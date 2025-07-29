«Поначалу я был шокирован». Почему легендарный Бериша покинул «Ахмат»?

Бернард Бериша точно один из самых экспрессивных футболистов РПЛ последних лет. Чего стоит только памятная перепалка с Абаскалем, а ведь подобных ситуаций с участием Бериши было немало. Но для «Ахмата» и всего чеченского футбола он настоящая легенда: почти девять лет в клубе! В интервью «Чемпионату» косовский технарь впервые рассказал об уходе из команды и подвёл итоги грозненского периода карьеры.

«Я мечтал завершить карьеру в «Ахмате»

— Вы покинули «Ахмат» спустя почти девять лет в клубе – что чувствуете?

— Для меня это был второй дом. Я играл в «Ахмате» восемь с половиной лет, жил в Грозном и проводил там много времени с семьёй. Мой сын ходил в местную школу, и всё было хорошо. Покидать «Ахмат» было очень тяжело – я провёл долгие годы в этом клубе и хотел завершить карьеру здесь. Однако не получилось. Руководство решило завершить со мной сотрудничество. Я сказал: «Хорошо. Если клуб не хочет видеть меня здесь – без проблем. Мы можем обсудить это, достигнуть соглашения и завершить совместную работу».

— Был вариант остаться в клубе?

— У меня не было такой возможности. Президент «Ахмата» сказал, что клуб не заинтересован в продолжении сотрудничества со мной. Я прошёл предсезонную подготовку с командой, показал хороший уровень, поэтому был немного шокирован таким решением. Но это футбол, и здесь такое случается. Опять же, сказал президенту, что нет никаких проблем, если клуб не хочет видеть меня. Мы расстались на хорошей ноте.

— Травма, после которой вы долго восстанавливались, могла повлиять на решение клуба?

— Не думаю. Я уже начал предсезонную подготовку и был неплох.

Бернард Бериша Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Уже есть варианты продолжения карьеры? Может, в России?

— Да, несколько предложений есть. Хочу продолжить играть в России, жду клубы. Посмотрим, что будет в будущем.

— Представляете себя в другом российском клубе?

— Конечно. И я хочу остаться в России, потому что уже привык к местному менталитету, знаю места, меня здесь уважают. Мне хорошо в России, и поэтому я хочу остаться и играть здесь.

— Когда-то вы говорили, что даже «Зениту» отказали бы.

— Да, но тогда никаких предложений от «Зенита» не было. На тот момент моей мечтой было завершить карьеру в «Ахмате», однако этого уже не случится.

— Сколько раз за эти годы задумывались над уходом из «Ахмата»?

— Никогда. У меня было много предложений от других клубов, например, из Катара или Европы. Но для меня на первом месте стоял «Ахмат», и я всегда говорил, что хочу закончить с футболом здесь. Никогда не думал о других командах, однако сейчас готов к новым вызовам.

— Променяли бы годы в «Ахмате» на карьеру в топ-лигах мира, если бы была возможность вернуться в прошлое?

— Нет, я не хотел бы ничего менять. Мне нравилось в «Ахмате», я чувствовал себя там как дома. В этом регионе близкий мне менталитет и много других вещей, которые удерживали меня в клубе. Я многому научился, многое приобрёл, и это очень важно для меня.

— Кого можете назвать лучшим партнёром за карьеру в «Ахмате»?

— Мои друзья — Ризван Уциев, Швец. Олег Иванов, по моему мнению, один из лучших игроков в истории «Ахмата». Могу также назвать Одисе Роши. В «Ахмате» я поиграл со многими классными футболистами, это было здорово.

— А с кем тренеров работалось комфортнее всего?

— Мне удалось поработать со множеством хороших специалистов, но выделю Андрея Талалаева. Это лучший тренер, с которым когда-либо работал, с ним я провёл лучший сезон в карьере.

Бернард Бериша и Андрей Талалаев Фото: РИА Новости

— Что он дал вам?

— Очень много. Благодаря ему я вырос во многих аспектах. Также хочу выразить своё уважение Магомеду Адиеву. Он пробыл с нами недолго, но за это время наладил очень сильную дисциплину в команде, привнёс много важного. А с Ташуевым мы показали лучший результат – пятое место в чемпионате. Всем тренерам, с которыми работал в «Ахмате», хочу сказать большое спасибо.

— Наверняка за столько лет накопилось много историй. Расскажите самую запоминающуюся.

— За период моей карьеры в Грозном было очень много моментов, которые никогда не забуду. Например, мы много раз побеждали, проигрывая по ходу матча. Лучший… Наверное, мой дубль в ворота «Краснодара» после семи месяцев восстановления после травмы. Спустя столько времени я вернулся на поле и забил! Ещё могу вспомнить момент, связанный как раз с Андреем Талалаевым. Это игра с «Зенитом», где я также забил два.

— Получали подарки от Кадырова?

— Как-то мы проигрывали «Тамбову» 0:1, и я забил на последней минуте. После матча Рамзан Ахматович подарил мне машину. Это было здорово! Я очень уважаю его, мы на связи.

