Внезапный лидер-новичок, везение Комбарова и заявка на гол сезона. Главное в Первой лиге

«Лучшая лига мира» (это мы про Лигу Pari, если вы не поняли) не отстаёт от РПЛ по количеству крутых сюжетов. А мы по традиции рассказываем о главном. Конкретно сейчас – о главном во 2-м туре.

«Арсенал» и «Шинник» открыли тур ничьей

Команды начали осторожно: зонная оборона превалировала над атакой. В центре поля мяч редко держался у какой-либо из команд дольше 10 секунд. Так что полузащитники «Арсенала» Горбунов и Алинви прорваться через него не могли. И тут 20-я минута – гол Прохорова! После первого же опасного момента! Подача углового с левого фланга – мяч завис у дальней штанги, и Илья Порохов, оторвавшись от опекуна, мощно пробил головой — 0:1.

Это встряхнуло туляков, однако агрессии особо не прибавилось. Атаки хозяев разбивались о блок «Шинника», где выделялся Виталий Лысцов. На 66-й минуте пошли замены – Калмыков и Ботака-Йобома уступили место Джурановичу и Пуцко. Схема стала 3-5-2, а фланги активизировались. И почти сразу же хозяева сравняли! Полузащитник Эдарлин Рейес получил мяч у штрафной, обыграл оппонента слева – и пробил. Мяч срикошетил от ноги Лысцова и влетел в сетку под дальнюю штангу – 1:1.

Концовка – на нервах, обе команды рвались вперёд. На 82-й минуте прострел Горбунова из-за штрафной едва не привёл к победному голу «Арсенала»: не хватило сантиметров, чтобы внести мяч в сетку ворот. Счёт больше не изменился.

Матч в Туле показал, что «Арсенал» пока не готов доминировать даже дома, а «Шиннику» не хватает уверенности для побед. Гол Порохова — образец исполнения стандартов, удар Рейеса — символ настойчивости.

«Челябинск» вырвал победу у «Ротора» в битве новичка и ветерана

«Челябинск» начал очень активно. Команда давила через фланги и зарабатывала угловые (всего за первый тайм вышло три), но к голам они не привели. С дальними же ударами Сафронова и Морозова спокойно справлялся вратарь Илья Тусеев.

На протяжении всего второго тайма было много подходов, однако ни один не привёл к опасным моментам. Но на 80-й минуте случился гол. Вячеслав Бардыбахин вколотил мяч в сетку после подачи углового, но судья Владимир Фалов отменил мяч гостей из-за офсайда. Впрочем, 0:0 в планы команд не входило. «Челябинск» поддавил – и на 86-й минуте после навеса Александра Носова с фланга в штрафную мяч поменял траекторию из-за нескольких рикошетов и отлетел к Хетагу Кочиеву. А тот с разворота пробил в ближний угол — 1:0! Защитник, получивший жёлтую в начале второго тайма, стал героем встречи.

В 1993-м челябинский «Зенит» покинул Первую лигу. В 2025-м вернулся уже «Челябинск» – чтобы вгрызаться в каждого соперника. И в двух стартовых турах – шесть очков!

Игроки «Челябинска» Фото: ФК «Челябинск»

«КАМАЗ» сломил сопротивление «Волги» в драматичном матче

Главным героем встречи стал Давид Караев – он открыл счёт на 17-й минуте после стремительной контратаки. Полузащитник «КАМАЗа», продвинувшись к штрафной соперника, решился на дальний удар. Отскок от газона стал роковым для вратаря – 0:1.

После гола напряжение в матче нарастало. На 30-й минуте Артур Мурза получил мяч, на замахе убрал Апекова и ударил шведой в дальний угол. Пытаясь вынести мяч, защитник гостей только подправил его в девятку собственных ворот – 1:1.

Равенство продержалось недолго. На 33-й минуте Караев оформил дубль! Полузащитник с ходу вложился в мощный удар с 25 метров правой ногой. Мяч влетел в самую девятку – вратарю достать этот удар было совершенно невозможно.

