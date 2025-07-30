Большой день в Кубке России! Дерби ЦСКА с «Локо» и суровый выезд «Спартака». LIVE

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Всем привет! Стартовала Мир Российская Премьер-Лига, а вслед за ней возвращается и Fonbet Кубок России. Сегодня нас ждут четыре матча. В этом онлайне сконцентрируемся на двух.
ЦСКА против «Локомотива» — шикарная вывеска, московское дерби. Команды в этот раз угодили в одну кубковую группу и откроют игровой день. Сезон удачнее начал Галактионов — у него две победы в чемпионате. ЦСКА же после ничьей в 1-м туре исправился и одолел «Ахмат». Что будет в Кубке?
«Ростов» и «Спартак» — ещё одно отличное противостояние. Карпина в Ростове-на-Дону уже нет, но градус в этих матчах по-прежнему высок. «Ростов» на старте сезона дважды проиграл, но соперники были топовые, да и игра моментами очень даже радовала. «Спартак» же нестабилен — была победа над махачкалинским «Динамо», но затем последовало поражение от «Балтики». Так что три очка пригодились бы и тем и другим.
«Чемпионат» будет внимательно следить за встречами Кубка России в этом лайве. Присоединяйтесь!
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