«На поле бываю агрессивен, но в жизни – совершенно другой»

— Без проблем находили общий язык со всеми партнёрами?

— У меня никогда не было конфликтов в команде. С игроками, сотрудниками всегда был в хороших отношениях, всех поддерживал. С тренерским штабом и руководством «Ахмата» я тоже был очень близок. Все знали, что мой менталитет немного отличается – я делаю всё для результата. Это самое главное в футболе.

— Помимо финтов, вы всегда выделялись темпераментом. Откуда в вас эта страсть?

— Во время матча я действительно бываю очень эмоциональным, даже агрессивным. Но в обычной жизни – совершенно другой человек. Все эти эмоции – от желания показать лучший результат. Ради него ты готов сделать всё что угодно, и иногда сложно себя контролировать. Думаю, это нормально для футбола, интересно для болельщиков и зрителей — ведь мы играем для них. Болельщики приходят на стадион и хотят видеть шоу, а мы его показываем.

Василий Казарцев и Бернард Бериша Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

— Что ответите тем, кто называет вас провокатором?

— Все, с кем поиграл в «Ахмате» за эти восемь с половиной лет, знают, что я всегда хочу добиться лучшего результата и отдаю всего себя на поле. Думаю, это нормально.

— Были даже скандалы.

— Мне кажется, именно скандал был всего один – в матче со «Спартаком». То была отличная игра для «Ахмата», а в произошедшем нет ничего особенного.

— Случай с Абаскалем – как это было?

— Да ничего такого. Я забил гол и побежал праздновать к болельщикам, а Абаскаль оказался рядом. Всё это – только на газоне. Вне поля мы виделись несколько раз, и всё было в порядке. Это футбол, ничего особенного. Но когда ты играешь против такой хорошей команды, то всегда хочешь показать лучшее.

— Однако ваш прыжок был очень близко к Абаскалю.

— Он просто оказался рядом.

— Связывались с Абаскалем после этого случая?

— Я сразу сказал, что не хотел его спровоцировать, и в моём праздновании гола не было ничего особенного. Иногда ты не можешь контролировать свои эмоции, и случается такое.

— Встретив его сейчас, пожали бы руку?

— Конечно! На поле мы одни, в жизни – другие. И то, что происходит на газоне, там и остаётся и не имеет значения в дальнейшем. Подобное может произойти только во время матча, но не в обычной жизни.

— В перерыве того матча случилась перепалка между игроками.

— Возможно, некоторые игроки обсуждали что-то на повышенных тонах. Однако ничего такого.

Гильермо Абаскаль и Бернард Бериша Фото: «Чемпионат»/РИА Новости

— Правда, что остановить драку помог член правительства Чечни?

— Я такого не видел.

— А помните ещё один матч со «Спартаком», когда по громкой связи на стадионе даже обращались к судье?

— Нет… И этого не помню.

— Гол тульскому «Арсеналу» в 2021 году. Почему не дали мячу покинуть поле, чтобы сопернику оказали помощь?

— Если посмотрите видео, то увидите: когда я бежал, то не видел лежавшего позади меня игрока. Футболист, который был с мячом, не выбил его правильно – это было похоже на пас. И мы продолжили играть, как и все на поле.

— Но ведь у соперника была травма.

— В следующем сезоне с нами произошла такая же ситуация. И тогда соперник также забил гол. В матче же с Тулой я просто не видел соперника, а его партнёр отдал пас вместо того, чтобы выбить мяч в аут.

— Ещё вас часто упрекали в симуляциях. По делу?

— В футболе нужно наслаждаться игрой. Я так и делаю, я так играю. Однако я никогда не симулировал, а отдавал всего себя на поле. Падал только тогда, когда действительно был фол. В футболе не получится объяснить каждый эпизод, но я не симулянт.

— А с кем из игроков соперников намучились больше всего?

— Каждая игра с большими командами была более эмоциональной. Мы старались сыграть хорошо, иногда выигрывали, иногда – нет. Но в таких матчах всегда нужно демонстрировать характер, биться и показывать всем, что мы можем играть против топ-клубов. Поэтому не могу выделить одного футболиста, могу говорить лишь о командах. Против «Спартака», ЦСКА, «Зенита», «Локомотива», «Ростова» всегда получались эмоциональные и тяжёлые матчи. РПЛ — очень сильный чемпионат с отличными командами.

— Как относитесь к российским судьям?

— Я их очень уважаю, как и весь РФС. Много раз арбитры показывали хорошее отношение ко мне, уважение. Хочу сказать спасибо им и РФС за всё, что они делают, в том числе для меня. Никто никогда не собирался и не хотел спровоцировать меня. Всегда всё было хорошо – правда, спасибо.

— Бывало ли вам стыдно за какие-то эпизоды?

— Нет, никогда. То, что происходило на поле, чаще всего вызывало у меня гордость за себя, за свою игру. Думаю, если я найду команду, продолжу играть точно так же. Не жалею ни о чём в своей жизни.

