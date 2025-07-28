«Пенальти на 120-й минуте убивают футбол». Масштабный вердикт по Евро-2025

Это авторская колонка Вероники Куропаткиной, футболистки ЖФК «Зенит» и сборной России.

После революционных Евро-2022 и ЧМ-2023 женский футбол продолжает идти вперёд и бить новые рекорды. Только что завершившийся чемпионат Европы в Швейцарии это показал. Уровень конкуренции вырос, призовые составили € 41 млн (в 2,5 раза больше, чем на предыдущем Евро), матчи в Швейцарии собрали наибольшее число зрителей на трибунах за всю историю женских чемпионатов Европы — 657 291 человека. Ещё до начала турнира было выкуплено 600 тысяч билетов.

Осведомлённость людей об этом Евро лично меня поразила. На матчах присутствовали мировые звёзды — например, принц Уильям и Рис Джеймс. Но даже среди моих знакомых стало больше людей, с кем можно было поговорить про игры женских сборных. Мы в «Зените» постоянно обсуждали – как с девчонками, так и с мужской частью коллектива.

Наш массажист Игорь Гуров (раньше работал в ФК «Мордовия») был в курсе всех событий, он смотрел все матчи и знает всех ведущих футболисток. Активнее всего мы обсуждали матчи сборной Италии. Например, как круто итальянки отреагировали на пропущенный гол в матче с Норвегией в плей-офф, дождались момента и забили победный на 90-й минуте. После вылета итальянок в полуфинале из-за сомнительного пенальти на 120-й минуте в матче с Англией мы расстроились, потому что такие решения убивают футбол. В финале наш массажист болел за испанок: «Как они играют — это и есть футбол: стеночки, игра на третьего, комбинации, кайф. Действительно интересно смотреть». До прихода в женскую команду наш массажист практически не знал о существовании женского футбола, зато сейчас активный зритель.

Расскажу подробнее обо всех главных событиях этого Евро. Болезнь Бонмати, преодоление Англии и великая Анн-Катрин Бергер.

Кристиана Джирелли, сборная Италии Фото: Eddie Keogh/Getty Images

Групповой этап

На групповой стадии обошлось без сюрпризов — в плей-офф вышли те команды, что и ожидались. На мой взгляд, наименее зрелищной была группа А. Изначальные фавориты норвежки выиграли три из трёх матчей, при этом показав не очень вразумительную игру. Больше всего запомнился матч последнего тура Швейцария — Финляндия, где интрига сохранялась до последнего момента, и в итоге хозяйки турнира вышли в четвертьфинал, сравняв счёт на последней добавленной минуте. Рада за швейцарок, плей-офф домашнего Евро — отличный результат, к тому же для них это лишь второй европейский турнир. А Исландия запомнилась мне своими крутыми отчествами. Они формируются путём добавления к имени отца суффиксов -son (для сыновей) или -dottir (для дочерей). Я была бы Вероника Николайдоттир, а вы?

В группе В обладатель первого места был понятен ещё до начала турнира — это, конечно же, Испания. Поэтому остальные три команды боролись за выход в плей-офф со второй строчки. Как оказалось, определяющим стал 1-й тур, в котором итальянки с минимальным перевесом обыграли Бельгию и в итоге прошли дальше. Самой тусклой стала сборная Португалии, уже на протяжении многих лет показывающая не лучшие результаты. Италия набирает обороты с каждым годом и имеет все шансы на высокие места в дальнейшем. А как надо побеждать итальянок, расскажет футболистка «Зенита» Катя Пантюхина, которая обыгрывала Италию в составе сборной России:

«Это был 2017 год: сначала длительная подготовка в Бельгии, потом два часа на автобусе, и вот мы в Нидерландах на финальной части чемпионата Европы. Первый матч с итальянками — достаточно солидной сборной — в Роттердаме. На трибунах около полутора тысяч болельщиков. Мы хорошо подошли к тому матчу и физически, и эмоционально, поэтому свой первый матч на том Евро выдали почти отличный! Забили два гола с игры на 9-й и 26-й минутах. Во втором тайме Италия чуть прижала нас к воротам и смогла забить в концовке. Я вышла в той игре на 59-й минуте, со скамейки уже поняла, во что мне предстоит войти и что права на ошибку у меня нет. Старалась действовать сконцентрированно. После финального свистка была невероятная радость — это первая победа в истории нашей сборной в финальных стадиях Евро».

