«У Карасёва были основания для третьего удаления у «Спартака». Судейство во 2-м туре РПЛ

МИР Российская Премьер-Лига стартовала неделю назад. В 1-м туре избежать судейских скандалов не удалось, поэтому арбитрам предстояло исправиться. Многие с задачей справились, но и вопросы остались.

Специально для «Чемпионата» судейство во 2-м туре чемпионата России разобрал наш эксперт, бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов. Ниже — его экспертиза по всем восьми матчам.

Максимальная оценка — 8,5. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок.



Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).



В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла.



0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.



Один балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.



Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

«Крылья Советов» — «Пари НН» — 2:0

Хорошая работа Чебана. Спокойно, просто, игра несложная.

Оценка Чебана — 8,4.

Сергей Чебан Фото: ПФК «Крылья Советов»

«Спартак» — «Балтика» — 0:3

На восьмой минуте Карасёв показал красную Заболотному. Вопрос даже не в карточке, а в том, что арбитр такого уровня со своей позиции изначально ничего не увидел. Также ему, возможно, не помог резервный арбитр, который смотрел в ту же сторону. Заболотный тянулся к мячу, ногу было некуда девать, она пошла по бедру вскользь. За красную говорят шипы, но для меня это жёлтая, потому что игрок «Спартака» успел согнуть ногу и вывернуть стопу. Действий для травмы я здесь не увидел. Однако, скорее всего, ЭСК решение арбитра поддержит. Для меня же это ошибка Карасёва.

Далее Карасёв не показал жёлтую Литвинову за грубую игру. Футболист «Балтики» прокинул мяч, а игрок «Спартака» его сбил. Открытая позиция у Карасёва, должен был наказывать.

В конце первого тайма отменил гол в ворота «Спартака» после просмотра повтора. Этот момент долго смотрели на предмет фола на вратаре. Отмена гола правильная, но изначально Карасёв должен был назначить свободный удар, так как игрок «Спартака» зажимал мяч ногами. И то же самое можно было делать, когда другой игрок сел на мяч — это неспортивное поведение. В итоге решение вынесли за удар по рукам вратарю, который положил руки на мяч — это считается контролем.

На 58-й минуте — вторая жёлтая Маркиньосу. К Карасёву здесь претензий нет. С его позиции это вторая жёлтая. Если бы он увидел прямую красную, это могло бы спасти Маркиньоса, потому что дальше смотрели бы офсайд. Однако графику не чертили, а по трансляции, возможно, игрок «Балтики» был во «вне игры». Тогда это проблема первого ассистента.

У Карасёва были основания показать вторую жёлтую и Умярову, который чуть вскользь наступил на игрока «Балтики». Но тогда было бы три удаления.

Оценка Карасёва — 7,8.

«Динамо» — «Ростов» — 1:0

Первый момент — на 41-й минуте. Кукуян ошибся и показал жёлтую Осипенко. Тот в правильной манере выполнил подкат и сбоку выбил мяч. Лангович же выставил ногу в сторону и подставился. А Кукуян назначил опасный штрафной.

На 90-й минуте Кукуян правильно отменил гол в ворота «Ростова», когда игрок «Динамо», находясь в офсайде, сделал движение к мячу и тем самым отвлёк вратаря. Это «вне игры».

Оценка Кукуяна — 8,3.

Павел Кукуян Фото: ФК «Динамо»

«Краснодар» — «Локомотив» — 1:2

На 33-й минуте Левников назначил 11-метровый в ворота «Краснодара» и показал жёлтую Диего Косте — видимо, за грубую игру. Простой момент для арбитра.

Сложный момент на 80-й минуте, однако Левников снова прав. Игрок «Локо» Батраков первым выпрыгнул вверх, подстроился под мяч и сыграл головой, а соперник не успел — тянулся головой и врезался в локоть. Момент проверяли, пытались зацепиться, поднатянуть, но по всем правилам это верное решение — чистый гол.

Оценка Левникова — 8,6.

«Сочи» — «Акрон» — 0:4

По общей картине Целовальников был хорош, хоть и есть над чем работать. Видно, что пришёл из Первой лиги — пытается быть близко к мячу, попадает под мяч. Для арбитра РПЛ это роскошь.

На 56-й минуте Целовальников верно назначил пенальти в ворота «Сочи». Несложный эпизод — защитник не успел и подбил.

Ключевой момент — на 89-й минуте. При подаче с углового Целовальников занимал открытую позицию, всё видел — игрок «Сочи» отмахнулся от соперника и попал тому по лицу. По мне, это применение чрезмерной силы. Бобровский на VAR проверял момент, но почему-то посчитал, что это не красная карточка. Не понимаю почему.

Оценка Целовальникова — 7,8.

Владислав Целовальников Фото: ФК «Сочи»

ЦСКА — «Ахмат» — 2:1

На 64-й минуте Иванов не показал жёлтую игроку «Ахмата» Самородову за грубую игру. На 86-й — правильно показал вторую жёлтую Тодоровичу за срыв перспективной атаки. А на 90+2-й минуте ошибочно назначил опасный штрафной в ворота ЦСКА — надо было наказывать Талала за симуляцию.

Есть ещё вопрос по Мойзесу, которому показали жёлтую. Мне она не нравится. Однако не стал приписывать Иванову, потому что не хватило ракурсов на повторах.

Оценка Иванова — 8,2.

«Оренбург» — «Динамо» Махачкала — 1:1

Танашев — ещё один дебютант. Хорошо, спокойно, всё просто и по делу. Из дебютантов он пока лучший.

Оценка Танашева — 8,4.

Инал Танашев Фото: ФК «Оренбург»

«Рубин» — «Зенит» — 2:2

Самый громкий момент — седьмая минута, когда Сухой был обязан самостоятельно назначить 11-метровый в ворота «Рубина». Дурацкий эпизод в том плане, что невозможно всем объяснить, что произошло. А так – это проблема защитника, который двигался в штрафной и выставил руку в сторону, после чего мяч попал в неё сзади. Это ошибка Сухого, которую он исправил после вмешательства VAR.

Оценка Сухого — 7,9 (8,4).