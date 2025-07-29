«Динамо» пропустило феноменальный гол. Но спаслось благодаря огненному Сергееву! Видео

Стартовал новый сезон FONBET Кубка России. Клубы РПЛ, как обычно, начали с группового этапа. Московское «Динамо» в 1-м туре одержало волевую победу над «Сочи» – увлекательный получился триллер!

Тренер «Сочи» Роберт Морено сказал перед началом матча, что во встрече с «Динамо» его команда должна реабилитироваться за позорные 0:4 от «Акрона». В стартовом составе испанец оставил Марсело Алвеса, Осипова, Макарчука и Крамарича, а семерых поменял. Валерий Карпин, в свою очередь, из основы на «Ростов» сохранил лишь двоих – Нгамалё и Сергеева.

У «Динамо» было много молодых, особенно в линии обороны, где центр закрывала пара Зайдензаль – Александров, а на правом фланге действовал дебютировавший за первую команду Балахонов. Максим обратил на себя внимание уверенными подключениями в атаку и длинными выбросами аутов. Поначалу динамовские защитники «отдыхали», так как «Сочи» играл робко. Видимо, на южан давили неудачи старта сезона, да и бело-голубые как следует давили своим прессингом. Морено сделал ставку на схему 5-4-1, чтобы как-то «зашить» дыры сзади.

Впрочем, даже насыщенная оборона не помогла «Сочи» избежать быстрого пропущенного гола. Сочинец Чирков – тоже молодой защитник – не справлялся поначалу с активным Нгамалё. В голевом эпизоде (динамовцы организовали контрвыпад из-за плохого паса Фёдорова назад) камерунец пробросил мяч на фланге между ног своему оппоненту и вырезал кросс на Сергеева. Нападающий «Динамо» фирменным хитрым движением в чужой штрафной запутал Осипова и забил ударом головой.

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Казалось, «Сочи» ждёт очередной разгром. Только в середине первого тайма гости создали первый более-менее опасный момент у ворот хозяев. А потом внезапно выдали сумасшедшую двухминутку! Неопытная оборона «Динамо» стала проваливаться, пропуская контратаки «Сочи», а Александров – проигрывать дуэли центрфорварду Фёдорову. Гол Васильева вышел просто потрясающим. На подборе после стандарта арендованный у «Зенита» центрхав ловко перекинул мяч через Макарова и поразил цель ударом с левой при помощи рикошетов от земли и штанги. Интересно, что чуть ранее Васильев также красиво пожонглировал и парой движений обыграл Макарова. Научился у бразильцев в «Зените»!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

И тут же попавшее в нокдаун «Динамо» пропустило ещё раз. Потеря в центре поля стоила бело-голубым второго гола. Крамарич отправил Фёдорова, убежавшего от Александрова, один на один – форвард мастерски реализовал момент. Отпраздновал свой успех «сочинский Дарвин Нуньес» забавно, взяв телефон и сделав селфи с командой. Правда, было подозрение на то, что Фёдоров рано радуется. Тем не менее проверка эпизода показала – нападающий не залез в офсайд. Более того, динамовцы едва не пропустили и третий гол в первом тайме. Перед перерывом уже Крамарич, воспользовавшись позиционной ошибкой Зайдензаля, улетел один на один. Хозяев спас Лещук – потащил непростой удар.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

У Макарова, купленного в своё время за большие деньги у «Рубина» (€ 7,5 млн), в последнее время совсем не идёт в «Динамо». Вот и в начале второго тайма Денис загубил отличный момент – зарядил в перекладину. Впрочем, гол, скорее всего, отменили бы из-за случайного фола Дениса на Чиркове. Перед тем как прорваться в штрафную, Макаров ударил Макара рукой в лицо, разбил ему нос.

«Сочи» после перерыва слишком сконцентрировался на удержании минимальной победы – команда Морено фактически забыла о контригре. В результате на исходе часа матча южане пропустили. Смелов развернул атаку передачей из центра на правый фланг на Балахонова, а 20-летний защитник идеально исполнил кросс в нужную точку на Сергеева. Форварда хозяев снова потерял Осипов, поэтому Иван легко оформил дубль.

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На групповом этапе Кубка России в случае ничьей победитель определяется в серии пенальти. В концовке всё шло к 11-метровым. Но какой же яркой была развязка! В компенсированное время команда Морено едва не забрала три очка благодаря стандарту. Мяч от головы вышедшего на замену новичка «Динамо» Зайнутдинова (казахстанец сыграл четверть часа) прилетел на голову Кравцова – хавбек сочинцев пробил в перекладину. А вот «Динамо» на 90+5-й минуте свой угловой реализовало блестяще. Потерянный защитниками «Сочи» Фомин изящным кивком переправил мяч в сетку ворот Дёгтева.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

У Карпина вторая победа с «Динамо», а у Морено – третье подряд поражение в новом сезоне.