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Кубок России по футболу — 2025/2026: формат, расписание, календарь, состав групп, кто играет, регламент, подробности, Медиалига

Главное о Кубке России — 2025/2026. Формат, состав групп, расписание, команды из Медиалиги
Георгий Илющенко
Главное о новом Кубке России по футболу
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Стартует сегодня!

Сегодня, 29 июля, стартует новый розыгрыш FONBET Кубка России. Кто, когда и с кем сыграет? Что по формату турнира? И какие команды стартуют на самых ранних стадиях Пути регионов? Собрали всю важную информацию.

Исход предыдущего розыгрыша решился в серии пенальти:
Акинфеев занял те самые ворота «Лужников». И взял финальную серию пенальти Кубка для ЦСКА!
Акинфеев занял те самые ворота «Лужников». И взял финальную серию пенальти Кубка для ЦСКА!

Формат розыгрыша Кубка России — 2025/2026

Тут, к счастью, никаких отличий от предыдущего розыгрыша нет. Полноценный групповой этап и возможность проиграть в плей-офф сохраняются.

  • Клубы Премьер-Лиги разыгрывают места в плей-офф на групповом этапе. Первые два места отправляются в верхнюю сетку (Путь РПЛ), третье — в нижнюю (Путь регионов), четвёртое — домой.
  • Клубы ниже рангом участвуют в плей-офф на выбывание и подняться в Путь РПЛ не могут.
  • В случае поражения в плей-офф верхней сетки клуб не выбывает, а отправляется в Путь регионов. Однако поражение в финале Пути РПЛ всё же приведёт к прямому вылету.
  • В главном финале встретятся победители Пути РПЛ и Пути регионов.

Когда и почему появился такой формат? А кто от него проиграл?

Подобный регламент стал действовать с сезона-2022/2023, чтобы заполнить в календаре пустоты после отстранения российских клубов от еврокубков. Что стало очевидным минусом для представителей низших лиг, поскольку до матчей с командами РПЛ добираются только четыре клуба. К примеру, до весны 2025-го в Кубке от Первой лиги дожил только «Урал». Чтобы выйти в финал, клубам не из Премьер-Лиги нужно выиграть девять встреч кряду, что похоже на фантастику.

Матч Кубка России — 2023/2024 с участием «Урала»

Матч Кубка России — 2023/2024 с участием «Урала»

Фото: ФК «Урал»

Группы и расписание Пути РПЛ Кубка России

Изначально в группе А должно было сыграть «Торпедо», однако после ссылки москвичей в Первую лигу их заменил «Оренбург». Время начала матчей указано московское.

Добавьте в закладки, чтобы не потерять! Календарь Кубка России

Группа А: «Зенит», «Рубин», «Ахмат», «Оренбург»

1-й тур: «Ахмат» – «Зенит» (30 июля), «Рубин» – «Оренбург» (31 июля);
2-й тур: «Зенит» – «Рубин» (12 августа), «Оренбург» – «Ахмат» (13 августа);
3-й тур: «Оренбург» – «Зенит» (26 августа), «Ахмат» – «Рубин» (26 августа);
4-й тур: «Зенит» – «Ахмат», «Оренбург» – «Рубин» (16-18 сентября);
5-й тур: «Ахмат» – «Оренбург», «Рубин» – «Зенит» (30 сентября — 2 октября);
6-й тур: «Зенит» – «Оренбург», «Рубин» – «Ахмат» (21-23 октября).

Группа B: «Краснодар», «Динамо» Москва, «Крылья Советов», «Сочи»

1-й тур: «Динамо» – «Сочи» (29 июля), «Краснодар» – «Крылья Советов» (29 июля);
2-й тур: «Сочи» – «Крылья Советов» (13 августа), «Динамо» – «Краснодар» (13 августа);
3-й тур: «Крылья Советов» – «Динамо» (27 августа), «Сочи» – «Краснодар» (27 августа);
4-й тур: «Сочи» – «Динамо», «Крылья Советов» – «Краснодар» (16-18 сентября);
5-й тур: «Крылья Советов» – «Сочи», «Краснодар» – «Динамо» (30 сентября — 2 октября);
6-й тур: «Динамо» – «Крылья Советов», «Краснодар» – «Сочи» (21-23 октября).

Группа C: «Спартак», «Ростов», «Динамо» Махачкала, «Пари НН»

1-й тур: «Динамо» – «Пари НН» (30 июля), «Ростов» – «Спартак» (30 июля);
2-й тур: «Спартак» – «Динамо» (12 августа), «Пари НН» – «Ростов» (14 августа);
3-й тур: «Спартак» – «Пари НН» (26 августа), «Ростов» – «Динамо» (27 августа);
4-й тур: «Пари НН» – «Динамо», «Спартак» – «Ростов» (16-18 сентября);
5-й тур: «Динамо» – «Ростов», «Пари НН» – «Спартак» (30 сентября — 2 октября);
6-й тур: «Динамо» – «Спартак», «Ростов» – «Пари НН» (21-23 октября).

