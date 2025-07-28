Отказ Сперцяна, новичок «Динамо» и новый клуб легенды «Реала». Трансферы и слухи дня

Продолжаем ежедневный дайджест трансферных событий в Европе и мире. 28 июля тоже случилось много интересного!

Главные состоявшиеся трансферы

Начнём с РПЛ. Ведь в понедельник случился как минимум один громкий переход.

Московское «Динамо» официально объявило о трансфере Бактиёра Зайнутдинова из «Бешикташа». Там казахстанский футболист выступал с лета 2023 года. Но в последнее время мало играл – всего 12 матчей во всех турнирах в прошлом сезоне. Контракт с «Динамо» – до лета 2029 года. И воссоединение с Карпиным – вместе они уже работали полтора года в «Ростове».

Отличилось и махачкалинское «Динамо» – есть первый летний трансфер! Клуб подписал центрального защитника Имадеддина Аззи – старшего брата Мохаммеда Аззи, который выступает за команду с лета 2025 года. Имадеддин ранее играл за клубы из Алжира и Кувейта. В составе «УСМ Алжир» стал обладателем Кубка страны. Есть потенциальная замена Пальцеву?

Имадеддин Аззи Фото: ФК «Динамо» Махачкала

Теперь – к мировым трансферам. «Спортинг» подписал лучшего бомбардиры Сегунды Луиса Суареса. Португальский клуб объявил о трансфере нападающего «Альмерии». Стороны заключили контракт до 2030 года с отступными в размере € 80 млн. Ранее сообщалось, что сумма сделки составит € 25 млн. С 27 голами в 41 матче Суарес стал лучшим бомбардиром Сегунды в прошлом сезоне. Вот такая вот замена Дьёкерешу.

Бывший голкипер «Пари Сен-Жермен» и мадридского «Реала» Кейлор Навас не собирается заканчивать. 38-летний футболист перешёл в мексиканский клуб «УНАМ Пумас» и заключил контракт до лета 2026 года.

Бразилец Уэсли Франса всё-таки стал игроком «Ромы». Римляне объявили о трансфере защитника «Фламенго» после долгих переговоров. А ещё на него претендовал «Зенит», однако сам игрок не хотел переезжать в Россию. Стороны заключили контракт до 2030 года.

По информации Джанлуки Ди Марцио, сумма сделки составила € 25 млн. Ещё € 5 млн могут быть выплачены в виде бонусов.

Уэсли Франса Фото: ФК «Рома»

Главные трансферные слухи дня

По информации «Чемпионата», защитник ЦСКА Виллиан Роша попросил клуб отпустить его в «Аль-Джазиру» из ОАЭ. В московском клубе на данный момент всё ещё не приняли предложение арабского клуба и рассчитывают сохранить игрока. Директор по коммуникациям Кирилл Брейдо в своём телеграм-канале добавил, что «пока рано говорить о чём-то предметном».

А вот «Бешикташ» и «Спартак», похоже, достигли соглашения по переходу полузащитника Жедсона Фернандеша. По данным «Чемпионата», игрок будет зарабатывать до € 3,5 млн. Представители «Спартака» в последние дни находились в Стамбуле. И вскоре сделка будет финализирована.

Но есть и отказы у москвичей. «Ботафого» не стал продавать «Спартаку» бразильского нападающего Артура, сообщает Globo. По данным источника, отказ связан с нежеланием клуба отпускать ещё одного основного футболиста после недавних изменений в составе. В текущее трансферное окно «Ботафого» уже продал Грегоре, Жаира и Игора Жезуса.

Ещё о Бразилии: «Палмейрас» готовится направить «Зениту» официальное предложение о приобретении полузащитника Вендела в ближайшие дни, сообщает онлайн-издание É Gool. По данным источника, в бразильском клубе видят в Венделе замену ушедшему в «Бенфику» Ричарду Риосу. При этом в клуб рассчитывают, что «Зенит» расстанется с игроком за € 17 млн.

ЦСКА завершает переговоры по приобретению Тьяго Паласиоса из «Эстудиантеса» за $ 7 млн, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Кроме того, в сделку будет включён аргентинский форвард армейцев Адольфо Гайч. При этом агент футболиста опроверг эти данные. По данным источника, 20% от суммы трансфера получит City Group. Такими были условия перехода Паласиоса в аргентинский «Эстудиантес» из «Монтевидео Сити» в феврале 2024 года.

И про «Краснодар». Armenian Football сообщает, что английский «Саутгемптон» предложил за Эдуарда Сперцяна € 12,5 млн. Изначально капитан чемпионов России отклонил предложение – в Чемпионшипе играть не хочется. Но после того, как не дождался звонка от «Жироны», готов рассмотреть контракт с английским клубом.

Эдуард Сперцян Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Теперь к другим странам. Форвард «ПСЖ» Рандаль Коло Муани остаётся приоритетной целью «Ювентуса» для усиления атаки. По информации La Gazzetta dello Sport, француз готов вернуться в Турин и уже сообщил о своём желании руководству парижан, отказавшись от других вариантов. Спортивный директор клуба Дамьен Комолли готовит новое предложение: аренда с выплатой € 10 млн и обязательным выкупом при выполнении ряда условий. Общая сумма сделки может превысить € 40 млн. «ПСЖ» настаивает на полной гарантии выкупа.

Саудовский «Аль-Наср» проявляет интерес к вингеру «Манчестер Юнайтед» Антони, сообщает Footmercato. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2027 года. Источник утверждает, что саудовский клуб уже сделал манкунианцам предложение, сумма которого не разглашается. UOL сообщает, что «МЮ» рассчитывает получить за футболиста не менее € 60 млн.

Голкипер французского «ПСЖ» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма всё ещё не определился со своим будущим, несмотря на слухи о его уходе из французского клуба, сообщает журналист Николо Скира. При это инсайдер Саша Тавольери утверждает, что клуб и футболист в ближайшее время обсудят потенциальный уход вратаря. Среди наиболее заинтересованных в игроке клубов называются «Челси» и «Галатасарай», который, как сообщалось ранее, уже сделал предложение футболисту.

Полузащитник «Байера» Гранит Джака в ближайшее время станет футболистом «Сандерленда», подтверждает инсайдер Фабрицио Романо. Ранее агент футболиста написал о факте наличия договорённости с «чёрными котами», но главный тренер немецкой команды Эрик тен Хаг заявил, что клуб на данный момент не намерен отпускать хавбека. Теперь же сообщается, что во вторник, 29 июля, Джака пройдёт медицинский осмотр перед переходом в свою новую команду.

Короткой строкой

Калининградская «Балтика» объявила о переходе полузащитника Ивана Беликова из «Твери». Стороны заключили трудовое соглашение, рассчитанное до 31 мая 2029 года.

Голкипер Радек Витек подписал новое соглашение с «Манчестер Юнайтед». Футболист заключил с манкунианцами новый трудовой договор, срок действия которого рассчитан до лета 2028 года. В сезоне-2025/2026 игрок будет выступать за «Бристоль Сити» из Чемпионшипа в рамках аренды.

«Челси» отдал вратаря Майка Пендерса в аренду «Страсбуру». 19-летний голкипер присоединился к клубу Лиги 1 на правах аренды до конца сезона.