— И никогда не переживали из-за собственной репутации?

— Никогда. Опять же, всегда гордился собой. По моему мнению, я чист – моя репутация ничем не испорчена. Такова моя ментальность, и в обычной жизни я очень хороший парень. На поле всегда делаю всё для победы, бываю эмоциональным, однако за его пределами я другой, как уже говорил.

«Хотел бы жить в Грозном, когда завершу карьеру»

— Как вам жилось в Грозном?

— В Грозном всё было отлично! Мой сын ходил в школу, мне всё нравилось – я был счастлив там. Сейчас мой этап в этом городе закончился, но я благодарен за всё клубу.

— Допускаете жизнь в чеченской столице после завершения карьеры?

— Да, вполне. Посмотрим, как сложится ситуация, я никогда не говорю никогда. Я даже хотел бы пожить в Грозном после завершения карьеры. Может, поработать в «Ахмате». Но сейчас сконцентрирован на поиске новой команды.

— Поначалу культура республики удивляла?

— Нет, мне всё сразу понравилось! Мой менталитет очень схож с местным, потому что мы мусульмане. Ничего особенного не заметил. Здесь очень здорово: хорошее образование, классные места. Я наслаждался временем в Грозном.

— Вы говорили, что готовы сделать российский паспорт. Такое ещё возможно?

— Нет, я не думал о получении российского гражданства. У меня есть паспорт Албании, паспорт Косова – не думаю, что нужен третий. Честно, никогда не думал об этом всерьёз.

«Даку – мой брат, я очень уважаю его»

— Как думаете, что ждёт «Ахмат» в новом сезоне?

— Желаю команде всего наилучшего! Много побед и хорошего сезона без травм.

— Вы успели познакомиться со Сторожуком?

— Когда руководство сообщило мне, что я покидаю команду, мы говорили все вместе. Несмотря на то что я был удивлён такому решению, желаю Александру хорошей работы в «Ахмате».

— Садулаев взял ваш седьмой номер в команде. Как вам такой преемник?

— Лечи – мой друг. Мы с Ризваном [Уциевым] помогали ему расти, часто сидели вместе и разговаривали, делились опытом. Он очень хороший человек, может многому учиться, в том числе перенимал и мой опыт. Для меня Лечи как брат, потому что мы всё время были вместе. Очень много жизненных ситуаций или моментов на поле объяснял ему. Думаю, мы с Ризваном проделали большую работу над Садулаевым, и теперь этот парень готов к выступлению за большой клуб.

Лечи Садулаев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Он самый талантливый футболист «Ахмата» за то время, что вы были в клубе?

— Лечи однозначно один из лучших футболистов из Грозного, которых я видел. Он очень талантлив, и, что ещё более важно, у него хорошее образование, потрясающая семья. Садулаеву тоже желаю всего самого лучшего.

— Лечи мог бы играть в Европе?

— Лечи очень вырос как личность и как футболист. Если он захочет играть в европейском чемпионате, то сможет это осуществить.

— А с Мирлиндом Даку общаетесь?

— Конечно, для меня он тоже как брат. Мы хорошо общаемся, несколько раз виделись вне поля.

— Топ-футболист?

— Мирлинд – один из лучших нападающих чемпионата России и очень важный футболист для «Рубина».

— Наверняка слышали о скандале на Евро с его участием. Что можете сказать?

— Не могу говорить за Даку. Я уважаю Мирлинда, он мой брат. Поэтому не могу говорить о том эпизоде.

— Что думаете об отстранении России от еврокубков?

— РПЛ – очень сильный чемпионат. Конечно, после этих санкций российскому футболу приходится тяжело, но РФС проделывает хорошую работу, организовывает интересные матчи для сборной. Думаю, скоро сборная России должна вернуться на международные соревнования, а клубы – снова начать выступать в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Надеюсь, этот момент близко.

— Возможен ли матч сборной России с Косовом или Албанией?

— Почему нет? Мы уважаем Россию, и, если Россия уважает эти страны, такие матчи возможны. Думаю, это уважение намного важнее футбола. Вы можете приехать в Косово или в Албанию, а мы — в Россию. Главное – взаимное уважение.

— Жалеете, что так и не сыграли с «Ахматом» в Европе?

— Все футболисты хотят играть против самых сильных команд. Думаю, это очень здорово.

— Скажете что-нибудь болельщикам «Ахмата» на прощание?

— Я благодарен «Ахмату» за всё, что клуб сделал для меня. Спасибо президенту и всем людям, меня окружавшим. С ними я очень вырос и многое приобрёл. Отдельное спасибо Рамзану Ахматовичу Кадырову, который очень помог мне, многое дал, уважал меня. И, конечно, хочу выразить свою признательность болельщикам. Они всегда понимали все трудности, всегда были со мной и со всей командой. А мы старались сделать их счастливыми. Большое спасибо за эти восемь с половиной лет.