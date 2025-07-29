Главное о Кубке России — 2025/2026. Формат, состав групп, расписание, команды из Медиалиги

Сегодня, 29 июля, стартует новый розыгрыш FONBET Кубка России. Кто, когда и с кем сыграет? Что по формату турнира? И какие команды стартуют на самых ранних стадиях Пути регионов? Собрали всю важную информацию.

Формат розыгрыша Кубка России — 2025/2026

Тут, к счастью, никаких отличий от предыдущего розыгрыша нет. Полноценный групповой этап и возможность проиграть в плей-офф сохраняются.

Клубы Премьер-Лиги разыгрывают места в плей-офф на групповом этапе. Первые два места отправляются в верхнюю сетку (Путь РПЛ), третье — в нижнюю (Путь регионов), четвёртое — домой.

Клубы ниже рангом участвуют в плей-офф на выбывание и подняться в Путь РПЛ не могут.

В случае поражения в плей-офф верхней сетки клуб не выбывает, а отправляется в Путь регионов. Однако поражение в финале Пути РПЛ всё же приведёт к прямому вылету.

В главном финале встретятся победители Пути РПЛ и Пути регионов.

Когда и почему появился такой формат? А кто от него проиграл?

Подобный регламент стал действовать с сезона-2022/2023, чтобы заполнить в календаре пустоты после отстранения российских клубов от еврокубков. Что стало очевидным минусом для представителей низших лиг, поскольку до матчей с командами РПЛ добираются только четыре клуба. К примеру, до весны 2025-го в Кубке от Первой лиги дожил только «Урал». Чтобы выйти в финал, клубам не из Премьер-Лиги нужно выиграть девять встреч кряду, что похоже на фантастику.

Матч Кубка России — 2023/2024 с участием «Урала» Фото: ФК «Урал»

Группы и расписание Пути РПЛ Кубка России

Изначально в группе А должно было сыграть «Торпедо», однако после ссылки москвичей в Первую лигу их заменил «Оренбург». Время начала матчей указано московское.

Группа А: «Зенит», «Рубин», «Ахмат», «Оренбург»

1-й тур: «Ахмат» – «Зенит» (30 июля), «Рубин» – «Оренбург» (31 июля);

2-й тур: «Зенит» – «Рубин» (12 августа), «Оренбург» – «Ахмат» (13 августа);

3-й тур: «Оренбург» – «Зенит» (26 августа), «Ахмат» – «Рубин» (26 августа);

4-й тур: «Зенит» – «Ахмат», «Оренбург» – «Рубин» (16-18 сентября);

5-й тур: «Ахмат» – «Оренбург», «Рубин» – «Зенит» (30 сентября — 2 октября);

6-й тур: «Зенит» – «Оренбург», «Рубин» – «Ахмат» (21-23 октября).

Группа B: «Краснодар», «Динамо» Москва, «Крылья Советов», «Сочи»

1-й тур: «Динамо» – «Сочи» (29 июля), «Краснодар» – «Крылья Советов» (29 июля);

2-й тур: «Сочи» – «Крылья Советов» (13 августа), «Динамо» – «Краснодар» (13 августа);

3-й тур: «Крылья Советов» – «Динамо» (27 августа), «Сочи» – «Краснодар» (27 августа);

4-й тур: «Сочи» – «Динамо», «Крылья Советов» – «Краснодар» (16-18 сентября);

5-й тур: «Крылья Советов» – «Сочи», «Краснодар» – «Динамо» (30 сентября — 2 октября);

6-й тур: «Динамо» – «Крылья Советов», «Краснодар» – «Сочи» (21-23 октября).

Группа C: «Спартак», «Ростов», «Динамо» Махачкала, «Пари НН»

1-й тур: «Динамо» – «Пари НН» (30 июля), «Ростов» – «Спартак» (30 июля);

2-й тур: «Спартак» – «Динамо» (12 августа), «Пари НН» – «Ростов» (14 августа);

3-й тур: «Спартак» – «Пари НН» (26 августа), «Ростов» – «Динамо» (27 августа);

4-й тур: «Пари НН» – «Динамо», «Спартак» – «Ростов» (16-18 сентября);

5-й тур: «Динамо» – «Ростов», «Пари НН» – «Спартак» (30 сентября — 2 октября);

6-й тур: «Динамо» – «Спартак», «Ростов» – «Пари НН» (21-23 октября).

