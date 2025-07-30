«Он лучший нападающий в мире». Ради кого «Ливерпуль» готов снова побить трансферный рекорд

«Ливерпуль» близок к тому, чтобы побить свой трансферный рекорд во второй раз за лето (после сделки по Флориану Вирцу). По информации Фабрицио Романо, форвард «Ньюкасла» Александер Исак хочет перебраться к чемпионам Англии. «Ливерпуль» готов сделать предложение по шведу после того, как Луис Диас окончательно перейдёт в «Баварию». Инсайдер Саша Тавольери добавляет, что «Ньюкасл» потребует за Исака £ 150 млн! Сумасшедшая сумма. А стоит ли нападающий таких денег? Разбираем его тактически.

Александер перебрался в АПЛ в начале сезона-2022/2023. «Ньюкасл» тогда заплатил за шведа € 70 млн. Сделка выглядела спорной. Почему? Исак на тот момент ни разу за карьеру не преодолел отметку в 20 мячей за сезон. В «Реале Сосьедад» форвард стал лидером и относительно стабильно забивал (лучший результат — 17 голов в 44 играх в сезоне-2020/2021). Но английский чемпионат гораздо более требовательный в плане физики, чем Примера. И покупка щуплого Исака казалась авантюрной.

Однако уже первый год в АПЛ получился для игрока неплохим: он забил 10 мячей в 22 матчах. И это с учётом того, что пропустил несколько месяцев из-за травмы бедра. А уже со следующего сезона Исак начал крушить: 25 голов в 40 встречах. В прошедшей кампании Александер забил 27 мячей в 42 играх во всех турнирах. А главное — помог «Ньюкаслу» взять Кубок лиги: в финале разобрались с «Ливерпулем» и взяли первый внутренний трофей за 70 лет.

Александер Исак с кубком Фото: Charlotte Wilson/Getty Images

Главный тренер «сорок» Эдди Хау обожает своего форварда: «Я бы ни на кого его не променял — даже на Холанда. У Исака есть уникальный стиль и универсализм». А полузащитник Бруно Гимарайнс считает шведа лучшей «девяткой» в мире.

Бруно Гимарайнс полузащитник «Ньюкасла» «Для меня он лучший нападающий в мире. Никто не играет лучше Исака. Нам повезло, что Александер у нас есть, и я надеюсь, что он продолжит в том же духе».

В сезоне-2024/2025 Исак установил несколько интересных достижений. Он третий игрок в истории «Ньюкасла», забивший 10+ мячей как в домашних, так и гостевых встречах (после Алана Ширера и Энди Коула). Также швед стал первым футболистом клуба, который отличился в восьми матчах АПЛ подряд, и первым, кто забил в пяти играх подряд на своём поле.

Когда «Ньюкасл» покупал Исака, то наверняка понимал все риски. Да, швед мог не заиграть в Англии. Однако клуб получил уникального нападающего: он крут именно в тех аспектах, которые нужны современной «девятке». Рассмотрим всё подробнее.

Александер Исак Фото: Newcastle United via Getty Images

Исак — высокий футболист (192 см). Он обладает удачным телосложением, которое даёт ему преимущество в воздушных единоборствах и при игре против габаритных защитников. После переезда в АПЛ швед был худощав, но за три года добавил в физическом плане. Хотя сравнить его с «машиной» по типу Эрлинга Холанда трудно. Однако тут есть и плюс: Исак мобильнее норвежца, что позволяет ему лучше работать на ограниченном пространстве.

25-летний форвард «Ньюкасла» обладает высокой скоростью — бонус для игры на контратаках или при забросах за спину защитникам. Правда, 192-сантиметровый нападающий пока что не так эффективно пользуется ростом. В сезоне-2024/2025 он забил всего четыре мяча головой — есть к чему стремиться.

Главное, в чём Александер крут — это завершение. Швед хладнокровен и готов решать любой эпизод: будь то выход один на один, дальний удар, удар с лёта, отскок в штрафной или решающее касание после дриблинга. В сезоне-2024/2025 он забил 27 мячей при 20,3 xG (ожидаемые голы). Александер выжимает максимум из своих шансов — шикарный апгрейд для «Ливерпуля» после Дарвина Нуньеса.

У Исака высокий игровой интеллект: он часто переигрывает защитников благодаря классной интерпретации пространства и времени. Одна из его фишек — отлипание от игроков обороны. Александер здорово находит зоны, где защитники теряют его из виду. Швед смещается туда, а партнёры по «Ньюкаслу» пользуются этим навыком Исака. Голы команды после навесов или передач с флангов — нередкая история.

Ещё Александер использует фирменный приём Филиппо Индзаги: он любит располагаться в небольшом офсайде во время атаки «Ньюкасла», а затем грамотно отскакивает назад и следом совершает рывок. Рискованный трюк, создающий неопределённость для защитников. Им приходится постоянно следить за расположением Исака, который в итоге всё равно их переигрывает.

Александер Исак мучил и Вирджила ван Дейка Фото: Stu Forster/Getty Images

Для «Ливерпуля» важно, что Исак хорош не только в завершении. На «Энфилде» помнят альтруиста Роберто Фирмино. У шведа есть некоторые качества бразильца. Например, Александер обладает классным первым касанием и хорошим пасом. Исак способен исполнить роль «ложной девятки» и ассистировать партнёрам. Это важно в контексте совместной игры с Мохамедом Салахом, Уго Экитике и Коди Гакпо. В сезоне АПЛ-2024/2025 Исак отдал шесть голевых передач. Для сравнения, Бруну Фернандеш ассистировал 10 раз, Коул Палмер — восемь, а Эрлинг Холанд — три.

Как и Фирмино, Исак — прессинг-машина. Он готов к работе в обороне, и ему не придётся привыкать к требованиям Арне Слота. Тренер «Ньюкасла» Эдди Хау буквально копировал систему прессинга Юргена Клоппа. Слот после назначения в «Ливерпуль» внёс свои корректировки, однако глобальных различий нет. Александер готов к высокоинтенсивному футболу. Не менее важно, что швед чувствует тот самый «триггер» — момент, когда нужно приступать к полноценному давлению. Исак идёт в отбор целенаправленно, воздействуя на соперника с мячом, заставляя того ошибаться или принимать поспешное решение. А тепловая карта наглядно показывает, насколько он работоспособен.

Тепловая карта Исака в сезоне-2024/2025 Фото: Скриншот

Александер не просто центрфорвард, а умный футболист. Швед способен вносить вклад самыми разными способами: забивать, создавать моменты партнёрам или возглавлять прессинг. Исак обладает редким сочетанием роста, техники и грамотных движений. Его способность действовать как классический нападающий или смещаться на фланги либо в центр поля делает из него универсального игрока для динамичной тройки атаки «Ливерпуля». Исак напоминает современную версию Фирмино, чуть более нацеленную на голы.

Арне Слот делает акцент на владении мячом, структурированный прессинг и динамичные перемещения в финальной трети. Исак идеально подходит под эту систему. Логичную новость сообщил журналист Daily Mail Крэйг Хоуп: он отметил, что Александер — мечта Слота. Адаптация шведа в «Ливерпуле» наверняка будет очень быстрой. А с такими элитными партнёрами, как Гакпо, Салах, Вирц и Собослаи, он способен забить больше 20 мячей в АПЛ.

У 25-летнего форварда есть потенциал для роста. Например, шведу нужно наращивать мышечную массу, улучшать игру головой и ещё увереннее реализовывать моменты. Однако у Исака есть всё, чтобы стать действительно лучшим центральным нападающим в мире.