Группа D: ЦСКА, «Локомотив», «Акрон», «Балтика»

1-й тур: «Акрон» – «Балтика» (29 июля), ЦСКА – «Локомотив» (30 июля);
2-й тур: «Акрон» – ЦСКА (12 августа), «Локомотив» – «Балтика» (13 августа);
3-й тур: «Балтика» – ЦСКА (27 августа), «Локомотив» – «Акрон» (28 августа);
4-й тур: «Акрон» – «Локомотив», ЦСКА – «Балтика» (16-18 сентября);
5-й тур: «Балтика» – «Акрон», «Локомотив» – ЦСКА (30 сентября — 2 октября);
6-й тур: ЦСКА – «Акрон», «Балтика» – «Локомотив» (21-23 октября).

Подробная таблица группового этапа Кубка России

Пары и расписание Пути регионов

В этом сезоне в Кубке вновь сыграют клубы Медиалиги: «Амкал», 2DROTS и «БроукБойз».

Первый отборочный раунд или 1/256 финала

5 августа:

  • «Амкал» Москва – «Квант» Обнинск;
  • «Шумбрат» Саранск – «Кристалл-МЭ3Т» Борисоглебск;
  • «РВЧеллендж» Санкт-Петербург – «Звезда» Санкт-Петербург.

6 августа:

  • «Ильпар» Пермский край – «Носта» Новотроицк;
  • «ПСК» станица Динская – «Дружба» Майкоп;
  • «Красное Знамя» Ногинск – «Коломна»;
  • 2DROTS Москва – «Торпедо-Владимир»;
  • «БроукБойз» Одинцово – «Орёл»;
  • «СШ Ленинградец» Рощино, Ленобласть – «Череповец».

7 августа:

  • «Бурятия» Улан-Удэ – «Иркутск»;
  • «Анри» Владивосток – «КДВ» Томск;
  • «Темп» Барнаул – «Уралец-ТС» Нижний Тагил;
  • «СШОР 1 – Кристалл» Санкт-Петербург – «Луки-Энергия» Великие Луки.
2DROTS в Кубке России

2DROTS в Кубке России

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Второй отборочный раунд или 1/128 финала

Все матчи данной стадии пройдут с 19 по 21 августа:

  • «Велес» Москва – «Красное Знамя»/«Коломна»;
  • «Космос» Долгопрудный – «2DROTS»/«Торпедо-Владимир»;
  • «Калуга» – «Амкал»/«Квант»;
  • «Салют» Белгород – «Рязань»;
  • «Муром» Владимирская область – «Шумбрат»/«Кристалл-МЭ3Т»;
  • «Спартак» Тамбов – «Металлург» Липецк;
  • «Авангард» Курск – «БроукБойз»/«Орёл»;
  • «Динамо» Брянск – «Леон Сатурн» Раменское;
  • «Зенит» Пенза – «Строгино»;
  • «Волгарь» Астрахань – «Чертаново»;
  • «РВЧеллендж»/«Звезда» – «СШ Ленинградец»/«Череповец»;
  • «Ленинградец» Рощино, Ленобласть – «СШОР 1 – Кристалл»/«Луки-Энергия»;
  • «Динамо» Вологда – «Динамо» Санкт-Петербург;
  • «Текстильщик» Иваново – «Тверь»;
  • «Динамо» Киров – «Фанком» Киров;
  • «Химик» Дзержинск – «Амкар» Пермь;
  • «Тюмень» – «Ильпар»/«Носта»;
  • «Торпедо» Миасс – «Волна» Ковернино, Нижегородская область;
  • «Бурятия»/«Иркутск» – «Сибирь» Новосибирск;
  • «Анри»/«КДВ» – «Динамо» Владивосток;
  • «Темп»/«Уралец-ТС» – «Иртыш» Омск;
  • «Знамя Труда» Орехово-Зуево – «Динамо» Барнаул;
  • «Легион» Махачкала – «Алания» Владикавказ;
  • «Астрахань» – «Победа» Хасавюрт;
  • «Машук-КМВ» Пятигорск – «Спартак-Нальчик»;
  • «Кубань Холдинг» станица Павловская, Краснодарский край – «Нарт» Черкесск;
  • «Кубань» Краснодар – «ПСК»/«Дружба»;
  • «Динамо» Ставрополь – «Ангушт» Назрань.

Полное расписание Пути регионов будет доступно по этой ссылке.

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