Новый вратарь «Манчестер Сити» и рекордная сделка «Спартака». Трансферы и слухи дня

Прошёл ещё один день, наполненный новостями с трансферного рынка. Кого продают и покупают российские и зарубежные клубы? Рассказ о состоявшихся сделках и самых интересных слухах за 29 июля – в этом тексте.

Главные состоявшиеся трансферы дня

Жоау Феликс стал одноклубником Роналду

«Аль-Наср» официально объявил о трансфере форварда сборной Португалии Жоау Феликса. По данным Transfermarkt, клуб из Саудовской Аравии заплатит «Челси» за 25-летнего игрока € 30 млн. Однако сообщалось, что с учётом бонусов сумма сделки может возрасти до € 50 млн. Как утверждает Correio da Manhã, португалец будет зарабатывать в «Аль-Насре» (за который выступает его соотечественник Криштиану Роналду) € 17,5 млн в год. В прошлом сезоне Жоау Феликс играл за «Челси» и на правах аренды за «Милан» – набрал 10+3 в 41 матче.

«Манчестер Сити» подписал нового вратаря

Джеймс Траффорд Фото: mancity.com

«Манчестер Сити» усилил вратарскую линию, вернув своего воспитанника Джеймса Траффорда. «Горожане» объявили о трансфере 22-летнего голкипера из «Бёрнли». Контракт с игроком подписан до 2030 года. Ранее стало известно, что сумма сделки составит £ 27 млн, и это меньше прописанной в контракте Траффорда опции выкупа (£ 40 млн). Джеймс – один из героев прошлого сезона «Бёрнли», в котором команда завоевала путёвку в АПЛ. Он провёл 45 встреч в Чемпионшипе, пропустил только 16 мячей и выдал 29 «сухарей». Потрясающая статистика!

«Интер» пристроил своего игрока в Испанию

Тейджон Бьюкенен Фото: villarrealcf.es

Полузащитник «Интера» Тейджон Бьюкенен продолжит карьеру в Примере. Миланский клуб продал 26-летнего канадца в «Вильярреал». Сумма сделки составила € 9 млн. Кроме того, миланцы получат 20% дохода от перепродажи испанским клубом игрока. У Бьюкенена не сложилось в составе финалиста Лиги чемпионов. После перехода из «Брюгге» в январе 2024-го он очень мало играл за «Интер». Вторую половину минувшего сезона провёл на правах аренды как раз в «Вильярреале». Всего за год выходил на поле 20 раз и набрал 1+2 за испанскую команду.

Воспитанник «Реала» продолжит карьеру в Бундеслиге

Чема Андрес Фото: FIFA via Getty Images

Мадридский «Реал» официально подтвердил расставание с одним из своих игроков. 20-летний воспитанник клуба Чема Андрес продолжит карьеру в Бундеслиге – его подписал «Штутгарт». Сумма трансфера составила всего € 3 млн. По информации Bild, «Реал» оставил за собой право обратного выкупа центрального полузащитника за € 13,5 млн. Кроме того, испанцам достанутся 50% от дохода, полученного «швабами» в случае перепродажи Чемы за более крупную сумму. В прошлом сезоне Андрес сыграл три матча за «Реал» без результативных действий: два в Примере и один – в Кубке Испании. Его сравнивают с Серхио Бускетсом.

Главные трансферные слухи дня

ЦСКА теряет сразу двух бразильцев

ВИЛЛИАН РОША И КЕЛЛВЕН Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Из ЦСКА уходят сразу два бразильских защитника. Как сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией, Виллиан Роша решил воспользоваться прописанной в своём контракте опцией выкупа и после её активации перейдёт в «Аль-Джазиру». В агентстве, представляющем 30-летнего центрбека, подтвердили, что тот близок к переходу в клуб из ОАЭ. Кроме того, стало известно, что Келлвен продолжит карьеру в «Палмейрасе», который заплатит ЦСКА € 7 млн. На замену правому защитнику армейцы планируют взять 21-летнего аргентинца Рамиро Ди Лучано из «Банфилда» за € 1,3 млн.

Защитник «Спартака» отправляется в Самару

Центральный защитник «Спартака» Никита Чернов определился с новым клубом. Как сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией, 29-летний игрок сделал выбор в пользу «Крыльев Советов», а сделка может быть закрыта в ближайшие дни. Сейчас московский и самарский клубы обсуждают формат трансфера – аренда на год или полноценный переход. Напомним, интерес к Чернову проявлял также вернувшийся в РПЛ «Сочи». Никита уже выступал за «КС» с 2019 по 2022 год. В нынешнем сезоне он на поле не выходил, а в минувшем провёл 11 матчей и набрал 0+1.

Новые подробности трансфера Жедсона в «Спартак»

Полузащитник «Бешикташа» Жедсон Фернандеш – всё ближе к «Спартаку». Журналист Эртан Сузгун написал в соцсетях, что португалец подал документы на получение визы в Россию. Тем временем стамбульский клуб объявил о выкупе 50% прав у «Бенфики» на Фернандеша и официально подтвердил переговоры с красно-белыми. «Бешикташ» должен был заплатить лиссабонцам € 10 млн, так как получит от «Спартака» € 20 млн (без учёта прописанных в договоре бонусов в размере € 5 млн). Ранее «Чемпионат» уже сообщал, что зарплата Жедсона в московском клубе составит € 2,5 млн, а с бонусами – € 3,5 млн. Он может стать самым высокооплачиваемым футболистом команды.

Антон Миранчук вернётся в Россию уже летом?

Полузащитник сборной России Антон Миранчук может вернуться в РПЛ из «Сьона» уже в это летнее окно. Спортивный директор швейцарцев Бартелеми Константен сообщил, что ведёт переговоры о трансфере 29-летнего игрока с российскими и турецкими клубами. Кто конкретно претендует на Миранчука – неизвестно. Антон начал свой второй сезон в «Сьоне», сыграв 25 июля во встрече 1-го тура чемпионата Швейцарии с «Цюрихом». Провёл на поле чуть больше часа. В прошлом сезоне он поучаствовал в 24 матчах, забил два мяча и сделал три голевые передачи.

Нидерландский защитник — в шаге от «Челси»

Йоррел Хато Фото: Alex Bierens de Haan/Getty Images

Есть любопытные трансферные слухи и из Европы. По данным The Athletic и Фабрицио Романо, левый защитник «Аякса» Йоррел Хато максимально приблизился к подписанию контракта с «Челси». Как утверждают источники, лондонцы уже согласовали договор с 19-летним футболистом (он должен быть подписан до 2030 года) и заплатят амстердамскому клубу около € 40 млн. У Хато шесть встреч за сборную Нидерландов. В завершившемся сезоне Йоррел принял участие в 50 играх всех турниров, стал автором трёх голов и шести голевых передач.

Что ещё было на рынке? Новости короткой строкой