроде бы без ярких качеств, но работяга, трудолюбивый. Пожалуйста, тоже достиг хороших команд. Димка Кабутов в детстве был маленьким, шустреньким, а сейчас в «Рубине» лидер. Это лишний раз показывает, что целеустремлённые ребята, с характером способны многого добиться в большом спорте.

— Не поймает Саусь звезднячок после такого перформанса на старте?

— За Владом я такого никогда не замечал. У нас он даже после хороших матчей всегда держал марку. Поэтому и был капитаном. С себя требовал и другим спуску не давал. С ним приятно работалось: не лоботряс — хороший, добрый, открытый парень. Проявлений звёздной болезни у него никогда не было.

— С Глушенковым связь сохранилась?

— Я с папой его на связи — какие-то моменты обсуждаем. Макса стараюсь не беспокоить. Влада поздравлял: «Молодец, так держать».

Владислав Саусь и Рикарду Мангаш Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Если бы Максим или Влад спросил совета: «Стоит сейчас стремиться в Европу?» — что ответили бы?

— Я Ромке Зобнину в своё время говорил: если есть вариант, почему не попробовать? Просто даже ради интереса. Каким бы хорошим ни был чемпионат России, лакмусом для нас всегда были еврокубки. Сейчас мы восхищаемся одними, другими. Но насколько мы на самом деле хороши и конкурентоспособны, могут показать только еврокубки. А нас пока туда не пускают. Товарищеские матчи — это всё же не то. Когда бьются за очки, за выход, накал немножко другой, как ни крути. Ехать или не ехать в Европу — решать им самим. Но попробовать свои силы в хорошем чемпионате, сильной команде — почему бы и нет? Мне было бы интересно на ребят посмотреть в другой обстановке. Тоже ценный международный опыт. Возьмите того же Головина — как он возмужал там.

— А Зобнину так и не подвернулся годный вариант или сам не решился?

— Одно время он был в раздумьях, а поступали предложения или нет — не знаю, врать не буду.

— Не знаете, в каком сейчас состоянии академия Коноплёва?

— Я давно там не работаю, поэтому не в курсе. Но если её взял под опеку «Акрон» и люди вкладывают деньги, наверное, хотят вернуть академии былой статус. Посмотрим, как выпускники «Коноплёва» будут вливаться в «Акрон». Когда они выходили в РПЛ, там были воспитанники.

— А вы всё так же в «Мастере-Сатурн»?

— Совершенно верно. Принял 2013 год. Будем новых мастеров из малышей лепить.

— Одарённых ребят стало меньше, чем 5-7-10 лет назад?

— Нет, ребята всегда есть — им нужно только помочь. Для этого необходимы условия и конкурентная среда. Любому, даже самому качественному зерну нужны плодородная почва и удобрения. Так вот удобрять — это наша, тренерская работа. Мы должны помогать и направлять. Если у парня есть характер, задатки и обучаемость — это здорово. Но если я необучаемый в музыке, то, как бы её ни любил, не стану классным гитаристом. Так и здесь. Можно, конечно, и без особого таланта занять свою нишу: много бегать и подавать. Однако самостоятельно что-то создать, обыграть, как тот же Глушенков или Саусь, не каждому дано. Это разный уровень. В Премьер-Лиге требуется нечто большее, чем просто прибежать в зону и навесить. На моём веку в академии Коноплёва были просто сумасшедшие парни. Бежали так — в «Челси» восхищались! Но креатива минимум: пробежал — прострелил, и всё. Вся надежда — на скорость. То ли в футбольном образовании что-то было упущено, то ли просто не дано. Получается однобокий игрок. А Влад, Максим — игровики. Куда бы их ни ставил — везде играли. Таких ребят нужно искать, однако это все тренеры и так уже знают.

— С «Челси» играли ещё в академии Коноплёва?

— Да, после ухода из жизни Юрия Петровича Коноплёва школу взяла под крыло НАФ (Национальная академия футбола под патронатом Романа Абрамовича. — Прим. «Чемпионата»). Было много поездок, товарищеские матчи с «Челси» несколькими возрастами. К нам тоже приезжали специалисты. Такая жизнь была, как в «Зените» сейчас, где всё кипит. Поездки в Бразилию и так далее. Если есть финансирование, заинтересованность, будет и международное общение, в том числе для детей: заграничные поездки, турниры.

— Сейчас этого не хватает?

— Международные турниры — это хорошее подспорье, ценный опыт. Кто-то на этих турнирах в гостинице бутсы забывает от страха, а кто-то выходит в бутсах на размер-два меньше и бьётся через боль – мама ещё не купила новые. В таких условиях и проверяется, что из себя представляет игрок, есть у него авторитеты на поле или нет. Это важная составляющая развития талантливых ребят.