Матч Россия — Италия на Евро-2017 Фото: Tullio M. Puglia/Getty Images

В группе С однозначно сильнее казались шведки и немки, так и вышло в реальности. В очной встрече команды решали, кто займёт первое место. Это была сборная Швеции, которая одержала уверенную победу 4:1 и вышла в плей-офф как победитель группы. В первом же туре капитан сборной Германии Джулия Гвинн получила травму и выбыла до конца турнира. Для неё это не первый такой обидный случай, ранее она уже пропустила ЧМ-2023 из-за травмы крестообразных связок. Это та самая часть спорта, разбивающая сердца спортсменов. Хочется отметить сборную Польши, для которой этот турнир стал дебютным. Польки показали достойную игру, могли зацепиться за что-то большее, но в итоге одержали только одну победу — первую для них в истории. Хороший задел на будущее. А вот для сборной Дании турнир оказался совсем провальным — три поражения в трёх матчах.

И, наконец, самая интересная — группа D, классическая «группа смерти». Здесь собрались сразу три топовые команды: Англия, Франция и Нидерланды. Нидерландки хорошо начали турнир с победы 3:0 в матче с ещё одними дебютантками турнира сборной Уэльса. Но потом разгромно уступили Франции и Англии. Англичанки и француженки встретились друг с другом уже в 1-м туре. Я была уверена, что выиграют англичанки, однако сборная Франции перевернула все прогнозы и выиграла 2:1 — игра проходила под их полным контролем. Интересный факт: тренер француженок Лоран Бонадей не взял на турнир сразу трёх опытнейших игроков — Эжени Ле Сомме, Кензу Дали и настоящую легенду, которая не пропускала ни одного турнира своей сборной с 2009 года, Венди Ренар. Кажется, это ему и аукнулось в плей-офф.

Вивианне Мидема, сборная Нидерландов Фото: Daniela Porcelli/Getty Images

Четвертьфиналы

Первую путёвку в полуфинал разыгрывали между собой Норвегия и Италия. До матча мне казалось, что норвежки должны уверенно проходить дальше. Однако уже после первых 25 минут стало понятно, что в полуфинале окажутся итальянки. Они давили и повели в счёте в начале второго тайма. Норвежки могли сравнивать с пенальти, но легендарная Ада Хегерберг во второй раз на турнире пробила мимо. Пенальти на этом Евро — особая история, поговорим об этом чуть позже.

Хочется больше внимания уделить именно этому назначенному пенальти. В нашей Суперлиге такое бы не поставили, у нас нет системы VAR, да и в целом уровень борьбы зашкаливает. Я защитница и всегда подключаюсь на стандарты, где меня обхватывают двумя руками, заваливают, толкают, даже не обращая внимания на мяч. И у нас данные приёмы, если вдруг захочешь возмутиться, комментируются так: «Это не балет, это футбол». Так что, уважаемые участницы Евро, вставайте после падений и не жалуйтесь. Но пойдём дальше: Хегерберг смогла сравнять счёт, и все настраивались на дополнительное время. Однако Кристиана Джирелли, капитан и душа сборной Италии, поставила жирную точку в конце добавленного ко второму тайму времени. Она оформила дубль и вывела Италию в полуфинал — впервые с 1997 года. И ещё раз показала, что футбольный возраст сдвинулся: в 35 лет ты можешь быть на пике карьеры.

Сборная Италии после матча с Норвегией Фото: Charlotte Wilson/Getty Images

Второй матч 1/4 финала привлекал внимание сумасшедшей вывеской: Швеция — Англия. Ожидания оправдались уже на первых минутах — шведки не стали долго ждать и наказали англичанок за грубую ошибку в самом начале встречи. К 25-й минуте Англия проигрывала в два мяча и никак не могла найти свою игру. Ключевым моментом встречи стало появление Клои Келли на 78-й минуте – она сделала две (!) голевые передачи в течение следующих трёх минут.

К слову, ещё в январе эта футболистка переживала не лучший период в карьере. «Манчестер Сити» на неё больше не рассчитывал, не доверял, и она решила уйти. В своём интервью незадолго до аренды в «Арсенал» Келли произнесла прекрасную фразу, которая описывает отношение профессиональных спортсменок к футболу: «Я просто хочу снова быть счастливой». Часто задают один и тот же заезженный вопрос: «В чём же отличие женского футбола от мужского?» Ответ — в её фразе. Лучше и не скажешь.

