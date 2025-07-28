Долгожданный переход Дьёкереша и новый форвард «Ливерпуля». Трансферы недели в Европе

Лучший бомбардир Серии А уехал в Саудовскую Аравию, «Барса» подобрала Рашфорда, а Месси заманил в МЛС ещё одного друга.

Трансферное окно в Европе дарит громкие новости каждую неделю. И за прошедшие семь дней состоялось несколько топ-сделок. Дорогие переходы в АПЛ, важная аренда у «Барселоны» и переезд звёзд на Ближний Восток и в Северную Америку. Рассказываем обо всём главном!

Матео Ретеги: «Аталанта» → «Аль-Кадисия» (€ 68,25 млн)

Матео Ретеги Фото: alqadsiah.com

Серия А потеряла лучшего бомбардира. В сезоне-2024/2025 форвард «Аталанты» Матео Ретеги забил 25 мячей в 36 встречах. Но вместо борьбы за золото в предстоящем чемпионате и игры в Лиге чемпионов он отправился в Саудовскую Аравию. «Аль-Кадисия» заплатила почти € 70 млн за 26-летнего футболиста. А самому Ретеги предложили зарплату около € 20 млн в год. Тяжело устоять перед такими деньгами! Матео подписал контракт с «Аль-Кадисией» сроком на три года.

Брайан Мбемо: «Брентфорд» → «Манчестер Юнайтед» (€ 75 млн)

Брайан Мбемо Фото: manutd.com

Сага с переходом Брайана Мбемо в «Манчестер Юнайтед» завершилась. Манкунианцы на протяжении двух месяцев вели переговоры с «Брентфордом», но в итоге нашли решение. 25-летний камерунец подписал контракт с «МЮ» по схеме «5+1». А его бывший клуб получил € 75 млн. Также в сделку включены бонусы. Брайан взял себе в Манчестере 19-й номер. Высокая стоимость трансфера накладывает на Мбемо двойную ответственность. Сможет ли форвард выдержать давление одного из популярнейших клубов мира?

Франсишку Консейсау: «Порту» → «Ювентус» (€ 32 млн)

Франсишку Консейсау Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

«Ювентус» устроила игра Консейсау в аренде в сезоне-2024/2025. 22-летний вингер забил семь мячей и оформил шесть ассистов в 40 встречах. И туринцы выкупили Франсишку у «Порту» за € 32 млн. Консейсау подписал с «Ювентусом» пятилетний контракт. Ради итальянского гранда Шику отказался от предложения английского «Эвертона».

Ричард Риос: «Палмейрас» → «Бенфика» (€ 27 млн)

Ричард Риос Фото: slbenfica.pt

Риос классно проявил себя на клубном чемпионате мира в составе «Палмейраса». А до этого несколько лет выдавал стабильно высокий уровень в бразильской лиге и в сборной Колумбии. Тем удивительнее, что Риос перебирается в Европу только в 25 лет. Игроком интересовались «Зенит» и «Рома», но в итоге он выбрал «Бенфику». Лиссабонцы заплатили «Палмейрасу» € 27 млн. Ждём трансфер колумбийца за € 100+ млн в топ-клуб через пару лет?

Маркус Рашфорд: «Манчестер Юнайтед» → «Барселона» (аренда)

Маркус Рашфорд Фото: fcbarcelona.com

Мечта Рашфорда наконец-то исполнилась. Англичанин оказался в «Барселоне»: каталонцы арендовали форварда у «Манчестер Юнайтед» с правом выкупа за € 30 млн. Испанцы покроют всю зарплату Маркуса в € 14 млн в год (пошёл на сокращение на 15% в сравнении с АПЛ). Интересно, что Рашфорд стал первым англичанином в «Барселоне» за 36 лет после Гари Линекера.