Во втором тайме «Волга» бросилась отыгрываться. А гости – много фолили: предупреждения получили Абдуллаев, Аюкин, Юдинцев, Анисимов и Хубаев – за агрессивные подкаты и затяжку времени.

В целом гости грамотно сжигали время, перекрывая пространство в центре. Но главную драму сохранили на добавленные минуты.

95+5-я: три жёлтые карточки за 60 секунд! Маругин сбил Уридию, после чего игроки устроили небольшую перепалку. Бурко и Уридия также попали в протокол.

90+8-я: последний шанс «Волги». Воронин навесил с фланга на Ибрагимова, но тот не смог нанести качественный удар.

«Волга» пока без очков. Ей предстоит срочно решать проблемы с концентрацией и реализацией.

Нервы, перекладины и нули у Саратова и Комбарова

Уже с первых минут «Сокол» забрал инициативу, опираясь, конечно, на поддержку трибун (там собралось 3550 человек). Команда действовала по схеме 4-3-3, активно используя фланги. И инициатива оставалась за хозяевами весь тайм: они, например, выдали семь (!) угловых за 45 минут, кучу прострелов в штрафную, но защитники «Чайки» во главе с Маркеловым и Гурылёвым выносили все мячи. Лучший момент — удар Шайхтдинова с 20 метров, отбитый вратарём.

«Чайка» Дмитрия Комбарова отвечала редкими (хоть и опасными) контратаками. Их 4-2-3-1 сфокусировалась на закрытии зоны перед штрафной. Так что мячи до форварда Станислава Библика (автора дубля в 1-м туре) практически не доходили. Гости сознательно отдали владение мячом (48% против 52%), блокировали центр и провоцировали хозяев на дальние удары.

Дмитрий Комбаров Фото: ФК «Чайка»

После перерыва игра превратилась в нервный поединок с нарастающим количеством ошибок. Почти без моментов. Первый и самый опасный «Сокол» создал на 77-й минуте: после подачи углового защитник хозяев пробил через себя — мяч ударился в перекладину и отлетел на ногу одному из игроков, который находился за пределами штрафной. Он тоже решился на удар – вратарь «Чайки» был бессилен, но снова выручил каркас! Везение у Комбарова – невероятное. А матч показал, что даже нулевая ничья может быть интересной.

Феерия Гурциева и провал Эммерсона

Батраз Гурциев – дирижёр победы хабаровской команды. На 12-й минуте защитник хозяев Эммерсон сфолил в своей штрафной, и Николай Волошин сразу указал на «точку». Гурциев хладнокровно отправил мяч в сетку, обманув вратаря.

В добавленное к первому тайму время он же снова ворвался в штрафную, переиграв защитников. Его точный удар с левой ноги показался приговором для «Енисея».

Но красноярцы не стали дожидаться второго тайма и мгновенно врубили ответку! Уже через две минуты Александр Канаплин замкнул подачу с фланга, сократив отставание. Стадион взорвался – игра ожила. Ну а переломный момент матча случился на 51-й минуте, когда защитник «Енисея» Эммерсон, уже получивший жёлтую карточку в первом тайме, грубо сбил соперника. Вторая жёлтая – и «Енисей» остался вдесятером.

Несмотря на удаление, хозяева бросились отыгрываться. Канаплин и нападающие штурмовали ворота хабаровчан, однако 64% владения мячом не принесли успеха. СКА ушёл в глухую оборону, расчётливо сжигая время. Голевых моментов у «Енисея» было около пяти, но ни один не стал спасительным.

Первый плюс «Торпедо»

В начале матча обе команды предпочли не рисковать. «Торпедо» сжалось в 4-5-1, «Нефтехимик» ответил симметричной схемой. Центр поля напоминал минное поле – 12 фолов за тайм, а в атаке – ни момента. Второй тайм особо не отличался от первого, разве что одно лишь «Торпедо» накопило 13 фолов – антирекорд тура.

На 90-й минуте Данилкин прорвался по правому флангу и навесил на Манелова. После его удара под перекладину хозяев выручил Голубев – единственный стоящий сейв за матч. На этом всё.

