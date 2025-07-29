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Расписание спортивных матчей 30 июля 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события среды: московское дерби в Кубке России, теннис, плавание и баскетбол
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 30 июля 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Яркое 30 июля: ЦСКА — «Локомотив», «Ростов» — «Спартак», «Ахмат» — «Зенит», Медведев в Торонто и плей-офф Лиги наций.

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Время в материале указано по Москве.

🎾 1:30*: Даниил Медведев (Россия, 10) — Далибор Сврчина (Чехия, LL), Торонто, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Торонто. 2-й круг
30 июля 2025, среда. 01:45 МСК
Даниил Медведев
14
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Далибор Сврчина
120
Чехия
Далибор Сврчина
Д. Сврчина

Интрига: как сыграет Медведев со вторым подряд лаки-лузером?

Даниил Медведев после обидного поражения в 1/4 финала «пятисотника» в Вашингтоне от лаки-лузера Корентена Муте начинает борьбу на «Мастерсе» в Торонто матчем второго круга с ещё одним лаки-лузером — Далибором Сврчиной из Чехии. Теннисисты ранее друг с другом не встречались, а будущий победитель сразится в третьем круге с кем-то из пары Николя Арсено — Алексей Попырин.

ATP. Турнирная сетка. Торонто
Россиянину помешали пекло и духота в столице США:
Медведев страдал от жары и проиграл в Вашингтоне. Даниила сбила пауза из-за угрозы ливня
Медведев страдал от жары и проиграл в Вашингтоне. Даниила сбила пауза из-за угрозы ливня

🏐 10:00: Италия — Куба, Лига наций, мужчины, 1/4 финала

Лига наций (м) . 1/4 финала
30 июля 2025, среда. 10:00 МСК
Италия
Не начался
Куба
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: смогут ли кубинцы удивить?

Сборная Италии — один из главных фаворитов Лиги наций. Команда Фердинандо де Джорджи за две недели гарантировала себе путёвку в решающий этап, но и на третьей неделе выглядела здорово. Куба же пробилась в «Финал восьми» чудесным образом. От команды Хесуса Круса можно ждать всего. Они могут победить любого фаворита, но в решающий момент уступить аутсайдеру. А ещё в составе кубинцев играет лучший бомбардир предварительного этапа — «петербуржец» Марлон Янт.

Статистика Лиги наций, мужчины
Кубинцы запрыгнули в последний вагон поезда в финал:
Безумная развязка в волейбольной Лиге наций. Интрига сохранялась до последнего розыгрыша!
Безумная развязка в волейбольной Лиге наций. Интрига сохранялась до последнего розыгрыша!

🏐 14:00: Бразилия — Китай, Лига наций, мужчины, 1/4 финала

Лига наций (м) . 1/4 финала
30 июля 2025, среда. 14:00 МСК
Бразилия
Не начался
Китай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли Китай забрать хотя бы сет?

Сборная Китая — хозяева финального турнира. Собственно, поэтому они и получили путёвку в решающий этап. Но на деле команда Витала Хейнена заняла предпоследнее место, одержав лишь три победы.

Бразилия же, несмотря на заявления Бернардо Резенде о смене поколений, уверенно прошла предварительный этап и заняла первое место. Да, это отчасти из-за того, что другие фавориты больше экспериментировали, но с Китаем южноамериканцы должны уверенно разбираться. Или же Хейнен приготовил что-то особенное под решающий этап?

Статистика Лиги наций, мужчины
Бразильцы начали слабо, но затем выглядели очень здорово:
Бразилия и Куба преобразились, а Сербия терпит бедствие. Итоги второй недели Лиги наций
Бразилия и Куба преобразились, а Сербия терпит бедствие. Итоги второй недели Лиги наций

🥇🏊 14:02: Плавание, чемпионат мира, мужчины, вольный стиль, 800 м

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Мужчины. 800 м вольный стиль
30 июля 2025, среда. 14:02 МСК
Не началось

Интрига: кто вырвет золото в яркой зарубе?

На мужских 800 м вольным стилем ожидается одна из самых ярких битв за медали. Результаты — плотные, причём настолько, что претендентов на золото аж пять! Среди них и чемпион Европы U23 Свен Шварц, олимпийские чемпионы Лукас Мертенс, Дэниел Уиффен и Грегорио Пальтриньери и трёхкратный чемпион ОИ Бобби Финке.

Медальный зачёт ЧМ-2025 по водным видам спорта
Самые крутые заплывы водного ЧМ-2025. Что стоит посмотреть?
Все главные заплывы водного ЧМ-2025 в одном списке. Где ждём медалей и мировых рекордов?
Все главные заплывы водного ЧМ-2025 в одном списке. Где ждём медалей и мировых рекордов?

🥇🏊 14:59: Плавание, чемпионат мира, мужчины, брасс, 50 м

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Мужчины. 50 м брасс
30 июля 2025, среда. 14:59 МСК
Не началось

Интрига: поборются ли россияне за медали?

За два дня плавания на ЧМ-2025 россияне не взяли ни одной медали. Потенциальные шансы на награды у наших парней есть на 50 м брассом. Тут плывут Кирилл Пригода и Иван Кожакин. Правда, ребятам придётся очень постараться, ведь конкуренция высока.

Медальный зачёт ЧМ-2025 по водным видам спорта
Пока на ЧМ-2025 дела у Пригоды складываются не очень:
«Это позор. Мне стыдно». Драма с участием двух наших пловцов на ЧМ-2025 в Сингапуре
«Это позор. Мне стыдно». Драма с участием двух наших пловцов на ЧМ-2025 в Сингапуре

🥇🏊 15:41: Плавание, чемпионат мира, микст, эстафета, комплекс, 4х100 м

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Микст. Эстафета 4х100 м комплекс
30 июля 2025, среда. 15:41 МСК
Не началось
Медальный зачёт ЧМ-2025 по водным видам спорта

Интрига: зацепятся ли россияне за тройку призёров?