Однако вернёмся к матчу: основное время благодаря невероятной Клои Келли закончилось со счётом 2:2, а в дополнительное было ощущение, что все согласны на послематчевые пенальти. О, это легендарная серия: из семи ударов Швеция не забила пять, а Англия — четыре. Вратарь Швеции Дженнифер Фальк вытащила три удара подряд и пошла бить сама пятой по счёту. Этот пенальти мог вывести шведок в полуфинал, но Фальк пробила выше ворот. Пенальти-шоу закончилось на седьмой попытке, которую сборная Швеции не реализовала, отдав победу Англии.

Клои Келли после матча Швеция — Англия Фото: Eddie Keogh/Getty Images

Самый предсказуемый матч четвертьфинала состоялся между Испанией и Швейцарией. Вопрос был лишь в том, сколько голов пропустят хозяйки турнира. Однако были и весёлые моменты: действующие чемпионки мира не реализовали два пенальти: на восьмой минуте – Мариона Кальдентей, на 88-й — Алексия Путельяс. Если про первый удар можно подумать, что волнение взяло верх, то при исполнении второго счёт уже был 2:0 в пользу испанок. Какая-то магия пенальти вне Хогвартса, а именно в Швейцарии. Отличный турнир для швейцарок, пройти в 1/4 финала и вылететь от Испании — звучит достойно.

Кстати, насчёт красоты: в сборной Швейцарии играет популярная футболистка-блогер Алиша Леманн, у которой почти 50 млн подписчиков в соцсетях. Думаю, это больше, чем у всех участниц Евро вместе взятых. К слову, у национальной гордости Швейцарии 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» теннисиста Роджера Федерера 13 млн подписчиков. Очень классно, что такой феномен есть в женском футболе, она привлекает много внимания. Но вот футбольная составляющая оставляет желать лучшего — на Евро Леманн сыграла 10 минут за три матча.

Алиша Леманн Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Ну и вишенкой на торте стал заключительный матч за выход в полуфинал между Францией и Германией. Историческая игра, в которой было всё и сразу: удаление, отменённые голы, овертаймы, пенальти и легендарное выступление вратаря немецкой сборной Анн-Катрин Бергер. Эта удивительная история завораживает и мотивирует.

Бергер дважды победила рак щитовидной железы. В первый раз — в 2017 году, а во второй — во время чемпионата Европы 2022 года. Узнав о рецидиве во время турнира, она была вынуждена покинуть расположение сборной, чтобы ещё раз показать всем — нет ничего невозможного. Анн-Катрин дебютировала за сборную только в 2020 году, на Олимпиаде-2024 помогла Германии взять бронзовые медали, а её дебют на Евро случился в этом году, в 1-м туре против Польши. Сейчас единственным напоминанием о раке служит татуировка за правым ухом: «Всё, что у нас есть — это сейчас». Именно так и подумали немки, когда уже на 13-й минуте остались в меньшинстве. Нелепый фол в штрафной, пенальти — и Франция вышла вперёд практически в самом начале встречи.

Однако Германия не растерялась и сравняла счёт с углового в середине тайма. Француженки давили, ещё дважды выходили вперёд, но после вмешательства VAR счёт оставался прежним. Немки грамотно играли на контратаках, заработали пенальти и по традиции этого Евро не реализовали его. Основное и дополнительное время не выявили победителя, всех снова ждала серия пенальти. Здесь Германия во главе со своим вратарём оказалась сильнее: Бергер потащила два удара, при этом реализовав и свой 11-метровый. Кстати, сейчас она играет в команде под названием «Готэм». Анн-Катрин Бергер — настоящий супергерой в реальном мире.

Бергер после матча Франция — Германия Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Полуфиналы

Полуфинальные игры получились драматичными. В первом матче Англия — Италия действующие обладательницы трофея снова пропустили первыми. На 33-й минуте Барбара Бонансеа замкнула передачу Софии Канторе, которую я очень хорошо помню по играм за сборные U19.

В первом тайме Италия смотрелась намного лучше англичанок. К сожалению, во втором итальянки потеряли из-за травмы своего капитана и бомбардира Кристиану Джирелли и старались играть на удержание счёта. Англичанкам не привыкать отыгрываться, однако в этот раз всё зашло слишком далеко — к компенсированному времени. Англия залетела в последний вагон поезда, уходившего в Базель.