Олег Кононов Фото: ФК «Торпедо»

Голевая феерия в Москве и заявка на гол сезона

В первые 30 минут команды присматривались друг к другу – моментов не было. После подачи Гогличидзе с левого фланга Гуйе сыграл на опережение и внёс мяч в сетку. 1:0 – явная ошибка вратаря привела к пропущенному голу. Второй тайм тоже начался с забитого мяча: вратарь «Родины» Айдаров спас после дальнего удара, однако не смог отбить мяч далеко. И Марат Тлехугов моментально среагировал на отскок в штрафной – опередил защитника и добил в ближний угол.

62-я минута: Анатолий Немченко превратился из ассистента в бомбардира – после передачи с правого фланга полузащитник гостей принял мяч и ударил по воротам. Мяч влетел в сетку – шансов у вратаря не было. Москвичи вроде как пытались давить, но концентрации им не хватало. Особенно вратарю. Что привело к невероятному голу на 85-й минуте. Денис Жилмостных, получив мяч в 40 метрах от ворот, увидел, что вратарь отошел далеко от лицевой, и нанёс сногсшибательный удар в одно касание под перекладину. Заявка на гол сезона в Первой лиге!

«Спартак» продемонстрировал инстинкт хищника: три удара – три гола. А шедевр Жилмостных войдёт в историю Костромы.

«Факел» решил исход встречи на 80-й минуте

«Факел» контролировал мяч (57% владения), но атаки разбивались о плотную оборону гостей. Лучший момент первого тайма случился на 14-й минуте. Антон Ковалёв после смещения в центр ударил в ближний угол, но Беленов (Александр теперь снова играет за «Уфу») выручил, отбив мяч на угловой. Итог тайма: 0 ударов в створ у уфимцев, два — у «Факела».

Настоящий штурм ворот «Уфы» начался с 60-й минуты. «Факел» усиливал натиск, угловые следовали один за другим (всего девять за матч), однако Беленов и защитники выносили мячи из вратарской.

Александр Беленов Фото: ФК «Уфа»

И всё-таки хозяева додавили. На 80-й минуте после рокового навеса в штрафную с левого фланга мяч отрикошетил от головы защитника «Уфы» и отлетел к Илье Гапонову. Защитник, не теряя ни доли секунды, пробил головой в угол. Беленов тащил весь матч, но тут и он был бессилен. А 10 тысяч зрителей (впечатляет, да?), пришедших на стадион, взорвались от ликования. «Факел» в очередной раз доказал – ради возвращения в РПЛ команда будет биться до конца.

Бегич сокрушил «Черноморец» в добавленное время

Первый тайм – ураган: на 22-й минуте Мартин Секулич открыл счёт, хладнокровно ударив в дальний угол после скидки пяткой от Романа Акбашева. Ликовал Екатеринбург недолго: уже через четыре минуты счёт стал равным. Селихов (да-да, Александр остался в «Урале») ошибся на выходе – не смог перехватить длинный пас, Саид Алиев быстро подобрал бесхозный мяч и отправил его в пустые ворота. Но и это не всё: на последних секундах тайма Матвей Бардачёв выпрыгнул выше всех и отправил мяч в дальний угол ворот – 2:1.

В начале второго тайма «Черноморец» во второй раз сравнял счёт. Олег Николаев пробил после филигранной подачи Мастерного в штрафную «Урала» – Селихов не успел среагировать.

Александр Селихов Фото: ФК «Урал»

Кульминация, как и положено, случилась в концовке. 22-летний Егор Мосин, получив мяч около угла штрафной, убрал на замахе сразу двоих – и точно навесил в штрафную. И там гостей приговорил Бегич.

«Урал» доминировал, но дважды упускал преимущество, а «Черноморец» боролся до конца, однако не учёл одного: в штрафной прячется Бегич. Его гол не просто точка в матче. Это послание лиге: «Урал», как и «Факел», готов биться за возвращение в РПЛ до последней секунды.