Группа D: ЦСКА, «Локомотив», «Акрон», «Балтика»

1-й тур: «Акрон» – «Балтика» (29 июля), ЦСКА – «Локомотив» (30 июля);

2-й тур: «Акрон» – ЦСКА (12 августа), «Локомотив» – «Балтика» (13 августа);

3-й тур: «Балтика» – ЦСКА (27 августа), «Локомотив» – «Акрон» (28 августа);

4-й тур: «Акрон» – «Локомотив», ЦСКА – «Балтика» (16-18 сентября);

5-й тур: «Балтика» – «Акрон», «Локомотив» – ЦСКА (30 сентября — 2 октября);

6-й тур: ЦСКА – «Акрон», «Балтика» – «Локомотив» (21-23 октября).

Пары и расписание Пути регионов

В этом сезоне в Кубке вновь сыграют клубы Медиалиги: «Амкал», 2DROTS и «БроукБойз».

Первый отборочный раунд или 1/256 финала

5 августа:

«Амкал» Москва – «Квант» Обнинск;

«Шумбрат» Саранск – «Кристалл-МЭ3Т» Борисоглебск;

«РВЧеллендж» Санкт-Петербург – «Звезда» Санкт-Петербург.

6 августа:

«Ильпар» Пермский край – «Носта» Новотроицк;

«ПСК» станица Динская – «Дружба» Майкоп;

«Красное Знамя» Ногинск – «Коломна»;

2DROTS Москва – «Торпедо-Владимир»;

«БроукБойз» Одинцово – «Орёл»;

«СШ Ленинградец» Рощино, Ленобласть – «Череповец».

7 августа:

«Бурятия» Улан-Удэ – «Иркутск»;

«Анри» Владивосток – «КДВ» Томск;

«Темп» Барнаул – «Уралец-ТС» Нижний Тагил;

«СШОР 1 – Кристалл» Санкт-Петербург – «Луки-Энергия» Великие Луки.

2DROTS в Кубке России Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Второй отборочный раунд или 1/128 финала

Все матчи данной стадии пройдут с 19 по 21 августа:

«Велес» Москва – «Красное Знамя»/«Коломна»;

«Космос» Долгопрудный – «2DROTS»/«Торпедо-Владимир»;

«Калуга» – «Амкал»/«Квант»;

«Салют» Белгород – «Рязань»;

«Муром» Владимирская область – «Шумбрат»/«Кристалл-МЭ3Т»;

«Спартак» Тамбов – «Металлург» Липецк;

«Авангард» Курск – «БроукБойз»/«Орёл»;

«Динамо» Брянск – «Леон Сатурн» Раменское;

«Зенит» Пенза – «Строгино»;

«Волгарь» Астрахань – «Чертаново»;

«РВЧеллендж»/«Звезда» – «СШ Ленинградец»/«Череповец»;

«Ленинградец» Рощино, Ленобласть – «СШОР 1 – Кристалл»/«Луки-Энергия»;

«Динамо» Вологда – «Динамо» Санкт-Петербург;

«Текстильщик» Иваново – «Тверь»;

«Динамо» Киров – «Фанком» Киров;

«Химик» Дзержинск – «Амкар» Пермь;

«Тюмень» – «Ильпар»/«Носта»;

«Торпедо» Миасс – «Волна» Ковернино, Нижегородская область;

«Бурятия»/«Иркутск» – «Сибирь» Новосибирск;

«Анри»/«КДВ» – «Динамо» Владивосток;

«Темп»/«Уралец-ТС» – «Иртыш» Омск;

«Знамя Труда» Орехово-Зуево – «Динамо» Барнаул;

«Легион» Махачкала – «Алания» Владикавказ;

«Астрахань» – «Победа» Хасавюрт;

«Машук-КМВ» Пятигорск – «Спартак-Нальчик»;

«Кубань Холдинг» станица Павловская, Краснодарский край – «Нарт» Черкесск;

«Кубань» Краснодар – «ПСК»/«Дружба»;

«Динамо» Ставрополь – «Ангушт» Назрань.

Полное расписание Пути регионов будет доступно по этой ссылке.