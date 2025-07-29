Красная Заболотного — классическая для нового времени. В РПЛ пора изменить роль форвардов

Эта статья тактического автора «Чемпионата» Антона Михашенка в нашей новой рубрике «1442». Ещё больше подобных материалов читайте по вторникам, в 14.42 мск.

На скриншоте не матч «Спартака» и «Балтики» и не Антон Заболотный. Это матч «Эспаньола» и «Хетафе» в прошлом сезоне чемпионата Испании, где нападающий гостей Кристантус Уче в борьбе за мяч делает очень больно своему сопернику. Спустя 30 секунд Уче будет изгнан с поля — судье потребовался всего один повтор, чтобы понять, что это фол на удаление.

Фол Кристантуса Уче Фото: Кадр из трансляции

Заболотный удалился при очень похожей динамике и даже почти в той же точке поля – у пересечения центральной и боковой линий.

И эта красная стала фатальной:

Такие моменты становятся классическими в современном футболе, и развиваются они по похожему сценарию:

Большой нападающий вступает в борьбу далеко от места, где должен приносить наибольшую пользу (запоминаем этот момент); Ему не хватает сложной координации топового опорника в борьбе, и ноги регулярно подняты выше допустимого уровня; Умения в последний момент тормознуть, присущего тем же хорошим опорным полузащитникам, не хватает; Судья всё равно не считает, что это красная карточка, и показывает жёлтую (запоминаем этот момент); VAR моментально приглашает главного арбитра посмотреть эпизод; Главный арбитр признаёт, что жёлтой недостаточно, и показывает красную карточку.

Большие центральные нападающие стали частыми жертвами таких карточек по двум причинам. Первая очевидна — это влияние VAR. Один мой товарищ, работающий тренером в молодёжном футболе Бразилии (его команда регулярно поставляет звериного плана форвардов), поделился со мной наблюдением: то, что не считается нарушением на красную в молодёжной лиге Сан-Паулу, где нет видеопросмотров, со 100-процентной вероятностью станет удалением в Серии А. Больше того, практически всегда судья сначала показывает жёлтую. И здесь мы приходим к интересному моменту: очень часто приходится слышать, что правила стоит трактовать и модернизировать в пользу нападающих. Но в случае с такими нарушениями это так и было. В подобных ситуациях красные без VAR судьи показывали защитникам гораздо решительнее, а нападающие часто оставались без карточки вообще или получали неуверенную жёлтую. Так продолжает происходить и сейчас, и VAR здесь (это тот случай, когда такое можно сказать!) внёс если не справедливость, то хотя бы равное отношение к футболистам любых позиций на поле.

Это отражается в статистике. Сразу пять нападающих топ-5 лиг получили в прошлом сезоне по две красные карточки за сезон – типология схожа с той, на которую обратил внимание мой бразильский коллега. Нападающие привыкли рисковать в своих действиях и не убирать ноги — от этого часто зависит, сумеют они забить или нет. Если до появления в футболе видео чаще за риск карали их прямых соперников, защитников, то теперь поблажек в пользу атаки нет.

Однако здесь возникает второй момент. Мы договорились запомнить, что важным является место, где нападающий вступает в борьбу. Вот где фолит Заболотный.

Фол Заболотного Фото: Кадр из трансляции

Место почти то же, что и в случае с Уче, но что ещё важно – как далеко это от центрального коридора, где расположен створ ворот. Насколько эффективным может быть там нападающий — особенно узкопрофильный большой форвард? Это один из главных вопросов современного футбола, который всё больше ориентирован на физику.

Ассистент главного тренера сборной Аргентины и один из главных футбольных философов современности Пабло Аймар регулярно ворчит, что тренеры сегодня больше смотрят, как нападающий прессингует, чем как тот забивает мячи и бьёт по воротам. Это абсолютная правда. Это происходит и с не самыми мобильными мощными форвардами, а в чемпионате России мощные форварды — это футболисты, которых требуются во всех клубах. Изнутри знаю, что год за годом требования к потенциальным новичкам только в буквальном смысле растут — от 185 см, от 186 см, от 187 см… То есть участвовать в борьбе по всему полю требуют от тех, кому предназначено бороться в ключевых дуэлях — в створе и желательно при этом в штрафной.

Примеры, которые известны всем:

Высокие и мощные нападающие появились не вчера, но очень сильно изменился их ареал обитания на поле. Давайте посмотрим на то, где действовал 194-сантиметровый Лука Тони, который не успел застать видеоэпоху.

Карта действий Луки Тони Фото: «ЧЕМПИОНАТ»

Теперь — другой бывший нападающий «Баварии», которой всегда был нужен мощный нападающий. Вот где действовал Гомес в сезоне Лиги чемпионов — 2011/2012, в котором Мюнхен дошёл до финальной игры, а сам Гомес забил 12 мячей, 11 из которых — из штрафной площади.

Карта действий Марио Гомеса Фото: «ЧЕМПИОНАТ»

А сейчас посмотрим на карту действий Антона Заболотного в прошлом сезоне за «Химки».

Карта действий Антона Заболотного Фото: «ЧЕМПИОНАТ»

Очевидны несколько вещей. Во-первых, действий в створе ворот у мощного нападающего стало меньше (это работает не только в случае с Заболотным, у него довольно типичная карта действий). Если Тони и Гомес играли в створе не только в штрафной, но и перед ней, то Заболотный и другие современные мощные нападающие чаще уходят в полуфланги, откуда путь к голу часто оказывается длиннее.

Во-вторых, заметно, что действия стали сползать вниз. Мощный форвард 10-15 лет назад играл на последних 30 метрах, сейчас он отходит даже на свою половину поля. В случае с удалением Заболотного так и произошло.

В-третьих, очевидно, что общее количество действий для мощного форварда возросло критически. Это как раз та работа, которую Аймар считает дополнительной для нападающего, но которая теперь ценится выше голов. Это работа в прессинге, в постоянной толкотне с защитниками или в попытках отобрать мяч. Марио Гомес мог пройти сезон Лиги чемпионов, играя с лучшими командами мира, с 14 точными передачами на своей половине поля за сезон. Не за матч, а за весь сезон . Антон Заболотный в «Химках» набирал больше за три любых встречи.

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Вопрос, который стоит действительно остро: действительно ли так необходимо столько задействовать мощного форварда — даже в том, в чём он не может быть хорош просто по своим заводским настройкам? Удаление Заболотного, как и удаление Уче, как и любое другое удаление большого игрока в подобной ситуации далеко от створа чужих ворот — повод поднять эту тему, как мы поднимаем тему того, каждый ли вратарь способен выходить из обороны короткой передачей после любого гола с «привоза» от голкипера.

В контексте чемпионата России этот вопрос звучит несколько острее, потому что, как мы уже говорили, почти все команды полагаются на мощных нападающих. Если они действуют далеко и сбоку от ворот, то не только отдаляются от ключевой борьбы в штрафной. Они рискуют быть задействованы в такой борьбе, которая им присуща и может навредить команде карточками (ранние жёлтые тоже сковывают дальнейшие действия большого форварда) и дальнейшим отсутствием в следующих после удаления матчах.