У россияне в микст-эстафете будут шансы на медали, ведь в нашей команде есть сильные пловцы в каждом виде. Правда, сперва надо отобраться в финал. Да и там придётся непросто. Американцы, китайцы и австралийцы, попадавшие в призы на ЧМ и ОИ, уж очень сильны сейчас.

Пока российские пловцы не радуют медалями на ЧМ-2025:
Россияне остались без медалей в самом многообещающем заплыве ЧМ-2025. Что стряслось?!
Россияне остались без медалей в самом многообещающем заплыве ЧМ-2025. Что стряслось?!

🏀 18:00: Россия — Иран, товарищеский матч

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
30 июля 2025, среда. 18:00 МСК
Россия
Не начался
Иран
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Лукич и компания реабилитируются за поражение?

Сборная России по баскетболу довольно неожиданно уступила в первом товарищеском матче Ирану со счётом 67:70. Мохаммад Амини за две секунды до конца встречи реализовал победный трёхочковый бросок, который и принёс победу сборной с Ближнего Востока. У наших парней будет шанс доказать, что этот результат был ошибкой, но сумеют ли они им воспользоваться?

Подробнее о причинах поражения:
Что это было? Сборная России удивила, но есть нюанс
Что это было? Сборная России удивила, но есть нюанс

⚽️ 18:30: «Динамо» Махачкала — «Пари Нижний Новгород», Кубок России, 1-й тур

Fonbet Кубок России . Группа C. 1-й тур
30 июля 2025, среда. 18:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: встреча двух неудачников старта РПЛ

Махачкалинское «Динамо» и «Пари НН» начали сезон РПЛ без побед. У первых всего одно очко в двух турах, у нижегородцев — 0. Но есть шанс отыграться за неудачи в Кубке. Стартуют команды в Дагестане, что даёт «Динамо» большое преимущество. Однако воспользуются ли им дагестанцы?

Статистика Кубка России
Ещё один Аззи оказался в Махачкале:
Официально
Махачкалинское «Динамо» объявило о подписании контракта с защитником из Алжира Аззи

⚽️ 18:30: ЦСКА — «Локомотив», Кубок России, 1-й тур

Fonbet Кубок России . Группа D. 1-й тур
30 июля 2025, среда. 18:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: московское дерби в Кубке

ЦСКА и «Локо» открывают для себя Кубок московским дерби. Обе команды неплохо начали сезон РПЛ. «Локо» — единственный клуб лиги, одержавший две победы подряд! Тем интереснее их предстоящий матч с ЦСКА. Фаворита нет. Ждём яркой игры.

Статистика Кубка России
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Игорь Акинфеев вошёл в топ-14 футболистов мира за всю историю по числу матчей за один клуб

⚽️ 20:45: «Ростов» — «Спартак», Кубок России, 1-й тур

Fonbet Кубок России . Группа C. 1-й тур
30 июля 2025, среда. 20:45 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Спартак» исправится за провал в последнем туре РПЛ?

«Спартак» наверняка помнит, как в мае «Ростов» лишил их шанса на выход в Суперфинал Кубка России. Теперь москвичи едут на юг, чтобы взять реванш. Впрочем, в нынешней форме команда Деяна Станковича не выглядит большим фаворитом. Да, «Ростов» в первых турах РПЛ уступил «Зениту» (1:2) и московскому «Динамо» (0:1), но показал неплохой футбол. Есть шанс огорчить дома «Спартак».

Статистика Кубка России
В «Спартак» едет топ-игрок из Португалии:
«Спартак» оформляет свой крупнейший трансфер! Всё-таки дожали звезду из чемпионата Турции
«Спартак» оформляет свой крупнейший трансфер! Всё-таки дожали звезду из чемпионата Турции

⚽️ 20:45: «Ахмат» — «Зенит», Кубок России, 1-й тур

Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
30 июля 2025, среда. 20:45 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Зенит» начнёт Кубок с победы?

«Зенит» после обидно упущенной победы в РПЛ над «Рубином» (2:2) едет в Грозный на матч Кубка. «Ахмат» потерпел два поражения на старте сезона и хочет исправиться перед болельщиками. Да и состав у команды Александра Сторожука качественный. Конечно, «Зенит» — фаворит. Но просто петербуржцам с «Ахматом» точно не будет.

Статистика Кубка России
Появится ли у Семака ещё один форвард?
«Зенит» постоянно связывают с покупкой четвёртого форварда. Зачем он вообще Семаку?
«Зенит» постоянно связывают с покупкой четвёртого форварда. Зачем он вообще Семаку?

⚽️ 21:00: «Панатинаикос» — «Рейнджерс», Лига чемпионов, второй квалификационный раунд

Лига чемпионов . 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
30 июля 2025, среда. 21:00 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Не начался
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: команда Руя Витории совершит камбэк в серии?

«Панатинаикос» не играл в групповом (общем) этапе Лиги чемпионов с сезона-2010/2011. Велика вероятность, что греки пролетят мимо попадания в основную стадию и сейчас. «Пао» в первом матче второго квалификационного раунда уступил в гостях шотландскому «Рейнджерс» (2:0). Для прохода дальше теперь нужно забивать дома три безответных мяча (или два с победой в экстра-таймах/серии пенальти). Непростая задачка для команды Руя Витории.

Статистика квалификации Лиги чемпионов
Кому-то Лига чемпионов не светит долго:
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