Первис Эступиньян: «Брайтон» → «Милан» (€ 17 млн)

Первис Эступиньян Фото: acmilan.com

В «Милан» подъехала замена перешедшему в «Аль-Хиляль» Тео Эрнандесу. Миланцы приобрели у английского «Брайтона» левого защитника Первиса Эступиньяна за € 17 млн. Небольшая сумма за качественного футболиста. Эступиньян — первый эквадорец в истории «Милана». Он подписал контракт с командой на пять лет. После перехода Первис отметил, что трансфер стал реализацией «детской мечты». Посмотрим, поможет ли 27-летний игрок вернуться «Милану» в борьбу за титул Серии А.

Кристьян Москера: «Валенсия» → «Арсенал» (€ 15 млн)

Кристьян Москера Фото: arsenal.com

«Арсенал» усилил защиту, которая часто страдала от травм в прошлом сезоне. Лондонцы приобрели у «Валенсии» Кристьяна Москеру за € 15 млн плюс бонусы. 21-летний испанец подписал с «Арсеналом» контракт сроком на пять лет. «В прошлом сезоне мы поняли, что глубины состава в линии защиты недостаточно, и Кристьян нам очень поможет. У него другие качества, нежели у наших защитников. Он добавит огромного желания, потому что он очень хотел прийти и внести свой вклад», — отметил тренер лондонцев Микель Артета.

Уго Экитике: «Айнтрахт» Франкфурт → «Ливерпуль» (€ 95 млн)

Уго Экитике Фото: liverpoolfc.com

«Ливерпуль» захотел — «Ливерпуль» взял. Именно так работает клуб летом 2025 года. Четвёртым большим трансфером чемпиона Англии стал форвард «Айнтрахта» Уго Экитике. Мерсисайдцы заплатили за 23-летнего француза € 80 млн, также предусмотрены бонусы в размере € 15 млн. Нападающий подписал шестилетний контракт с новым клубом. Трансфер Экитике стал пятым по стоимости среди французских игроков в истории — больше платили только за Мбаппе, Дембеле, Гризманна и Погба. На «Энфилде» ожидают, что Уго станет не вторым Дарвином Нуньесом, а основным нападающим на долгие годы.

Родриго Де Пауль: «Атлетико» → «Интер Майами» (аренда)

Родриго Де Пауль Фото: intermiamicf.com

За «Интер Майами» вместе с Лионелем Месси выступают несколько его друзей: Луис Суарес, Жорди Альба и Серхио Бускетс. А тренирует команду Хавьер Маскерано — ещё один экс-партнёр Лео. Но теперь отряд Месси в штате Флорида пополнился Родриго Де Паулем. «Атлетико» отдал полузащитника в аренду с обязательным правом выкупа за € 15 млн. 31-летний футболист подпишет контракт до 31 декабря 2029 года.

Сауль Ньигес: «Атлетико» → «Фламенго» (свободный агент)

Сауль Ньигес Фото: Adriano Fontes/CRF

Сауль провёл 17 лет в системе «Атлетико»! За основную команду Ньигес выступал с 2012 года. Он провёл 427 матчей, в которых забил 48 мячей и отдал 26 голевых передач. В составе «Атлетико» полузащитник становился чемпионом Испании, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, дважды становился победителем Лиги Европы и один раз — Суперкубка УЕФА. В 2021 и 2024 годах Сауля отправляли в аренды — в «Челси» и «Севилью» соответственно. Теперь с испанцем расстались окончательно: Ньигес едет в бразильский «Фламенго», который возглавляет его бывший партнёр Фелипе Луис. Контракт подписан на 3,5 года.

Давид Ганцко: «Фейеноорд» → «Атлетико» (€ 30 млн)

Давид Ганцко Фото: atleticodemadrid.com

В начале июля «Аль-Наср» и «Фейеноорд» достигли соглашения по трансферу Ганцко. Словак уже был на базе саудовского клуба, за Давида должны были заплатить € 35 млн, ещё € 5 млн — бонусами. Ганцко почти подписал контракт, но саудовцы в последний момент отказались завершать сделку. И всё же 27-летний игрок нашёл новый клуб. «Атлетико» заплатил € 30 млн за Давида и заключил с ним контракт на пять лет. Ганцко — первый словак в истории мадридского клуба.

