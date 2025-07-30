У Сафонова в «ПСЖ» новый конкурент. И это лучший вратарь чемпионата Франции

В «ПСЖ» ожидаются большие перемены. Несмотря на шикарный перформанс в Лиге чемпионов, Джанлуиджи Доннарумма и парижане не договорились о новом контракте – судя по всему, итальянец уйдёт уже этим летом. В Сафонова в качестве основного вратаря, видимо, не верят – инсайдеры сообщают, что «ПСЖ» уже согласовал с «Лиллем» трансфер Люка Шевалье за € 40 млн.

«Ланс» не поверил в Шевалье из-за роста, а Меньян стал главным ментором

Люка Шевалье в детстве Фото: Из личного архива Люка Шевалье

Люка родился 6 ноября 2001 года в самом северном департаменте Франции – Па-де-Кале. К нему же относится и город Ланс. Неудивительно, что бо́льшая часть Кале, как и родители Шевалье, болеет за «Ланс». Когда Люка было восемь лет, его как раз и приметили скауты этого клуба. Ему предложили место в академии, однако юный вратарь посчитал, что покидать родные края пока рано.

Спустя годы Шевалье вновь позвали на просмотр в «Ланс», но одновременно с этим подключился и «Лилль» – Люка ездил к обоим клубам. Семья футболиста вряд ли была рада: между «Лиллем» и «Лансом» соперничество протяженностью почти в 90 лет, а их матчи нарекают «Северным дерби». В итоге Люка даже не пришлось выбирать: после рентгена запястья «Ланс» сам отказался от игрока, посчитав, что тот не достигнет нужного для вратаря роста. «Лилль» же поверил в парня и не прогадал – Шевалье дорос до 189 см. А семья с пониманием отнеслась к карьерному выбору Люка – по словам вратаря, дома у них всё спокойно.

Люка Шевалье вратарь «Лилля» «Знаю, откуда я родом – из маленькой деревни на севере, где люди очень скромны. Нужно жить просто. Всё зависит от воспитания, от окружения. Если всё это стабильно, нет смысла увлекаться. Я также работаю с психологом, который помогает мне сохранять уверенность в себе и не перенапрягаться. Я от природы уверен в себе на поле, но всегда есть над чем поработать, чтобы приблизиться к 100-процентному результату. Поэтому мы обсуждаем сложные моменты или ситуации, с которыми я столкнулся или могу столкнуться, чтобы быть лучше. Если что-то идёт не так, важно об этом поговорить».



В 16 лет Шевалье впервые включили в заявку на матч Лиги 1, а в чемпионском сезоне-2020/2021 он стал полноценным членом первой команды. Правда, в иерархии вратарей Люка всё равно оставался третьим – основным тогда был Мик Меньян. Так что наличие чемпионской медали у Шевалье под вопросом.

Кстати, Меньян, по признанию Шевалье, был его главным другом и наставником в «Лилле». «Он мог бы проигнорировать меня, но вместо этого взял под своё крыло, уделял пристальное внимание на каждой тренировке. У него были высокие требования, и он не стеснялся кричать на меня, если я что-то делал неправильно», – рассказывал Люка в интервью для Лиги 1. Голкипер признавался, что перенял многие игровые качества у Мика, однако при этом надеется обрести собственную индивидуальность.

Мик Меньян и Люка Шевалье в «Лилле» Фото: Panoramic/Zuma/ТАСС

Вратари по-прежнему переписываются друг с другом. Шевалье отмечает прямолинейность Меньяна. Когда они ещё были одноклубниками, Мик мог подойти к Люка и сразу, без приветствия, перейти к нужной теме разговора. «В таких случаях я немного жду, прежде чем ответить, потому что не хочу сказать какую-нибудь глупость. Мик – тот ещё человек!» – смеялся Шевалье.

Прогресс Шевалье: заслужил фанатскую кричалку и был признан лучшим вратарём Лиги 1

Сезон-2021/2022 Люка провёл в аренде в «Валансьене» из Лиги 2. Хотя начал Шевалье не слишком удачно – пропустил старт сезона из-за травмы, однако по итогам чемпионата его назвали одним из главных открытий. По возвращении в «Лилль» его стали постепенно готовить к дебюту за основу (Меньян уже год как был в «Милане»), который случился в сентябре 2022 года. Причём Люка сразу же кинули в мясорубку – он дебютировал против «Марселя» на бешеном «Велодроме». «Лилль» проиграл со счётом 1:2, но Шевалье совершил четыре спасения, а L’Equipe после матча предрекал юноше большое будущее.

С тех пор Люка ни разу не отдал место в основе. 20-летний вратарь очаровал всех уверенностью на поле – как признавался сам игрок, он никогда не позволял себе показывать слабость. Болельщики вскоре придумали про Шевалье заряд, звучащий примерно так: «Он местный парень, он наш номер один, он Люка Шевалье, он Люка Шевалье». Люка услышал его, выйдя на разминку перед матчем, и оказался смущён: «Было немного неловко». При том что, по словам Шевалье, последним игроком «Лилля», который был удостоен личного фанатского чанта, был Эден Азар.

Люка Шевалье вратарь «Лилля» «Когда мы забиваем голы, я очень эмоционален. Они [болельщики] соотносят себя со мной, и я знаю, что важно отвечать им взаимностью. Всё это не потому, что я лучший игрок в команде. Не считаю себя таковым. Но, возможно, меня больше всех любят, потому что я из этого региона. Возможно, я представляю ценности Севера. Иногда, призна́юсь, я сдерживаюсь, чтобы не переусердствовать. Мы не в цирке, и я здесь не для того, чтобы целовать задницы болельщикам, это не моя цель. Но праздновать вместе с ними – это прекрасно».



Сезон-2023/2024 стал мегапрорывным для Шевалье. В матче с «Метцем» он отразил свой первый в карьере пенальти и в целом провёл великолепную кампанию в Лиге конференций, дойдя с командой до четвертьфинала. «Лилль» тогда вылетел в противостоянии с «Астон Виллой», но лишь в серии пенальти – а сам Люка оформил несколько запоминающихся сейвов.

Закрепить успех Шевалье мог выступлением на Олимпиаде в Париже – Тьерри Анри рассчитывал на вратаря, а в одном из товарищеских матчей даже вручил ему капитанскую повязку. Однако клуб не отпустил кипера, поскольку тот рисковал пропустить отборочные матчи Лиги чемпионов.

Люка Шевалье в футболке сборной Франции Фото: Gareth Copley/Getty Images

Осенью 2024-го Шевалье вызвали уже во взрослую сборную Франции. Дебютировать пока не удалось – там плотно доверяют Меньяну. А вот на клубном уровне удалось выступить гораздо круче: Люка помог «Лиллю» сенсационно обыграть «Реал» и «Атлетико» в ЛЧ и выйти в плей-офф. А в Лиге 1 собрал 11 «сухарей» и был признан лучшим вратарём минувшего сезона.

В общем, Сафонову после отъезда Доннаруммы точно не будет легче на тренировках «ПСЖ». Ведь у него появится крутой конкурент.