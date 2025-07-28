Топ-события вторника: Кубок России по футболу, теннис и водный ЧМ

Насыщенное 29 июля: «Динамо» — «Сочи» и «Краснодар» — «Крылья Советов», Чикунова и Колесников в Сингапуре и Потапова в Монреале!

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Время в материале указано по Москве.

🎾 2:30*: Антония Ружич (Хорватия, Q) — Анастасия Потапова (Россия), Монреаль, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Потапова успешно стартовать в Монреале?

Анастасия Потапова после выхода во второй круг «Ролан Гаррос» пропустила Уимблдон из-за проблем со здоровьем и неудачно начала американскую серию турниров, уступив на старте «пятисотника» в Вашингтоне юной канадке Виктории Мбоко. Теперь 24-летняя россиянка попытается реабилитироваться на «тысячнике» в Монреале. Её первой соперницей будет хорватка Антония Ружич, успешно прошедшая квалификацию. Теннисистки ранее друг с другом не играли, а будущая победительница далее сразится с чешкой Викторией Муховой, посеянной под 11-м номером.

🥇 🏊 12:30: Прыжки в воду, чемпионат мира, мужчины, синхронные прыжки, 10 м

Интрига: готовы ли Шлейхер и Терновой прыгать без срывов?

В мужской синхронной «вышке» Россию представит дуэт Никита Шлейхер/Руслан Терновой. Это отличный дуэт сильных мастеров, которые теоретически могут бороться даже с китайцами. Но наши спортсмены слишком долго были отстранены от международных стартов, и сейчас это сказывается. Если Шлейхер и Терновой справятся с нервами и смогут отпрыгать без срывов, чего не удалось накануне нашим девушкам, то будут в медалях. Всё зависит только от них самих.

🥇 🏊 14:56: Плавание, чемпионат мира, мужчины, спина, 100 м

Интрига: будет ли у России первое золото в плавании?

Климент Колесников и Мирон Лифинцев — сильнейшие в России в плавании на спине. Накануне они синхронно пробились в финал, но Колесников — со вторым результатом, а Лифинцев — с восьмым. Впрочем, дорожка вряд ли имеет значение в плавании на спине. Оба российских пловца — претенденты на медаль. Даже на награду высшего достоинства. Шансы на это действительно высокие. Будем верить, что всё получится.

Россияне уверенно вышли в финал: Колесников и Лифинцев вышли в финал чемпионата мира на 100-метровке на спине

🥇 🏊 15:38: Плавание, чемпионат мира, женщины, брасс, 100 м

Интрига: готова ли Чикунова взять медаль на непрофильной дистанции?

Дистанция 100 м брассом для Евгении Чикуновой не является профильной, поскольку она лучше всех в мире плавает на 200 м. Но в финал ЧМ-2025 российская спортсменка пробилась с четвёртым результатом, все остальные – совсем рядом. По словам самой спортсменки, в финале ей главное – проплыть первые 50 м не восьмой, как было в полуфинале. Если так получится — есть все шансы на награду.

Чикунова — о соперницах и настрое на 100 м: Чикунова: нельзя расслабляться, есть тёмные лошадки, которые берегут силы на финал

⚽️ 18:30: «Динамо» Москва — «Сочи», Кубок России, 1-й тур

Интрига: «Динамо» начнёт Кубок с победы?

«Динамо» пока что показывает не тот футбол, который хочет видеть от команды Валерий Карпин. Но тренер только строит свою систему, необходимо время. Однако никто не отменяет необходимость побед. И Кубок не исключение. В 1-м туре москвичи примут дома «Сочи», начавший сезон РПЛ с двух поражений от «Локомотива» (0:3) и «Акрона» (0:4). Сочинцы едут к «Динамо» злыми, с большим желанием исправиться перед болельщиками.

⚽️ 18:30: «Акрон» — «Балтика», Кубок России, 1-й тур

Интрига: битва двух приятно удививших команд на старте сезона

«Акрон» и «Балтика» начали сезон красиво. Тольяттинцы разгромили «Сочи» и сыграли вничью с «Крыльями Советов» в РПЛ. А «Балтика» увезла четыре очка из Москвы после встреч с «Динамо» (1:1) и «Спартаком» (3:0). Теперь два неожиданных открытия старта сезона начинают выступления в Кубке. Кто из команд вырвется немного вперёд?

⚽️ 20:45: «Краснодар» — «Крылья Советов», Кубок России, 1-й тур

Интрига: чемпион России исправится за поражение в прошлой игре?

«Краснодар» не лучшим образом начал сезон. Сначала клуб уступил в Суперкубке России ЦСКА (0:1). А уже во 2-м туре РПЛ проиграл дома «Локомотиву» (1:2). Пока что чемпион России находится не в лучшей форме. Воспользуются ли этим «Крылья Советов», которые начали сезон с победы и ничьей? Кубок — другая история, но самарцы выглядят как команда, способная испортить настроение «Краснодару» снова.