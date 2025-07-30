Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Трансферы, лето-2025: ПСЖ покупает вратаря Люка Шевалье у Лилля, сравнение с Сафоновым, статистика, карьера, сумма сделки

У Сафонова в «ПСЖ» новый конкурент. И это лучший вратарь чемпионата Франции
Артём Никулин
Матвей Сафонов и Люка Шевалье
Аудио-версия:
Комментарии
Парижане не поскупились заплатить за талантливого Люка Шевалье € 40 млн.

В «ПСЖ» ожидаются большие перемены. Несмотря на шикарный перформанс в Лиге чемпионов, Джанлуиджи Доннарумма и парижане не договорились о новом контракте – судя по всему, итальянец уйдёт уже этим летом. В Сафонова в качестве основного вратаря, видимо, не верят – инсайдеры сообщают, что «ПСЖ» уже согласовал с «Лиллем» трансфер Люка Шевалье за € 40 млн.

«Ланс» не поверил в Шевалье из-за роста, а Меньян стал главным ментором

Люка Шевалье в детстве

Люка Шевалье в детстве

Фото: Из личного архива Люка Шевалье

Люка родился 6 ноября 2001 года в самом северном департаменте Франции – Па-де-Кале. К нему же относится и город Ланс. Неудивительно, что бо́льшая часть Кале, как и родители Шевалье, болеет за «Ланс». Когда Люка было восемь лет, его как раз и приметили скауты этого клуба. Ему предложили место в академии, однако юный вратарь посчитал, что покидать родные края пока рано.

Спустя годы Шевалье вновь позвали на просмотр в «Ланс», но одновременно с этим подключился и «Лилль» – Люка ездил к обоим клубам. Семья футболиста вряд ли была рада: между «Лиллем» и «Лансом» соперничество протяженностью почти в 90 лет, а их матчи нарекают «Северным дерби». В итоге Люка даже не пришлось выбирать: после рентгена запястья «Ланс» сам отказался от игрока, посчитав, что тот не достигнет нужного для вратаря роста. «Лилль» же поверил в парня и не прогадал – Шевалье дорос до 189 см. А семья с пониманием отнеслась к карьерному выбору Люка – по словам вратаря, дома у них всё спокойно.

Люка Шевалье
Люка Шевалье
вратарь «Лилля»

«Знаю, откуда я родом – из маленькой деревни на севере, где люди очень скромны. Нужно жить просто. Всё зависит от воспитания, от окружения. Если всё это стабильно, нет смысла увлекаться. Я также работаю с психологом, который помогает мне сохранять уверенность в себе и не перенапрягаться. Я от природы уверен в себе на поле, но всегда есть над чем поработать, чтобы приблизиться к 100-процентному результату. Поэтому мы обсуждаем сложные моменты или ситуации, с которыми я столкнулся или могу столкнуться, чтобы быть лучше. Если что-то идёт не так, важно об этом поговорить».

В 16 лет Шевалье впервые включили в заявку на матч Лиги 1, а в чемпионском сезоне-2020/2021 он стал полноценным членом первой команды. Правда, в иерархии вратарей Люка всё равно оставался третьим – основным тогда был Мик Меньян. Так что наличие чемпионской медали у Шевалье под вопросом.

Кстати, Меньян, по признанию Шевалье, был его главным другом и наставником в «Лилле». «Он мог бы проигнорировать меня, но вместо этого взял под своё крыло, уделял пристальное внимание на каждой тренировке. У него были высокие требования, и он не стеснялся кричать на меня, если я что-то делал неправильно», – рассказывал Люка в интервью для Лиги 1. Голкипер признавался, что перенял многие игровые качества у Мика, однако при этом надеется обрести собственную индивидуальность.

Мик Меньян и Люка Шевалье в «Лилле»

Мик Меньян и Люка Шевалье в «Лилле»

Фото: Panoramic/Zuma/ТАСС

Вратари по-прежнему переписываются друг с другом. Шевалье отмечает прямолинейность Меньяна. Когда они ещё были одноклубниками, Мик мог подойти к Люка и сразу, без приветствия, перейти к нужной теме разговора. «В таких случаях я немного жду, прежде чем ответить, потому что не хочу сказать какую-нибудь глупость. Мик – тот ещё человек!» – смеялся Шевалье.