Безумно стрессоустойчивый человек главный тренер сборной Англии Сарина Вигман-Глоцбах начала делать замены только с 77-й минуты, не считая перестановки из-за травмы в перерыве матча. И не прогадала — все замены сработали идеально. На 90+6-й минуте молодая Мичелл Аджьеманг сравняла счёт. На 119-й Бет Мид заработала пенальти, а Клои Келли реализовала его с добивания. Казалось бы, невероятный камбэк сборной Англии, который будут вспоминать ещё долгие годы. Но для меня это просто какой-то судейский прикол. Ставить такие пенальти за минуту до конца овертайма — необъяснимо. Зачем тогда нужен VAR?

Итог такой: Англия в финале, а у итальянок и моей мамы, которая за них болела, разбитые сердца. «Скуадра адзурра» прекрасно провела турнир и показала, что у команды большое будущее.

Сборная Италии после матча с Англией Фото: Charlotte Wilson/Getty Images

Второй матч 1/2 финала Германия — Испания не порадовал обилием голов. Первый тайм запомнился противостоянием нападающей сборной Испании Эстер Гонсалес и голкипера сборной Германии Анн-Катрин Бергер, которые выступают за один клуб — американский «Готэм Сити». Во втором тайме команды обменивались опасными моментами, хотя до голов дело так и не дошло. На последней минуте встречи немки могли и должны были выходить вперёд, в этот раз уже вратарь испанок Каталина Коль спасла свою команду. На этом чемпионате Европы голкиперы проявляют себя просто изумительно, задавая новые тренды в женском футболе.

Всё решилось в дополнительное время: Айтана Бонмати, действующая обладательница «Золотого мяча», взяла всё в свои ноги — зашла в штрафную, развернулась и пробила в ближний от вратаря угол. Кстати, за неделю до начала турнира она подхватила вирус, и её участие было под вопросом. Вот такие женщины: в горящую избу войдут, коня на скаку остановят, приедут сразу после болезни на турнир и выведут свою сборную в финал. Жалко прощаться со сборной Германии — немки провели хороший турнир. А главное — они наконец-то возвращаются в борьбу за титулы после провального ЧМ-2023.

Айтана Бонмати в матче с Германией Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Финал

Финал Евро между Испанией и Англией превзошёл мои ожидания. Напомню, на предыдущем чемпионате мира в финале встречались эти же команды, и, конечно же, Англия хотела взять реванш. Помните победу сборной Испании со счётом 1:0, а затем скандал с участием Луиса Рубиалеса и отставку главного тренера?

На поле встретились две равные сборные, которые не смогли выявить сильнейшего ни в основное, ни в дополнительное время. Англичанки снова пропустили первыми и снова отыгрались, встреча закончилась со счётом 1:1. Голы получились как под копирку: подача с фланга и удар головой. В первом тайме из-за травмы была заменена Лорен Джеймс, вместо неё (сильно раньше традиционной 77-й минуты) вышла несравненная звезда этого турнира Клои Келли, которая снова была результативна — сделала голевую передачу.

Испания была острее и больше владела инициативой, особенно в первом тайме, но в футболе этого бывает мало. Чувствовалось, что испанки не хотят доводить до серии пенальти. И, напротив, казалось, что англичанки готовились именно к ней. 11-метровые удары на этом турнире, правда, похожи на какую-то шутку — из девяти ударов было реализовано только четыре. Вратарь англичанок Ханна Хэмптон отразила три пенальти, а их джокер Клои Келли поставила жирную точку в серии уверенным ударом после своего фирменного подпрыгивания перед разбегом.

Сборная Англии Фото: Charlotte Wilson/Getty Images

Награду лучшего игрока турнира отдали Айтане Бонмати, хотя для меня на этом Евро круче всех была именно Клои Келли. На её счету важнейшие ассисты и голы в полуфинале и финале, которые и привели Англию к победе.

Сборная Англии на Евро-2025 — это история про преодоление себя и веру в успех до самого конца. Англичанки отыгрывались во всех матчах плей-офф, игроки продолжали бежать с травмами, а футболистки после выхода на замену тащили там, где казалось, что всё уже решено. Англия заслуженно становится чемпионом Европы во второй раз подряд и ещё раз доказывает, что в футболе главное — характер, а потом уже тактика, схема и всё остальное.