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13:30 Мск
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ЦСКА — Локомотив: прямая онлайн-трансляция матча Кубка России, где смотреть, 30 июля 2025, Ростов — Спартак

Большой день в Кубке России! Дерби ЦСКА с «Локо» и суровый выезд «Спартака». LIVE
Никита Паглазов
Онлайн Кубка России
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Следим за матчами вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Всем привет! Стартовала Мир Российская Премьер-Лига, а вслед за ней возвращается и Fonbet Кубок России. Сегодня нас ждут четыре матча. В этом онлайне сконцентрируемся на двух.

ЦСКА против «Локомотива» — шикарная вывеска, московское дерби. Команды в этот раз угодили в одну кубковую группу и откроют игровой день. Сезон удачнее начал Галактионов — у него две победы в чемпионате. ЦСКА же после ничьей в 1-м туре исправился и одолел «Ахмат». Что будет в Кубке?

Fonbet Кубок России . Группа D. 1-й тур
30 июля 2025, среда. 18:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ростов» и «Спартак» — ещё одно отличное противостояние. Карпина в Ростове-на-Дону уже нет, но градус в этих матчах по-прежнему высок. «Ростов» на старте сезона дважды проиграл, но соперники были топовые, да и игра моментами очень даже радовала. «Спартак» же нестабилен — была победа над махачкалинским «Динамо», но затем последовало поражение от «Балтики». Так что три очка пригодились бы и тем и другим.

Fonbet Кубок России . Группа C. 1-й тур
30 июля 2025, среда. 20:45 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» будет внимательно следить за встречами Кубка России в этом лайве. Присоединяйтесь!

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