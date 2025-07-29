Что случилось с «Краснодаром»? У чемпиона второе поражение подряд! Видео

«Краснодар» в 1-м туре группового этапа FONBET Кубка России неожиданно проиграл дома «Крыльям Советов». Для команды Мурада Мусаева это второе поражение подряд. И третье в стартовавшем сезоне с учётом Суперкубка.

Мусаев сделал бо́льшую ротацию состава перед 3-м туром РПЛ, нежели Магомед Адиев. Тренер «Краснодара» оставил в стартовом составе только Тормену и Батчи. Из новых игроков особенно интересно было посмотреть на бразильских дебютантов «быков» – центрального защитника Жубала, опорника Дугласа Аугусто и правого вингера Густаво Сантоса. У «Крыльев Советов» в основе, как и в минувший уикенд, вышли Ороз, Божин, Печенин, Бабкин, Рахманович и Хубулов – сразу шесть человек. А вот место в воротах занял не герой той недели Песьяков, а воспитанник «Краснодара» Кокарев.

Несмотря на жару на юге России, команды Мусаева и Адиева начали игру очень динамично. Атака туда – атака сюда. Соперники быстро обменялись опасными моментами. «Крылья Советов» не робели на поле чемпиона и уже на 10-й минуте забили быстрый гол. Ещё один экс-игрок «Краснодара» Баньяц сместился из центра на правый фланг, чтобы найти пространство и растянуть оборону хозяев. Серб отыскал передачей Бабкина, а тот – Марина. Жубал сместился на подстраховку, поэтому возникла свободная зона, в которую, избежав офсайда, нырнул костариканец. Химми легко ушёл от Тормены и испортил своим ударом настроение новому голкиперу «Краснодара» Корякину.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Впрочем, всего две минуты потребовалось «быкам», чтобы отыграться. Выделявшийся проходами и дриблингом Густаво вскрыл левый фланг обороны «Крыльев Советов», а после его паса мяч не без везения попал к Дугласу Аугусто. Бразилец бил – мяч отскочил уже к Козлову. Российский полузащитник находился перед воротами, а рикошеты не оставили Кокареву никаких шансов спасти самарцев от гола.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Однако команда Адиева продолжала огрызаться. И, в конце концов, больно укусила. На исходе получаса очередной контрвыпад «Крыльев Советов» завершился тем, что Жубал неудачно вынес мяч прямо на ногу Рахмановичу. Босниец из-за штрафной безупречно исполнил удар на технику. Мусаев был очень недоволен, причём не своими игроками, а судьёй – требовал зафиксировать фол в голевой атаке «КС». Однако арбитры не нашли никакого нарушения. Для Адиева же самой крупной неприятностью в первом тайме стала травма Хубулова, у которого, похоже, повреждение паха.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

С появлением на поле Кордобы и Черникова «Краснодар» поддавил после перерыва. Колумбиец едва не забил быстрый гол после по-своему уникальной голевой передачи Козлова. Данила хотел забить красивым ударом через себя, а получилось, что сделал пас на находившегося в ещё лучшей позиции бомбардира «быков». Но и Джон не попал. Мусаев продолжал поднимать со скамейки лидеров – вскоре выпустил Сперцяна. Эдуард тоже мог сотворить шедевр, когда стрелял со штрафного под перекладину. Чуть-чуть перестарался. «Крылья Советов» гнулись, тем не менее не ломались.

За 20 минут до конца встречи состоялся другой ожидаемый дебют – на замену вышел Перрен. Видимо, пока его физическое состояние не позволяет сыграть больше даже в Кубке России. Лучший ассистент прошлого сезона чемпионата Франции занял место в центре поля рядом со Сперцяном. Тем не менее и этот ход Мусаева не дал быстрого эффекта. «Крылья Советов» продолжали «перекусывать» всё, что создавал чемпион. Отодвинули ненадолго игру от своих ворот. К слову, ещё когда Перрен разминался на бровке, «КС» забили, но из офсайда.

«Крылья Советов» вполне заслужили победу в Краснодаре своей стойкостью и желанием биться за каждый мяч. Складывалось впечатление, что для команды Адиева это такой же важный матч, как и любой в РПЛ. Хотя самарцы уступили по ударам, они были даже ближе к третьему голу. В компенсированное время после удара Олейникова и сейва Корякина мяч отлетел в штангу ворот «быков». Впрочем, на 90+5-й минуте фортуна не улыбнулась и «Краснодару»». Виктор Са, находясь в убойной позиции, слабо пробил «щёчкой» – прямо туда, где стоял Кокарев.