Виктор Дьёкереш: «Спортинг» → «Арсенал» (€ 65,7 млн)

Виктор Дьёкереш Фото: Getty Images

Швед наконец-то добрался до АПЛ! «Арсенал» и «Спортинг» вели тяжёлые переговоры на протяжении месяца. Но в итоге клубы сошлись по условиям сделки. Португальцы получили за Дьёкереша € 65,7 млн, плюс ещё € 10 млн прописаны разными бонусами. А агент форварда заработал за переход € 7 млн. Виктор подписал с «Арсеналом» контракт на пять лет и взял 14-й номер. Напомним, под ним за лондонцев выступал легендарный Тьерри Анри. Станет ли Дьёкереш для «Арсенала» суперзвездой? Болельщики надеются, что швед приведёт клуб к долгожданному чемпионству.

Ваня Милинкович-Савич: «Торино» → «Наполи» (аренда, € 15 млн)

Ваня Милинкович-Савич Фото: Enrico Locci/Getty Images

Антонио Конте получил нового голкипера. Ваня Милинкович-Савич перебрался в «Наполи» из «Торино» на правах аренды до лета 2026 года. В сделку включена опция выкупа за € 21,5 млн, которая может стать обязательной при определённых условиях. В прошлом сезоне Милинкович-Савич принял участие в 39 матчах во всех турнирах за «Торино», 11 из которых отыграл «на ноль». Для сравнения, голкипер «Наполи» Алекс Мерет провёл 35 встреч и не пропустил в 18 матчах.

Другие трансферы:

«Барселона» продала форварда Пау Виктора в «Брагу» за € 12 млн;

Рубен Клюйверт, сын легендарного форварда Патрика Клюйверта, перешёл из португальской «Каза Пия» в «Лион». Сумма трансфера — € 3,78 млн;

полузащитник Жортан Верету сменил «Лион» на «Аль-Араби» из Катара. Французы получили за игрока € 500 тыс.;

полузащитник Сириль Нгонж перебрался из «Наполи» в «Торино» на правах аренды;

защитник Алберту Кошта стал игроком «Порту». «Ювентус» получил за 21-летнего футболиста € 15 млн;

в обратном направлении проследовал защитник Жоау Мариу. «Юве» заплатил португальцам за 25-летнего игрока € 12,6 млн;

Александар Станкович, сын главного тренера «Спартака» Деяна Станковича, стал игроком «Брюгге».

«Интер» получил за 19-летнего полузащитника € 9,5 млн;

Александар Станкович Фото: clubbrugge.be

блеснувший на клубном чемпионате мира форвард «Флуминенсе» Джон Арьяс перешёл в английский «Вулверхэмптон» за € 17 млн;

датского вингера «Наполи» Йеспера Линдстрёма арендовал немецкий «Вольфсбург»;

воспитанник «Ювентуса» Самюэль Мбангула перешёл в немецкий «Вердер». Бременцы заплатили за 21-летнего бельгийца € 10 млн;

защитник «Порту» Отавио перешёл в клуб-новичок Лиги 1 «Париж» (€ 17 млн);

будущая звезда? 19-летний полузащитник Виктор Фрохольдт перешёл в «Порту» из «Копенгагена» за € 20 млн;

«Рома» арендовала нападающего «Брайтона» Эвана Фергюсона с опцией выкупа за € 40 млн;

Эван Фергюсон Фото: asroma.com

защитник Марк Пубиль стал игроком «Атлетико». «Альмерия» получила за 22-летнего футболиста € 16 млн;

«Вечный» Эшли Янг подписал контракт с «Ипсвичем». 40-летний англичанин не собирается заканчивать с футболом;

полузащитник Томмазо Побега перешёл в «Болонью» из «Милана» на правах аренды;

Томмазо Побега Фото: bolognafc.it