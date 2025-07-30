Как же пострадал «Спартак»! Таблица судейских ошибок после двух туров РПЛ

Таблица судейских ошибок вернулась! Подводим итоги двух стартовых туров МИР Российской Премьер-Лиги — 2025/2026. Кому повезло больше других, а кому – меньше? В таблице приведены данные на основе экспертизы Игоря Федотова.

Мы считаем:

сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;

сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;

ошибочно засчитали или аннулировали гол;

ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;

если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

Ошибки в 1-м туре

В 1-м туре судья Василий Казарцев дважды ошибся в матче «Спартака» и махачкалинского «Динамо». В первом тайме арбитр не назначил пенальти в ворота «Динамо» после того, как защитник Мохамед Аззи наступил на ногу Наилю Умярову. Также Казарцев ошибочно показал вторую жёлтую карточку всё тому же Аззи во втором тайме (но должен был удалять футболиста на 44-й минуте).

Василий Казарцев в матче «Спартака» и махачкалинского «Динамо» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Ошибки во 2-м туре

Судья Владислав Целовальников ошибочно не удалил футболиста «Сочи» Сауля Гуарирапу за отмашку рукой на угловом в матче с «Акроном» (0:4): «При подаче с углового Целовальников занимал открытую позицию, всё видел — игрок «Сочи» отмахнулся от соперника и попал тому по лицу. По мне, это применение чрезмерной силы. Бобровский на VAR проверял момент, но почему-то посчитал, что это не красная карточка».

Сергей Карасёв неверно удалил форварда «Спартака» Антона Заболотного на старте матча с «Балтикой» (0:3).

Игорь Федотов экс-судья РПЛ «На восьмой минуте Карасёв показал красную Заболотному. Вопрос даже не в карточке, а в том, что арбитр такого уровня со своей позиции изначально ничего не увидел. Также ему, возможно, не помог резервный, который смотрел в ту же сторону. Антон тянулся к мячу, ногу было некуда девать, она пошла по бедру вскользь. За красную говорят шипы, но для меня это жёлтая, потому что игрок «Спартака» успел согнуть ногу и вывернуть стопу. Действий для травмы я здесь не увидел. Однако, скорее всего, ЭСК решение арбитра поддержит. Для меня же это ошибка Карасёва».



Таблица ошибок судей после 2-го тура

Команда Ошибки против команды Ошибки в пользу команды Разница «Спартак» 3 0 -3 «Акрон» 1 0 -1 «Зенит» 0 0 0 ЦСКА 0 0 0 «Динамо» Москва 0 0 0 «Краснодар» 0 0 0 «Локомотив» 0 0 0 «Рубин» 0 0 0 «Ростов» 0 0 0 «Ахмат» 0 0 0 «Крылья Советов» 0 0 0 «Пари НН» 0 0 0 «Оренбург» 0 0 0 «Сочи» 0 1 +1 «Балтика» 0 1 +1 «Динамо» Махачкала 0 2 +2

Ошибки, исправленные VAR в 1-м туре

Судья Рафаэль Шафеев верно отменил гол Луиса Энрике из-за офсайда в матче с «Ростовом» (2:1) после видеопросмотра. А Евгений Буланов не засчитал мяч «Сочи» во встрече с «Локомотивом» (0:3) из-за игры рукой у игрока южан.

Ошибки, исправленные VAR во 2-м туре

Судья Алексей Сухой изменил решение и назначил пенальти на 10-й минуте матча «Рубина» и «Зенита» (2:2) за игру рукой у защитника казанцев Алексея Грицаенко.

Алексей Сухой в матче «Рубин» — «Зенит» Фото: Пресс-служба ФК «Рубин»

Таблица ошибок, исправленных VAR