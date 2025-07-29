«Спартак» оформляет свой крупнейший трансфер! Всё-таки дожали звезду из чемпионата Турции

Жедсон мог оказаться в РПЛ ещё зимой, но доберётся только сейчас.

Болельщики «Спартака» дождались. В клуб переходит Жедсон Фернандеш. Как сообщает турецкий журналист Ягыз Сабунджуоглу, москвичи согласовали с «Бешикташем» условия сделки. Сумма трансфера составит € 20 млн плюс € 5 млн бонусами. По информации «Чемпионата», «Спартак» предложил Жедсону зарплату около € 3,5 млн в год с учётом бонусов. Фиксированная часть составит € 2,5 млн за сезон. Если Фернандеш подпишет контракт с клубом, то станет самым высокооплачиваемым игроком москвичей. O Jogo подтверждает – пишут, что «Бенфика» также согласилась на трансфер (часть прав на футболиста принадлежит именно португальцам).

Жедсон мог оказаться в РПЛ ещё летом 2024 года. Тогда игрока рассматривал «Зенит», но после удачного старта сине-бело-голубые передумали совершать сделку (к тому же в Санкт-Петербурге остались Вендел и Клаудиньо). Также петербуржцев насторожил возможный скандал с трансфером Жедсона, который уже дал согласие на четырёхлетний контракт с зарплатой в € 3 млн в год.

Турецкий журналист Гёкхан Динч написал, что «Бешикташ» продаст «Зениту» Фернандеша и Бактиёра Зайнутдинова за € 30 млн, однако при этом стамбульцы попросили оформить сделку так, чтобы португалец шёл за € 5 млн, а казахстанец – за € 25 млн. Хотя в реальности именно Жедсон оценивался раз в пять дороже. Причина – в нежелании делиться большой суммой денег с «Бенфикой», которая, согласно источнику, оставила за собой 50% от перепродажи полузащитника. Лиссабонцы, вероятно, подали бы в суд на «Бешикташ» из-за искусственного занижения стоимости игрока, а участвовать в подобных историях и портить себе имидж, конечно, не хочется никому.

Руководство турецкого клуба пригрозило Динчу судом, а в декабре 2024-го об этой истории рассказал экс генеральный секретарь клуба Каан Шакул: «Мы достигли соглашения о переходе Зайнутдинова и Фернандеша. Сначала хотели получить € 32 млн, но согласились на € 27 млн. Однако затем появилась информация, что мы собираемся занизить стоимость Жедсона, поскольку 50% прав на него принадлежит «Бенфике», и таким образом заработать больше денег. В «Зените» увидели это и сказали: «Извините». Они восприняли новость серьёзно».

Зимой 2025-го петербуржцы снова рассматривали вариант с покупкой Фернандеша. Но намного активнее интерес проявлял «Спартак». Как сообщил тогда Metaratings, москвичи предложили португальцу контракт с зарплатой около € 2,7 млн в год. В Турции интерес к Фернандешу от «Спартака» подтверждали местные инсайдеры, однако они сообщали, что предложение в € 22 млн от московского клуба уже отклонено.

Как утверждал журналист Серкан Дикме, «Бешикташ» запросил у «Спартака» € 30 млн. В итоге москвичи получили отказ от президента стамбульцев Сердала Адали. По данным Sözcü, москвичи были готовы заплатить € 25 млн за португальского футболиста. Теперь же эта сумма устраивает боссов «Бешикташа».

Жедсон Фернандеш в «Бешикташе» Фото: Ahmad Mora/Getty Images

После срыва трансфера зимой Жедсон не выпал из состава стамбульцев: в чемпионате Турции он пропустил всего одну игру. «Бешикташ» финишировал четвёртым и квалифицировался в Лигу конференций. Всё не так уж плохо. Но по итогам сезона клуб получил штраф в € 900 тыс. от УЕФА: клуб превысил лимит затрат на состав. Правило ограничивает долю совокупных трат на игровой состав. Для финансового года, завершившегося в 2024-м, расходы были установлены на уровне 80% от доходов клуба с последующим снижением до 70% начиная с сезона-2025/2026. «Бешикташу» предстояло закрыть балансовые дефициты в течение двух-четырёх лет или выправить параметр «зарплаты футболистов/доходы клуба».

Стамбульцы решили улучшить финансовое положение с помощью продажи Жедсона. Тем более что клуб уже нашёл замену португальцу, забрав из «Бенфики» Оркуна Кёкчю (аренда с последующим выкупом за € 25 млн в 2026-м). Единственным препятствием для перехода Фернандеша оставался пункт соглашения с лиссабонцами, по которому «Бешикташ» должен отдать 50% от следующего трансфера португальцам. Поэтому клуб не рассматривал варианты с продажей игрока за небольшую сумму.

Журналист Бен Джейкобс в июне 2025 года сообщил, что «Зенит» сделал запрос по трансферу Жедсона. Однако основной целью петербуржцев оставался полузащитник «Фламенго» Жерсон, который в итоге и оказался в клубе. А игрок «Бешикташа» был приоритетом для «Спартака». По информации «Чемпионата», спортивный директор москвичей Фрэнсис Кахигао на протяжении нескольких недель прилетал в Стамбул на переговоры с боссами турецкого клуба. А 28 июля Ягыз Сабунджуоглу отметил, что представители «Спартака» снова прибыли в Турцию, чтобы завершить трансфер.

Интересно, что даже этим летом новостей о возможном уходе полузащитника было так много, что 10 июля «Бешикташ» на официальном сайте опроверг переговоры по Жедсону Фернандешу.

«Бешикташ» пресс-служба «Сообщения в печатных и электронных СМИ, что наш клуб и московский «Спартак» начали переговоры о переходе Жедсона Фернандеша, являются абсолютной ложью. Мы призываем наших болельщиков быть осторожными и игнорировать подобные ложные сообщения».

Но в итоге 26-летний португалец всё же окажется в России. По информации инсайдера Ивана Карпова, четырёхлетний контракт с 26-летним португальцем уже согласован. Сделка близка к завершению, стороны финализируют детали по платежам. В ближайшие дни Жедсон должен вылететь в Москву для прохождения медосмотра и подписания контракта. «Спартак» оформляет крупнейший трансфер в своей истории (ранее самой большой сделкой был переход Ливая Гарсии из АЕКа за € 18,7 млн). Москвичи дают весомый ответ на переход Жерсона в «Зенит» за € 25 млн. Теперь важно, чтобы португалец действительно помог хромающему на старте сезона «Спартаку».