Прогресс Шевалье: заслужил фанатскую кричалку и был признан лучшим вратарём Лиги 1

Люка Шевалье Подробнее

Сезон-2021/2022 Люка провёл в аренде в «Валансьене» из Лиги 2. Хотя начал Шевалье не слишком удачно – пропустил старт сезона из-за травмы, однако по итогам чемпионата его назвали одним из главных открытий. По возвращении в «Лилль» его стали постепенно готовить к дебюту за основу (Меньян уже год как был в «Милане»), который случился в сентябре 2022 года. Причём Люка сразу же кинули в мясорубку – он дебютировал против «Марселя» на бешеном «Велодроме». «Лилль» проиграл со счётом 1:2, но Шевалье совершил четыре спасения, а L’Equipe после матча предрекал юноше большое будущее.

С тех пор Люка ни разу не отдал место в основе. 20-летний вратарь очаровал всех уверенностью на поле – как признавался сам игрок, он никогда не позволял себе показывать слабость. Болельщики вскоре придумали про Шевалье заряд, звучащий примерно так: «Он местный парень, он наш номер один, он Люка Шевалье, он Люка Шевалье». Люка услышал его, выйдя на разминку перед матчем, и оказался смущён: «Было немного неловко». При том что, по словам Шевалье, последним игроком «Лилля», который был удостоен личного фанатского чанта, был Эден Азар.

Люка Шевалье
Люка Шевалье
вратарь «Лилля»

«Когда мы забиваем голы, я очень эмоционален. Они [болельщики] соотносят себя со мной, и я знаю, что важно отвечать им взаимностью. Всё это не потому, что я лучший игрок в команде. Не считаю себя таковым. Но, возможно, меня больше всех любят, потому что я из этого региона. Возможно, я представляю ценности Севера. Иногда, призна́юсь, я сдерживаюсь, чтобы не переусердствовать. Мы не в цирке, и я здесь не для того, чтобы целовать задницы болельщикам, это не моя цель. Но праздновать вместе с ними – это прекрасно».

Сезон-2023/2024 стал мегапрорывным для Шевалье. В матче с «Метцем» он отразил свой первый в карьере пенальти и в целом провёл великолепную кампанию в Лиге конференций, дойдя с командой до четвертьфинала. «Лилль» тогда вылетел в противостоянии с «Астон Виллой», но лишь в серии пенальти – а сам Люка оформил несколько запоминающихся сейвов.

Закрепить успех Шевалье мог выступлением на Олимпиаде в Париже – Тьерри Анри рассчитывал на вратаря, а в одном из товарищеских матчей даже вручил ему капитанскую повязку. Однако клуб не отпустил кипера, поскольку тот рисковал пропустить отборочные матчи Лиги чемпионов.

Люка Шевалье в футболке сборной Франции

Люка Шевалье в футболке сборной Франции

Фото: Gareth Copley/Getty Images

Осенью 2024-го Шевалье вызвали уже во взрослую сборную Франции. Дебютировать пока не удалось – там плотно доверяют Меньяну. А вот на клубном уровне удалось выступить гораздо круче: Люка помог «Лиллю» сенсационно обыграть «Реал» и «Атлетико» в ЛЧ и выйти в плей-офф. А в Лиге 1 собрал 11 «сухарей» и был признан лучшим вратарём минувшего сезона.

В общем, Сафонову после отъезда Доннаруммы точно не будет легче на тренировках «ПСЖ». Ведь у него появится крутой конкурент.

В РПЛ тоже горячие трансферы!
«Спартак» оформляет свой крупнейший трансфер! Всё-таки дожали звезду из чемпионата Турции
«Спартак» оформляет свой крупнейший трансфер! Всё-таки дожали звезду из чемпионата Турции
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android