«Аршавин сделал мне лучший подарок на день рождения». Азия в экстазе от клубов АПЛ

Английской Премьер-лиге стоит всерьёз задуматься о выездных турах в Азии — если посмотреть на ажиотаж вокруг рядовых товарищеских игр посреди межсезонья, трудно даже представить, с каким рвением местные сражались бы за билеты на официальный матч.

Воскресная игра «Арсенала» и «Ньюкасла» в Сингапуре явно запомнится всем причастным. И если футболистам — скорее невыносимыми для футбола условиями, на фоне которых даже жалобы на ЧМ в Катаре покажутся чепухой, то фанатам — исполнением давней мечты. У них дома реально очутилась практически настоящая АПЛ, пускай и на один вечер.

Можно долго гадать, зачем Сингапуру, стране со 159-го места рейтинга ФИФА, огромный стадион на 55 тысяч зрителей. Но явно не для местной национальной команды, хотя вокруг арены и красуются огромные вывески «Дом дракона» — к сериалам от HBO они не имеют никакого отношения.

Некогда британская колония до сих пор остаётся таковой в футбольном плане — это излюбленное место для летних сборов команд АПЛ. Впервые масштабное азиатское турне здесь прошло ещё в 2015-м: с тех пор игры команд английской Премьер-лиги в городе Ли Куан Ю стали доброй традицией. Кто сюда только не приезжал: «Эвертон», «Сток Сити», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Кристал Пэлас», «Тоттенхэм», «Лестер». Но «Арсенал» — заметно чаще других. И неспроста: болельщиков «канониров» здесь много, и дело не только в удобном моменте. Судя по большому фан-шопу в центре города, интерес к команде стабилен.

Болельщики «Арсенала» Фото: Рустам Имамов, «Чемпионат»

Болельщики «Арсенала» Фото: Рустам Имамов, «Чемпионат»

«Говорят, это был любимый футбольный клуб нашего премьер-министра», — утверждал один из пожилых болельщиков, спешивших на стадион. Для Сингапура Ли Куан Ю — больше, чем основатель государства. Он настоящий отец нации, вокруг которого создался живой, поддерживаемый снизу культ — поэтому легко можно поверить, что местные разделяют предпочтения своего лидера без лишних вопросов.

По ощущениям, распределение фанатов на матче с «Ньюкаслом» было 1 к 10 в пользу «Арсенала». И если вы считаете выборку нерепрезентативной, то на предыдущей игре с «Миланом» перевес был ещё более значительным. Микель Артета даже в шутку предложил включить в местную сингапурскую лигу ещё один «Арсенал», причём идея отнюдь не выглядит безумной. Забавно, что даже диктор объявлял игроков лондонского клуба так, будто они играют на своей домашней арене. За редких фанатов «Ньюкасла» в какой-то момент стало даже обидно.

Болельщики «Ньюкасла» Фото: Рустам Имамов, «Чемпионат»

Из забавного — за недавно приобретённый саудовцами футбольный клуб активно болели спортсмены из Израиля. Это не шутка: «фестиваль футбола» в Сингапуре совпал с чемпионатом мира по водным видам спорта, на который «Чемпионат» изначально и отправлялся, уже по ходу дела заметив, что, помимо плавания и прыжков в воду, здесь ещё и большое футбольное событие.

«Наш бассейн — в двух шагах от футбольной арены, вот мы и решили в свободное время развлечь себя таким образом», — объяснил выбор досуга пловец Денис Локтев. В вечерние финалы он, как и его друзья по команде, всё равно не попал, так что и дилеммы как таковой не было. А вот британские спортсмены в шутку жаловались, что не смогут посмотреть игру. «Итальянцы могли спокойно поболеть за «Милан», он играл ещё до старта плавания, а теперь уже не до футбола», — отметил Бен Прауд, лучший спринтер Великобритании.

Не думал о футболе только российский прыгун в воду Геннадий Фокин, отказавшийся от предложения пойти на игру даже по бесплатному билету. За парня, кстати, обидно — с учётом того, что он завершал свои соревнования на метровом трамплине в тот момент, когда начинались финалы у пловцов, а до старта футбола оставалось меньше часа, про него будто все забыли. И, несмотря на обширное представительство российских СМИ в Сингапуре, интерес к нему проявил лишь «Чемпионат».

Футболисты, в свою очередь, наверняка завидовали пловцам и прыгунам в воду, ведь погодные условия в Сингапуре гораздо больше соответствуют этим видам спорта. Хорошо, хоть регламент товарищеских матчей не ограничивает число замен, иначе трудно представить, как кто-то выдержал бы все 90 минут в этих тропиках. Дело даже не сколько в жаре, сколько в том, как она сочетается с крайне высокой влажностью.

В результате будто оказываешься в бане, а на стадионе всё ещё и усугубляется большим скоплением людей в одной точке. Опять же, на объектах водного ЧМ проблема хотя бы частично решалась мощными кондиционерами. «Национальный стадион», несмотря на всю свою современную начинку, в этом плане совершенно не продуман, и большое счастье, что обошлось без трагедий. Ведь на игру собрались далеко не только сингапурские любители футбола. Там была вся юго-восточная Азия, а больше всего людей приехало из соседней Малайзии. Они приезжали не просто семьями, а выкупали билеты целыми секторами. Среди малайзийцев нашлись и преданные фанаты «Арсенала», один из которых даже вспомнил легендарные 4:4 на «Энфилде» с покером Аршавина. «Андрей сделал мне лучший подарок на день рождения», — сказал Чёнг Юн Хунг, видимо, родившийся 21 апреля.

Как оказалось, российский след был и в этой игре в Сингапуре. Артета взял в Азию расширенный состав, в который попал и 19-летний вратарь Алексей Рохас Федорущенко. В самом матче парень с тремя паспортами, чья родня живёт в Челябинске, так и не вышел, зато вышел на вторую тренировку сразу после игры. Не обошлось и без упоминания «Ливерпуля». Учитывая, что играли две английские команды, многие фанаты пришли с небольшими фотографиями Диогу Жоты, а в центре города в фан-шопе «красных» (да, тут есть и такой) организовали памятный мемориал.

Уход Диогу Жоты — большая потеря для мирового футбола:

Что же до самой игры, то у зрителей окупился каждый потраченный сингапурский доллар, а если точнее — минимум 129. Или примерно восемь тысяч рублей — не так и дорого на самом деле. Пять мячей, победа «Арсенала» — для полного счастья не хватало разве что дебюта Виктора Дьёкереша. Однако переход шведа случился буквально накануне игры с «Ньюкаслом». Долететь до Сингапура он успел — его представили перед матчем. Но сыграть бы не смог.